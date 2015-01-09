لا تفوت الفرصة .. كندا ترغب في زيادة أعداد المهاجرين وتسهل شروط و اجراءات الهجرة اليها !!

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كندا ترغب في زيادة أعداد المهاجرين حيث قامت الحكومة الكندية و في خطوة مفاجأة بتسهيل شروط و اجراءات الهجرة الى كندا من اجل تقوية الاقتصاد و زيادة الايدي العاملة هناك من اجل رفع الاقتصاد الكندي.

حيث اقرت الحكومة الكندية وابتداءا من 1 يناير 2015 باجراءات جديدة من نوعها لتسهيل الهجرة اليها , حيث تبدأ Canadian Visa Expert , بتهيئة نظام الهجرة السريعة و المطور Express Entry حيث سيتم عملية تسريع اختيار طلبات الحصول على تأشيرات الاقامة الدائمة الى مدة 6 اشهر او اقل مما سيعود بالنفع على الشركات المحلية لانه سيعمل على انتقاء الموظفين المهرة من اجل توظيفهم في تلك الشركات المحلية.

جدير بالذكر انه سيتم طلب التسجيل في الهجرة سيتاح على موقع الحكومة وستعمل Canadian Visa Expert في مساعدة كل طالبي الهجرة ومعرفتهم بالهجرة و تحديد مستوى الاهلية حيث ستتكون من عدد كبير من المستشارين المسجلين في المجلس الاستشاري التنظيمي للهرجة بكندا وهم الملمون بكافة تفاصيل لمعايير الهجرة الجديدة Express Entry Pool.

جدير بالذكر ان على المتقدمين بطلبات الهجرة الدخول الى Express Entry Pool او Job Bank كي يمكن احد اصحاب العمل من اختيارة او تلقي دعوة للحصول على اقامة دائمة من احد المسئوليين الكنديين.

مؤكدين انه سيتمكن المتقدم بالحصول على التاشيرة النهائية في مدة اقصاها 6 اشهر طبقا لهذا النظام الجديد والان اضع بين ايديكم موقع الشركة الكندية و كذلك موقع الحكومة الكندية و التي ستجدون عليهم العديد من المعلومات.

موقع الشركة الكندية المسئولة عن النظام Canadian Visa Expert

موقع الحكومة الكندية