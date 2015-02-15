هل بالفعل صدام حسين مازال حي يرزق ؟

هل بالفعل صدام حسين مازال حي يرزق ؟
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جميعنا علي يقين تام أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين تم شنقة وهو الأن في تعداد الأموات ، صدام حسين هو صاحب المقولة الشهيرة أنني ضربت علي اسرائيل 39 صاروخ واتحدي اي رئيس عربي أن يتممهم الأربعون متحدياً جميع رؤساء العرب أجمع ومتحدياً الجميع .

وقد يكون الأمر غريباً عندما نتذكر صدام حسين ونتسائل هل هو علي قيد الحياه ومازال حي يررزق أم بالفعل أنة توفي بعد الحكم علية بالإعدام ، السؤال بناء علي بعض التقارير التي إنتشرت من فترة ليست بالقريبة بأن الذي توفي ليس صدام وإنما هو شبية صدام حسين وتم ذلك حتي أمريكا تثبت للعالم أنهم قضوا علي الإرهاب المتمثل في صدام حسين .

وهناك صور منتشرة يركد البعض من خلالها أن المقتول ليس صدام حسين ولكنة شخص شبية لة ، ولكن من قام بالبحث عن الحقيقية وجد إختلافات كثيرة بين صدام حسين وهذا الشخص الذي يشبهة ، وهذة صورة بها الرئيس السابق صدام حسين والشخص الشبية لة والإختلافات قد تعرف من الصورة وتركنا لكم التعليق .

2-15-2015 6-21-15 PM

التعليقات

  1. اعزائي، مشكلتنا انه رجل صالح او غير صالح، لانه اذا كان صالحا فله وان كان طالحا فعليه، وليست انه حي او ميت، مشكلتنا اذا كان حيا ماذا يفعل؟ وماذا فعل في السنين الذي حكم فيها؟ تجربة المجرّب حمق. كانوا يقولون: ان عبد الكريم قاسم حي ويعيش في جزيرة في خراسان، واليوم صدام يعلن عن تشكيل طلائع المقاومة.
    امريكا والغرب صرفوا تلريونات على تغيير الحكم في المنطقة، فلا يصح اننا نصفها بالتمثيلية.

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  12. ههههههههههههههههههههههعهههههه متصيرلنة جارة ابدآ …واحد يصيح عايش وﻻخ يصيح ميت . واحد يسب اﻻخر.. وكﻻم طائفي سبب الكره بين اﻻخوان واﻻصدقاء والله مع كل اﻻسف طلعنة شعب دول افريقيا اللي عايشة بالغابات عدهم نوع من الثقافة والتوحد في الكلمة واحنا درجة الثقافة اللي عدنة تحت الصفر 0%0 وهاي للتاكيد واني مسؤل عن كﻻمي وبدون زعل ….بالنتيجة كل نفس ذائقة الموت ..

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  23. احنه نتمنه البطل الاسد يكون على قيد الحياة حتى يثبت للاحزاب الموجودة هسه شنو يعني قيادة وقائد بزمانه طلقه متثور كالو عليه دكتاتور وهسه اسم الله الديمقراطيه داعش يصول ويجول

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  36. صدام حسين اسد الله ان مات هوا اسد وان عاش هوا ذيب الله يلعن من سبه بلكلام البذي ماهوه عربي اكيدانه يهودي الذي يسب صدام حسين المجيد ابن زانيه في المراقص والفنادق

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  60. نحن على علم انه السيد الرئيس صدام حسين انه حي يرزق وهو تاج راس الامه العربيه والفرس المجوس
    وتاج راس الشيعه الخونه (الروافض) سوف يعود
    للسلطه وسوف يعمل فيكم ايها الروافض اولاد الزنا
    اولا الخمس اوﻻد المتعه اولاد

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  92. نحن احببنا وعشقنا صدام البطل الذي اعدم وتحدي القضاه وتحدي اﻻمريكان ونطق الشهاده ولو صدام مازال حيا يرزق فما هو اﻻ خائن كبقية الرؤساء العرب 0وانا متاكد ان الذي اعدم صدام حسين 0المجد الشموخ البطل رجل العرب الوحيد

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  99. لعنت الله عليه وعلى من وآله صدام حسين في مزبلة التاريخ لو بيه خير كان دافع عن نفسه لكن وجدوه في حفرة صغيرة أخواني صدام/ ابن أسرائيل

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  100. لعنة الله عليه ومن واﻻه وتولى به//موجود يتقلب بين اطباقها في جهنم وبئس الورد والمورود//ومن يتمناه ربي يحشره معه انشاءالله تعالى

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  114. صدام هو عميل امريكي في يوم من الايام واذا ظهر ولم يمت فهي من علامات الساعة وسوف يحاول ان يقتل المهدي الذي سيظهر هذا كما اخبر به الرسول ( ص ) انه حين يظهر المهدي يكون العراق يحكمه شخص كنيته الأعرج او كما قال. والله اعلم

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      1. صدام حسين في قلب كل انسان حر وعربي شهم اما هذالكلاملان الامريكان ماهم مصدقيناالااان بانهم مرعوبين. منه حتا بعد مماته الله يرحمك يا اسد العرب الغيوار

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