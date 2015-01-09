لا تفوت الفرصة .. كندا ترغب في زيادة أعداد المهاجرين وتسهل شروط و اجراءات الهجرة اليها !!

كندا ترغب في زيادة أعداد المهاجرين حيث قامت الحكومة الكندية و في خطوة مفاجأة بتسهيل شروط و اجراءات الهجرة الى كندا من اجل تقوية الاقتصاد و زيادة الايدي العاملة هناك من اجل رفع الاقتصاد الكندي.
حيث اقرت الحكومة الكندية وابتداءا من 1 يناير 2015 باجراءات جديدة من نوعها لتسهيل الهجرة اليها , حيث تبدأ Canadian Visa Expert , بتهيئة نظام الهجرة السريعة و المطور Express Entry حيث سيتم عملية تسريع اختيار طلبات الحصول على تأشيرات الاقامة الدائمة الى مدة 6 اشهر او اقل مما سيعود بالنفع على الشركات المحلية لانه سيعمل على انتقاء الموظفين المهرة من اجل توظيفهم في تلك الشركات المحلية.
جدير بالذكر انه سيتم طلب التسجيل في الهجرة سيتاح على موقع الحكومة وستعمل Canadian Visa Expert في مساعدة كل طالبي الهجرة ومعرفتهم بالهجرة و تحديد مستوى الاهلية حيث ستتكون من عدد كبير من المستشارين المسجلين في المجلس الاستشاري التنظيمي للهرجة بكندا وهم الملمون بكافة تفاصيل لمعايير الهجرة الجديدة Express Entry Pool.
جدير بالذكر ان على المتقدمين بطلبات الهجرة الدخول الى Express Entry Pool او Job Bank كي يمكن احد اصحاب العمل من اختيارة او تلقي دعوة للحصول على اقامة دائمة من احد المسئوليين الكنديين.
مؤكدين انه سيتمكن المتقدم بالحصول على التاشيرة النهائية في مدة اقصاها 6 اشهر طبقا لهذا النظام الجديد والان اضع بين ايديكم موقع الشركة الكندية و كذلك موقع الحكومة الكندية و التي ستجدون عليهم العديد من المعلومات.
موقع الشركة الكندية المسئولة عن النظام Canadian Visa Expert
مرحبا انا خبرة ستة سنوات في مجال نجارة الألمنيوم
مرحبا بكم
أنا لاجئ سوري في تركيا لدي زوجتي و 4 اطفال نحن نرغب في اللجوء إلى كندا وقد سجلت اسمي من ما يقارب الـ 9 أشهر و حتى الآن لم يتم الرد
لم نعرف إن كان طلبي مقبول
نرجوا منكم النظر في طلبنا
ولكم جزيل الشكر والتقدير
انا عايز اسافر الى كندا نفسى اعمل فى كندا
اريد الهجرة الى كندا انا متزوج ولدي طفل واجيد العمل بكل شيئ وهاذا رقمي 0787520551
عايز اشتغل فى الدوله الاوربيه دى ب1000يورو
أرجوكم انا عايز أسافر واشتغلت ارجكوووووم سعد اني إلي كندا أرجوكم 0909823450
تكنيسيااااان سبيسياليزي 24سنة اريد الهجرة الى كندا رقم هاتفي. 0649138421
انا سمير من الجزائر لدي شهادة في مجال التلحيم
فني اشعه
اجيد الانجليزيه
اجيد الحاسب
خبره 13عام
اعزب
اريد عقد لكندا او هجره
عبدالقادر.
