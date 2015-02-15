هل بالفعل صدام حسين مازال حي يرزق ؟

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جميعنا علي يقين تام أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين تم شنقة وهو الأن في تعداد الأموات ، صدام حسين هو صاحب المقولة الشهيرة أنني ضربت علي اسرائيل 39 صاروخ واتحدي اي رئيس عربي أن يتممهم الأربعون متحدياً جميع رؤساء العرب أجمع ومتحدياً الجميع .

وقد يكون الأمر غريباً عندما نتذكر صدام حسين ونتسائل هل هو علي قيد الحياه ومازال حي يررزق أم بالفعل أنة توفي بعد الحكم علية بالإعدام ، السؤال بناء علي بعض التقارير التي إنتشرت من فترة ليست بالقريبة بأن الذي توفي ليس صدام وإنما هو شبية صدام حسين وتم ذلك حتي أمريكا تثبت للعالم أنهم قضوا علي الإرهاب المتمثل في صدام حسين .

وهناك صور منتشرة يركد البعض من خلالها أن المقتول ليس صدام حسين ولكنة شخص شبية لة ، ولكن من قام بالبحث عن الحقيقية وجد إختلافات كثيرة بين صدام حسين وهذا الشخص الذي يشبهة ، وهذة صورة بها الرئيس السابق صدام حسين والشخص الشبية لة والإختلافات قد تعرف من الصورة وتركنا لكم التعليق .