لا تفوت الفرصة .. كندا ترغب في زيادة أعداد المهاجرين وتسهل شروط و اجراءات الهجرة اليها !!

لا تفوت الفرصة .. كندا ترغب في زيادة أعداد المهاجرين وتسهل شروط و اجراءات الهجرة اليها !!
كيف-يمكن-الهجرة-الى-كندا-ولماذا-وما-هو-نظام-الهجرة-الى-كندا
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كندا ترغب في زيادة أعداد المهاجرين حيث قامت الحكومة الكندية و في خطوة مفاجأة بتسهيل شروط و اجراءات الهجرة الى كندا من اجل تقوية الاقتصاد و زيادة الايدي العاملة هناك من اجل رفع الاقتصاد الكندي.

حيث اقرت الحكومة الكندية وابتداءا من 1 يناير 2015 باجراءات جديدة من نوعها لتسهيل الهجرة اليها , حيث تبدأ Canadian Visa Expert , بتهيئة نظام الهجرة السريعة و المطور Express Entry  حيث سيتم عملية تسريع اختيار طلبات الحصول على تأشيرات الاقامة الدائمة الى مدة 6 اشهر او اقل مما سيعود بالنفع على الشركات المحلية لانه سيعمل على انتقاء الموظفين المهرة من اجل توظيفهم في تلك الشركات المحلية.

جدير بالذكر انه سيتم طلب التسجيل في الهجرة سيتاح على موقع الحكومة وستعمل Canadian Visa Expert في مساعدة كل طالبي الهجرة ومعرفتهم بالهجرة و تحديد مستوى الاهلية حيث ستتكون من عدد كبير من المستشارين المسجلين في المجلس الاستشاري التنظيمي للهرجة بكندا وهم الملمون بكافة تفاصيل لمعايير الهجرة الجديدة Express Entry Pool.

جدير بالذكر ان على المتقدمين بطلبات الهجرة الدخول الى Express Entry Pool  او  Job Bank كي يمكن احد اصحاب العمل من اختيارة او تلقي دعوة للحصول على اقامة دائمة من احد المسئوليين الكنديين.

مؤكدين انه سيتمكن المتقدم بالحصول على التاشيرة النهائية في مدة اقصاها 6 اشهر طبقا لهذا النظام الجديد والان اضع بين ايديكم موقع الشركة الكندية و كذلك موقع الحكومة الكندية و التي ستجدون عليهم العديد من المعلومات.

موقع الشركة الكندية المسئولة عن النظام Canadian Visa Expert

موقع الحكومة الكندية

التعليقات

  2. مرحبا بكم
    أنا لاجئ سوري في تركيا لدي زوجتي و 4 اطفال نحن نرغب في اللجوء إلى كندا وقد سجلت اسمي من ما يقارب الـ 9 أشهر و حتى الآن لم يتم الرد
    لم نعرف إن كان طلبي مقبول
    نرجوا منكم النظر في طلبنا
    ولكم جزيل الشكر والتقدير

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  11. مطلوب عمال للعمل بالخارج بدوله اوروبيه العقد 4 سنين الراتب 1000 يورو + اقامه وحجز الطياران تمن الفيزا 1000 يورو وهيبقي ليك عموله ع كل شخص تجيبو 200 يورو

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  13. انا من السودان موظف حكومي خبره 16سنه في مجال عملي ..احمل رخصة قيادة عامه ..وخبره قيادة سيارات منذ العام..1994..لا اجيد اللغه الانجليزي..ولديالرغبه في الهجرة الي كندا ارجو المساعده..رقم تلفون..0912144544

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  16. اعمل في الشركة المصريه للإتصالات فني صيانة كآبل جيلي وقياسات ودراسته كابل فيبر ويوجد شهادة خبره من شركه عالميه ونفسي اعمل في كنده متزوج وثلاث اطفال

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  28. اعمل في مجال الطبخ معلم شاورما ومشاوي في ابوظبي شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق ارغب في اللجوء إلى كندا انا وعائلتي ارجو المساعدة. الجنسية سوري رقم التلفون 00971507928699

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  31. عملت مدرس لغه عربيه بعده مدارس وعملت نائب مدير التسويق بشركة صناعات هندسية بمجال الأسقف المعلقة والحوائط الجبسيه والتوصيف الفنى ومجال أخر وهو معدات النقل والمناوله الهيدروليكيه 01274638737

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  34. ﺍﻋﻤﻞ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺑﻴﻊ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤاسبات ﺍﻟﺎﻟﻴﻪ ﻭﺍﻧﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺷﺮﻳﻚ بالشركه ﻭﺯﻭﺟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻧﺠﻠﻴﺰﻯ ﺑﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻐﺎﺕ ﻭﻫﻰ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺎﻧﺠﻠﻴﺰﻯ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ بها ﻭﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺎﺑﻨﺎﺀ

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  37. مشرف مبيعات بشركه نسله مصر وارغب بالعمل فى كندا لانها امنية حياتى ان اسافر هذه البلد الجميله فاياريت تسعدونى ولكم الشكر عند الله وده رقمى 01224650900

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  41. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو الموضوع حقيقي أنى اعمل محاسب فى مصلحة الضرائب المصرية ولى خبرة في مجال صيانة الاجهزة الالكترونية ويمكن ان اعمل في اى مجال مناسب رقم الهاتف 01122197285

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  57. Hello
    I am ahmed hassan
    I have 25years old
    I work in the tourism Mndhu 5 years ago holds a Diploma of Commerce
    I work in sensatori hotel sharm elshiekh
    Holds twice the ideal employee. And HACCP cycle and food and beverage skills followed by the Ministry of Tourism
    I dream to immigrate to Canada Mndhu a long time
    This my phone.N : 01118242628 / 01064962962

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  60. دبلوم تمريض واعمل حاليا بوزارة الصحة المصرية فى فرق اﻷنتشار الطبى السريع للرعاية العاجلة والحرجة وحاصل على رخصة مهنية لقيادة السيارات وارغب فى الهجرة بأى من المهنتين او للأثنين معا وشكرا لحضراتكم وفى حال التواصل معى سأجيد اﻷنجليزية فى الفترة المحددة للأختبار

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  92. يا جماعه انا هنا فى كندا الموضوع كله انك تكون بتعرف تعمل حاجه معينه سواق مقطورة سباك لحام مهندس مدير بياع ومعاك شهاده خبره السفارة او الشغل هو اللى بيحدد مدتها بس لازم يكون معاك شهاده انجليزى اسمها ايلتس ودرجتك فيها بتختلف بختلاف الوظيفه المطلوبه يعنى لو سباك بتكون ٤ من ٩ ولو مهندس او مدير بتكون مش اقل من ٦ من ٩ وممكن تخلو حد يقدملكوا من المكاتب اللى بتملى الورق ده اللى حوالين السفارة الامريكيه والايلتس شوف شغلتك اللى هتقدم عليها عايزه كام وادرس انجليزى وشوف مركز بيدى ايلتس وروح

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