فني اشعه
ااجيد الانجليزيه
اجيد الحاسب
خبره 13عام
اعزب
اريد عقد اوهجره لكندا
مطلوب عمال للعمل بالخارج بدوله اوروبيه العقد 4 سنين الراتب 1000 يورو + اقامه وحجز الطياران تمن الفيزا 1000 يورو وهيبقي ليك عموله ع كل شخص تجيبو 200 يورو
كيف اتواصل معكم
كيف اتواصل معكم موبايلى 01222817443
انا محمد من المنصوره وعايز اسافر منه رقمي 01019070722
انا سمير من الجزائر لدي شهادة في مجال التلحيم
نفسي اسافر01228355300
خدمتك
انا عاوز اسافر
00201066319994
شكرا
انا عايز اشتغل واهاجر فون 01201425404 ___واتس 01114410160
هل العرض مازال موجود وفيه جدية ؟
عمال هشتغل في ايه لو عايز صنيعيه موجود
ياريت
انا من السودان موظف حكومي خبره 16سنه في مجال عملي ..احمل رخصة قيادة عامه ..وخبره قيادة سيارات منذ العام..1994..لا اجيد اللغه الانجليزي..ولديالرغبه في الهجرة الي كندا ارجو المساعده..رقم تلفون..0912144544
نفسي هسافر كندا
انا اعمل في مجال نجارة الألمنيوم و مصوغات أخرى أريد ان أسافر إلا كندا.tel*002130791183263
اعمل في الشركة المصريه للإتصالات فني صيانة كآبل جيلي وقياسات ودراسته كابل فيبر ويوجد شهادة خبره من شركه عالميه ونفسي اعمل في كنده متزوج وثلاث اطفال
00966599041652
اعمل محاسب في المشاريع
عمل في نظام المخازن المحوسب
عمل سكرتارية وإدارة أعمال
رقم الهاتف
07807837103
أنا أعمل في جميع مجالات الغاز الطبيعي من شبكه أرضيه أو محطات تخفيض ضغط خبره 15سنه وده رقمي 01202275119
بكالريوز خقوق
شو المطلوب للهجره
انا اجيد العمل بالفنادق والمطاعم والكافيهات ودا رقمى 01211310217
انا لحام ارجون ضغط عالي وعاوز اقدم نفسي للسفر لكنده رقمي 01225757998
انا طبيب أمراض باطنه عامه
امنيتي ان اسافر الى كندا
عاوز اعرف الشروط بس ارجوا الافاده
انا عايز اسافر وبشتغل فني لحام كهرباء
اعمل في مجال الطبخ معلم شاورما ومشاوي في ابوظبي شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق ارغب في اللجوء إلى كندا انا وعائلتي ارجو المساعدة. الجنسية سوري رقم التلفون 00971507928699
انا اسافر واشتغل ايه شئ وانا سواق
انا فني طباع جرايد ومعي شهادة خبره من شركة فرنسيه وحاليا مقيم في الكويت تليفوني ٠٠٩٦٥٩٨٠٨٩٧١٦
عملت مدرس لغه عربيه بعده مدارس وعملت نائب مدير التسويق بشركة صناعات هندسية بمجال الأسقف المعلقة والحوائط الجبسيه والتوصيف الفنى ومجال أخر وهو معدات النقل والمناوله الهيدروليكيه 01274638737
Im quality control and I can eny job
انا احمد 29 سنه سائق تريلا وحاصل علي بكالريوس نظم المعلومات الاداريه وحاليا اعمل مشغل ترك في شركه قناه السويس للحويات
ﺍﻋﻤﻞ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺑﻴﻊ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤاسبات ﺍﻟﺎﻟﻴﻪ ﻭﺍﻧﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺷﺮﻳﻚ بالشركه ﻭﺯﻭﺟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻧﺠﻠﻴﺰﻯ ﺑﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻐﺎﺕ ﻭﻫﻰ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺎﻧﺠﻠﻴﺰﻯ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ بها ﻭﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺎﺑﻨﺎﺀ
نفسي اهاجر كندا موظف بالتعاون للبترول درجه رئيس قسم 01028070181
