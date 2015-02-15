هل بالفعل صدام حسين مازال حي يرزق ؟

جميعنا علي يقين تام أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين تم شنقة وهو الأن في تعداد الأموات ، صدام حسين هو صاحب المقولة الشهيرة أنني ضربت علي اسرائيل 39 صاروخ واتحدي اي رئيس عربي أن يتممهم الأربعون متحدياً جميع رؤساء العرب أجمع ومتحدياً الجميع .
وقد يكون الأمر غريباً عندما نتذكر صدام حسين ونتسائل هل هو علي قيد الحياه ومازال حي يررزق أم بالفعل أنة توفي بعد الحكم علية بالإعدام ، السؤال بناء علي بعض التقارير التي إنتشرت من فترة ليست بالقريبة بأن الذي توفي ليس صدام وإنما هو شبية صدام حسين وتم ذلك حتي أمريكا تثبت للعالم أنهم قضوا علي الإرهاب المتمثل في صدام حسين .
وهناك صور منتشرة يركد البعض من خلالها أن المقتول ليس صدام حسين ولكنة شخص شبية لة ، ولكن من قام بالبحث عن الحقيقية وجد إختلافات كثيرة بين صدام حسين وهذا الشخص الذي يشبهة ، وهذة صورة بها الرئيس السابق صدام حسين والشخص الشبية لة والإختلافات قد تعرف من الصورة وتركنا لكم التعليق .
اعزائي، مشكلتنا انه رجل صالح او غير صالح، لانه اذا كان صالحا فله وان كان طالحا فعليه، وليست انه حي او ميت، مشكلتنا اذا كان حيا ماذا يفعل؟ وماذا فعل في السنين الذي حكم فيها؟ تجربة المجرّب حمق. كانوا يقولون: ان عبد الكريم قاسم حي ويعيش في جزيرة في خراسان، واليوم صدام يعلن عن تشكيل طلائع المقاومة.
امريكا والغرب صرفوا تلريونات على تغيير الحكم في المنطقة، فلا يصح اننا نصفها بالتمثيلية.
نعم
لو انه مب رجال ومسلم كان ما جات صورته فالقمر يوم شنقوه
رحمك الله سيدي صدام قاهر الفرس
ازاى صدام عايش امريكا شنقتة قدام العالم اجمع
هو البطل صدام حسين الازى ارعب العلم
sman
اخبروني من يتجرء و يفعل هدا المقولة الشهيرة أنني ضربت علي اسرائيل 39 صاروخ واتحدي اي رئيس عربي أن يتممهم الأربعون
لا يوجد على ظهر المعمورة رجل باستطاعته ان يقف الموقف الدي شاهدناه على التلفاز ساعة اعدامه الا رجل واحد وهو ….. فلا داعي لهذه الطرهات
صدام تم ترحيله الى جهنم وهذه الخرافات لاجدوى منها لعنة الله على روحه الخبيثة هذا المنحرف.. وكل من يحبه ان شاءالله يحشر معه.
لماذ يااخي
انکم خونه یامخانیث رحم الله صدام الشهید
چان ساترشرفکم وناموسکم وهسه کل بنات العراق اینیچن
الو عداي شگد مخوفهم انت ميت وخايفين منك
ههههههههههههههههههههههعهههههه متصيرلنة جارة ابدآ …واحد يصيح عايش وﻻخ يصيح ميت . واحد يسب اﻻخر.. وكﻻم طائفي سبب الكره بين اﻻخوان واﻻصدقاء والله مع كل اﻻسف طلعنة شعب دول افريقيا اللي عايشة بالغابات عدهم نوع من الثقافة والتوحد في الكلمة واحنا درجة الثقافة اللي عدنة تحت الصفر 0%0 وهاي للتاكيد واني مسؤل عن كﻻمي وبدون زعل ….بالنتيجة كل نفس ذائقة الموت ..