موظف بالتعاون للبترول علي درجه رئيس قسم 01028071181
مشرف مبيعات بشركه نسله مصر وارغب بالعمل فى كندا لانها امنية حياتى ان اسافر هذه البلد الجميله فاياريت تسعدونى ولكم الشكر عند الله وده رقمى 01224650900
محاسب بفندق سافوى بشرم الشيخ
ت01280357448
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة وحاليا بشتغل امين مخزن بفندق سافوى بشرم الشيخ
Samuel gamal
01282333998
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو الموضوع حقيقي أنى اعمل محاسب فى مصلحة الضرائب المصرية ولى خبرة في مجال صيانة الاجهزة الالكترونية ويمكن ان اعمل في اى مجال مناسب رقم الهاتف 01122197285
انا نفسي اشتغل في كندى
فنى تشغيل محطات مياه الشرب ومعى شهاده خبرا من شركه المانيه
خريج كلية تجارة وبشتغل محاسب وارجو من حضرتكم السفر لو فى فرصة . شكرا. 01004352486
مدير صيانة. فك وتركيب وصيانة اﻻوناش البرجيه والمصاعد الخارجية وصيانتها وتركبها 00966558578339
ممكن تساعدونى للهجرة انا دخلت على الموقع ووجدت فرصة مساعد خدمه الاغذية والمشروبات الى كندا
ضياء بكالوريس تجارة 01226208746
نفسى اسافر ضياء بكالوريس تجارة ويراض استفسر عن الورق واعمل اية 01226208746
اريد الهجرة الي كندا مقيم بالكويت 60632960
أنا بكالوريوس تجاره شعبة أدارة أعمال و عامله دبلومه فى (H.R) و عايزه أهاجر و أشتغل شغل محترم و شكراً تليفونى 01004399053
انا نقاش عندى ٤٢ سنة خبرة ٢٥ سنة وحاصل على ليسانس حقوق
انا اسمي مازن محمد وليه خبره في اعمال البناء مساعد مهندس ممتاز في اللغه الانجليزيه ولديه رخصه ومستعد اعمل في اي مجال
اللهم يسر لنا سفرا إلى كندا 01221923991
انا محاسب ومع رخصة قياده وعملت كاشير لمده سنتين فى الكويت 01208244221
أرغب فى السفر للخارج بأى عمل مطلوب
أنا فرغلى شغال في السعودية فى محل سباكة وكهرباء وأرغب فى السفر إلى كندا ورقم التليفون 01004326939
Hello
I am ahmed hassan
I have 25years old
I work in the tourism Mndhu 5 years ago holds a Diploma of Commerce
I work in sensatori hotel sharm elshiekh
Holds twice the ideal employee. And HACCP cycle and food and beverage skills followed by the Ministry of Tourism
I dream to immigrate to Canada Mndhu a long time
This my phone.N : 01118242628 / 01064962962
فني دهانات منازل خبره 11عام
حاصل على دبلوم تجارى
السن25
ارغب فى الهجره
هاتف 01004559257
دبلوم تمريض واعمل حاليا بوزارة الصحة المصرية فى فرق اﻷنتشار الطبى السريع للرعاية العاجلة والحرجة وحاصل على رخصة مهنية لقيادة السيارات وارغب فى الهجرة بأى من المهنتين او للأثنين معا وشكرا لحضراتكم وفى حال التواصل معى سأجيد اﻷنجليزية فى الفترة المحددة للأختبار
صاحب سوبر ماركت وعلى خبره بتجاره المواد الغزائية من عام 2004 واقيم بدولة الكويت من 19 يوليو 2013
ت 0096560645776
انا نفسى اهاجر كندا ده رقم تلفونى ٠٣٠٦٩٩٢٠٢٤٣٦٧
انا فى اليونان مش شغال احلم اهاجر كندا بسرعه ياريت الموضوع يكون صحيح اناممكن اشتغال اى حاجه ده رقم تلفونى ٠٣٠٦٩٩٢٠٢٤٣٦٧
01006516542
بكالوريوس اعلام ٢٠٠٩ رقم م ٠١١٢٩٠٢٧٦١٠
انا حداد كريتال
سائق رخصه تالته مهنيه وحاصل على دبلوم صنايع قسم الكترونيات
سائق شاحنات خبره20 سنه
انا سائق معايا رخص درجه أولى وسوق أى سياره
01229050746
01097198385
انا محامي وعاوز اسافر ومستعد للعمل في اي مهنة بس اسافر لاي بلد لان خلاص الوضع هنا مستحيل تقريبا كده مصر كلها هتقعد علي ابواب الجوامع
اعمل فى مجال حفر المعادن عن طريق المواد الكيماوية ورقم تليفونى 01001574174/01201001879 من القاهرة وارغب فى الهجرة تلى كندا
انا محامى ز رفمى 01063568866
نجار مساح آخر سنه ف الدبلوم 01068186655 01152242766
نجار مساح دبلوم عندي 19 سنه
01152242766
بجد مش عارف حد يساعدني على اني أسافر انا
عندى 19 سنه وشغال نجار مساح آخر سنه ف الدبلوم
01068186655
01152242766
نفسي أسافر مش عارف حد يساعدني على اني أسافر
انا عندى 19 سنه وشغال نجار مساح دبلوم
نفسى اسافر انا سباك ممتاز ت/01016002650
نفسى اسافر انا سباك ممتاز
انا ابحث عن نصف فرصه للهجره الى كندا ممكن المساعده ت/01016002650
انا اسمي مصطفي اسماعيل (فني تجليد مطابع)
نجارباب وشباك ومدير مبيعات
انا احب البلاد دى جدا
فني محركات ديزل بلسكه الحديد
انا فنى تكيف وتبريد وده رقمى 01123999278
احمد بكالوريوس حاسب الى واعمل مندوب مبيعات رقم الهاتف 01143192721
اناهلا ببلغاريا والي رغبة بسفر الى كندا رح يقبلوني الي بصمة
انا سوري عمري 29س ومرتي معي
أناهلا بلغاريا والي بصمة هون واريد اسافر لكندا يقبلو بصمة بلغاريا ولا لا
انافنى اعمال صحيه سباكه ياعنى ومعايادبلوم
ار مجاب
انا نفسي اروح كندا انا عندي يخبرة عشرين سنه في قيادة المعدات الثقيله ويا رب انت الي بتوفق
انا موظف HR و كمان معايا 3 لغات و مدرب سباحة و سباح انقاذ و بدور على فرصة هجرة خارج مصر
يا جماعه انا هنا فى كندا الموضوع كله انك تكون بتعرف تعمل حاجه معينه سواق مقطورة سباك لحام مهندس مدير بياع ومعاك شهاده خبره السفارة او الشغل هو اللى بيحدد مدتها بس لازم يكون معاك شهاده انجليزى اسمها ايلتس ودرجتك فيها بتختلف بختلاف الوظيفه المطلوبه يعنى لو سباك بتكون ٤ من ٩ ولو مهندس او مدير بتكون مش اقل من ٦ من ٩ وممكن تخلو حد يقدملكوا من المكاتب اللى بتملى الورق ده اللى حوالين السفارة الامريكيه والايلتس شوف شغلتك اللى هتقدم عليها عايزه كام وادرس انجليزى وشوف مركز بيدى ايلتس وروح
محاسب خريج تجاره ٢٦ سنه والرقم
٠١٢٧٢٧٢٤٣٢٨
محمد 30 سنه
فنى كهرباء
انا لحام كهرباء و co2 ومواسير وصاج
01117663932_
انا عمري 25 سنة ويا ريت يكون بجد انا عايز أسافر واشتغل
انا اعمل مدير إشراف داخلي وإريد السفر
مدرب كونغ فو وكيك بوكس وفتنس
انا سائق بدرجه اولي وعندي ٢٠سنه ممارسه وارغب في السفر والهجره الي كندا والعمل بها
انا سائق معدات ثقيلة ومعايه رخص معدات ثقيله ورقمي ٠٠٢٠٥٥٣٩١٦٩٣٩
انا سائق معدات ثقيلة ومعايه رخص ورقمي ٠٠٢٠٥٥٣٩١٦٩٣٩
رئيس جمهوريه
اشتغل حاليا رئيس جمهوريه
ترزي حريمي. أريد الهجره
انى عايز أسافر كندا انا حاليا إيطاليا
وده رقم الهاتف 00393277625271
Ena omor djlassi min tounis bachte8il mekanique
انا ماجيستير اصابات وتاهيل وبعمل في مجال العلاج الطبيعي وخبرة ١٥.سنة وعاوز اسافر كندا ودة رقم تليفوني٠١٢٢٥٦٠٣٤٩٤
يترين الموضوع يكون جدي وسافر انا بشتغل بالدهانات والديكور (01020311864 )
نفسي اسافر كندا ياريت اسافر رقم تليفوني 01001253969
يا جماعه ما فيش الكلام ده الهجره بتكون من خلال الموقع الرسمي للسفاره اللى هو http://www.cic.gc.ca
وربنا يوفق الجميع وَيَا ريت بلاش لعب بأعصاب الناس .canada visa expert is fake.