صدام مات وشبع موت وكافي كلاوات
والله نعلت الله عليه وعلى كل واحد يحجي على العرب أو الشيعه
لا نعرفمن هو
يالله وينة علمود اول ميطلع التيار الصدري يصمطون ابو ابو ويكولون عايش يمكن هسة خاتل بل مجاري ياكل جريديه
لا يعلم الغيب الا الله
الله يعلم
ممكن توضحو تجيبو المزيف والحقيقي
صدام صقر العرب ابو عدااي
الله ينعله هل الكواد هذا
والله لو صدام موجود ما صارت هالمهزله العراق تفلش وجرم صدام قياس بهسه 1% والله تعبنه من ………
رجل أفضل من المالكي وحيدر العبادي
احنه نتمنه البطل الاسد يكون على قيد الحياة حتى يثبت للاحزاب الموجودة هسه شنو يعني قيادة وقائد بزمانه طلقه متثور كالو عليه دكتاتور وهسه اسم الله الديمقراطيه داعش يصول ويجول
انعل روحه
كواد بن الكواد صدام
اللهم صحيح خلي يجي ويشوف الكواويد شسوي بعده
هسه انت على اﻻساس كردي شريف كلكم حيوانات
انشالله يكون عايش لاني صدام حسين اشرف انسان على الأرض سوريا بنتظارك يابطل لاتحررة
الله يرحمو ما في مثلو رجل وذا كان عايش اتوقع انو نتحر من افعال العرب بهل أيام
بطرانين
لعنةالله عليه و من يترحم عليه
لعن الله كل من سب هذا الشجاع البطل اللهم من سبه رجعلهيا اضعاف ﻻن الي اسبه هو عدو لﻻسﻻم ومنافق ونذل بن نذل
اي صدام هذا الحي لحد الان وما نعرف اذا عايش ليش ما يضهر عل اعلا م اذا شلكم بهل دعايات
لا صدام مات
مع الاسف الشديد لهدا البطل
صدام حسين اسد الله ان مات هوا اسد وان عاش هوا ذيب الله يلعن من سبه بلكلام البذي ماهوه عربي اكيدانه يهودي الذي يسب صدام حسين المجيد ابن زانيه في المراقص والفنادق
صدام تاج على روسكم حيا او ميتا
بطل
عمي هذا المقبور لعنة الله عليه صار طحين
وهسه اذا لكيتو ذره من الطين عاتبوني
الى جهنم وبأس المصير هوه واتباعه ولي دافع
عنه
لا يوجد اي اختلاف بين الصور
الرجل ميت
شلكم بيه
شلكم بيه
بما انه نطق الشهادة قبل ان يموت فأنه شهيد والله اعلم
شعب ما يرهمله الا القوة
اجرام صدام كافي لان يسكت الجميع
والله هذا الكلام هسه على صدام راح سونه رمز كبير رجل طاغي وخذ حكه ليش ترجعون كل فتره طلعون شغله عليه الملعون وتمجدونه
كفاكم احلام ايها البعثيون
هذه كلب
ياريت وهو عايش يدعس الخليج.
صدام بطل سلم هوعاءلته وعراق والامه عربيه الى يهودوالاميركان اذا بالخاءن يسمون بطل بلخاءن شيكولون
صدام حسين. شهيد إن شاء الله
الف لعنه على صدام
انتم تعتقدون شخص يصعد على مشنقه وما يعترف بأن هو مو صدام حسين والله الي صار بمزبله التاريخ هو صدام حسين
صدام حسين في رحمة الله تعالى
دليل ع فشلنا نرجع للامواتنا ….مات الملك عاش الملك وانتها الموضوع العرب جبناﺀ
في جهنم وباسه المصير هههههههه
لعنة الله على الشيعة الروافض .هم الكفار فاحذروهم.الشيعة كلاب النار
صدام رجل من التاريخ. ابحثوا عن رجل المستقبل
ناحنا لعراب انديروها دايمان بى الي يقدمنا صدام راجال اعليكام كاملين الله يارحمو لوكان حاي ما اتكا وباماء ماستراح
كافي قشمريات صدام صار طحين
ذهب إلى جهنم
نحن على علم انه السيد الرئيس صدام حسين انه حي يرزق وهو تاج راس الامه العربيه والفرس المجوس
وتاج راس الشيعه الخونه (الروافض) سوف يعود
للسلطه وسوف يعمل فيكم ايها الروافض اولاد الزنا
اولا الخمس اوﻻد المتعه اولاد
الرئيس صدام حسين أشرف رئيس في العالم كله
ضباطه بكل زعماء الخليج العربي
اذا مو هو فهسة مات
كلب
أني كوردي وماأحب صدام لأن جان يفرق بس أشرف من كل العرب
رجل و نعم رجال
صدام سيف العرب انشاءالله ترجع
عمي حتى القبر نبشوه وطلعو اعظامه ونطوه للكلاب
موضوع قديم وتافه وبدون فائدة وانتم ادورون مشاكل كافي نفاق
الله لايرحمه هل كواد
صدام عربى حر بل انتم من الخوارج تحبون المزله والعار ي اتباع صهيون.