محمد مصطفى حسين مكى وعندى 27 سنه ونفسى امشى من البلد دى واروح حتى السنغال بس ابعد عن مصر بعرف اسوق لو فى شغل وممكن اشتغل جارد
انا مستعد اسافر الي كندا واشتغل في اي حاجة..
انا اتمنا اني اسافر كندي 00965 94490986
فني وساق يريت الرد هة الموضوع بجد
وده رقمي
01063810235
سواق وفرد امن
ت /01227738661
ت/01129379838
فنى اشعة وارغب فى الهجرة01010041816
فنى اشعة 01010041816
My name is ahmed
I work in tourism
Hope to travel soon
Thank you very much .
ت 01000004617
Hi I am ahmed I working in tourism
I hope soon to go
Thank you for ur time, very much .
انا مصمم اثاث وده رقمي 01159781691
انا مصمم اثاث ياريت يكون الموضوع صح ده تليفوني 01159781691
انا. مصمم اثاث وياريت ميكونش نصب وده رقمي 01159781691
01004335167 رقم الهاتف
نفسى اشتغل فى كندا وانامعاى بكالويوس جودة ميكانيكا
انا اتمني من الله الموضوع يكون جد انا سائق
نفسى أسافر كندا 96566754403
01200927256 ( 22سنه ) عادي اسافر كندا اشتغل
انا شباب عمري 23 سنه محلات البسه خبره 6 سنين ومخالص كليه دبلوم تحكم الي اكترونيات. الرجاء مساعدتي
01146681361
Chemist 01007372648
I am chemist
my phone is 01007372648
Chemist
ممكن لو موضوع بجد وانا موظف بسكك حديد مصر ناظر محطه
انا موافق يا ريت يكون صدق ده رقمي 0097450324369
ابراهيم احمد احمد محمد حامد كوافير رجالى 01225167 487
انا شاب في الثلاثين من العمر احب اشتغل في كندا
رقم موبايلي هو ٠١٠٠٥٤١٢٦٣٤
أنا شغال أخصائي أمن
ياريت يكون الموضوع صح بلاش نصب بجد عايزين فرص عمل علشان الوضع يكون أفضل لينا جميعاً
انا وليد مبارك وده رقمى01155147020
والله نصب انا اتنصب على من الموقع ده فى 1500 دوﻻر
انا مستعد للسفر وياريت يكون الموضوع بجد
والله نصب انا شخصيا اتنصب على من الموقع ده فى 1500 دوﻻر والله العظيم هذا ما حصل يا جماعة دول نصبين
انا 8حاسيس انه نصب
محمد عبدالله 01012996411
انا فني كهرباء باور وكنترول ومبرمج.p.l.c يا ريت أسافر كندا وده رقمي 01002687826
اتمنى ان يكون الموضوع حقيقه
انا اسمي حازم الشناوي و رقمي 01201131554
Hello. I want Travel. TO CANADA. My Work in tourism Career. and I Have experience. Thanks alot
My phone no.01113308522
01278644408
انا اجيد صيانة الالكترونات بجميع انواعها
انا اجيد صيانة الالكترونيات بكل انوعها واجيد الحام بلكاوية
رقمى هو ده ارجو الاتصال 01120965562 نفسي اهاجر كندا
رقمي هو01090524374
برجاء الاتصال
اتمني ان حد يساعدني اني اسافر كندا واشتغل اي حاجة
انا أحمد علام وده رقمي
يااارب يكون بجد محتاجها اوى
ودا تلفوني01005052850
يا ريت الموضوع يكمن بجد
Kanada
ده رقمى وارجوا الاتصل لاستفسار 01158388438
كندا عايزه فرنساوى مش انجليزى
كندا عايزه فرنساوى مش انجليزى
انا نغسي اشتغل شغلتي في اي دولة اوربية وخاصة كندا شغلتي براد مواسير
يسلمووووووووووووووووووووو
والله العظيم نفسى اهاجر كندا بالذات بس معنديش و معرفش حد يساعدني ارجوكم ياريت تساعدوني . لأن انا فى الانجليزى ضعيف شوية