الله اعلم
ربي يرحموا كان قائد عظيم بالفعل .مع رحيلك رحلت النخوة والشهامة العربية
صدام مات بس هاذا حرام عليكم
حتى لو عايش زمانه راح مو مهم
الله يصب عليه اضعاف الجحيم انشالله وانتو يا خونه يلي تدافعوله الله يحشركم وياه يا انذال
اتمنه عايش ياربي
الله يرحمه
كل من يتكلم عن صدام حسين بالسوء فهوكلب ابن كلب بل الكلب أوفى منه ولك هاذا أبو عداي
الله يرحمه وانشالله يطلع مميت ابوعدي
اللى قتلوة دول عملاء وخونه
العمار بيد الله
الله لايرحمه وفرحو روحكم بهل حجي
صدام ليس بميت بل عيش بلقلوب
اللهم ارحمه حين اوميتن
مات خمسين مره
لو كان صحيح عايش لو بس نفس بية جان البعثية اقامو الدنيا وما اقعدوها
صدام مات وله جفانه شره
رحمة آلُـِْـِّـلُـًِ☝ٍِّْـٌـّ
صدام مات
الله يرحمه
خرب كبره اذا ميت واذا عايش الله ياخذه
نحن احببنا وعشقنا صدام البطل الذي اعدم وتحدي القضاه وتحدي اﻻمريكان ونطق الشهاده ولو صدام مازال حيا يرزق فما هو اﻻ خائن كبقية الرؤساء العرب 0وانا متاكد ان الذي اعدم صدام حسين 0المجد الشموخ البطل رجل العرب الوحيد
هذه المقولات أصبحت خبر كأنه لا شبيه ولابدبل
ربي يرحموووو اذا كان ميت وربي يعلم اذا حي يرزق
الله يحمه قدمات
ما اعتقد صدام مات وصار سوالف
صدام توفي الله يرحمه بعد ماحكم عليه ب الاعدام وهو حي يرزق عند ربنا سبحانه وتعالئ
لعنة الله عليه وعلى انصاره واتباعه ومن والاه ان كان حيا ام ميتا
لعنت الله عليه وعلى من وآله صدام حسين في مزبلة التاريخ لو بيه خير كان دافع عن نفسه لكن وجدوه في حفرة صغيرة أخواني صدام/ ابن أسرائيل
لعنة الله عليه ومن واﻻه وتولى به//موجود يتقلب بين اطباقها في جهنم وبئس الورد والمورود//ومن يتمناه ربي يحشره معه انشاءالله تعالى
تجبو
نًشآٍلّلّهً عٍآٍيِش
الله يرحمه
مش مقاله بس لفت النظر لإعلان المستشفى
لا صدام مات
والله اشغلة مثل الحزورة
كافي سخافات البطل القائد صدام مات
الله أعلم
انه االان في جهنم وبئس المصير
المقال مش واضح كتيير هاي اول اشي تاني اشي لما اعتقلو صدام حسين عملولو فحص dna يعني اميركا مش غبيه لهالدرجه الي بتحكو فيها ..
انا غير متاكدة من العيب ده لانه على ما اظن انه حي ويرزق
توفى واذا مو هيج اين هوة
غير معروف صدام توفي رحمه الله
صدام هو عميل امريكي في يوم من الايام واذا ظهر ولم يمت فهي من علامات الساعة وسوف يحاول ان يقتل المهدي الذي سيظهر هذا كما اخبر به الرسول ( ص ) انه حين يظهر المهدي يكون العراق يحكمه شخص كنيته الأعرج او كما قال. والله اعلم
الله اعلم
صحيح هاي المقوله
ممكن
نشالله
ممكن توضيح أكثر
ازاى صدام وامريكا شنقتة قدام العالم اجمع
صدام حسين في قلب كل انسان حر وعربي شهم اما هذالكلاملان الامريكان ماهم مصدقيناالااان بانهم مرعوبين. منه حتا بعد مماته الله يرحمك يا اسد العرب الغيوار