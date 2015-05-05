40 سنه مسجون وتظهر برائته بعد حكم مؤبد فما التعويض الغريب الذى طلبه من القضاه ؟

40 سنه مسجون وتظهر برائته بعد حكم مؤبد فما التعويض الغريب الذى طلبه من القضاه ؟
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انه “كوامى اجامو” اعتقل وهو فى 17 من عمره ، واتهموه بالقتل وتم الحكم بالسجن مدى الحياه ، وبعد ان قضى “كوامي أجامو” 40 سنه من عمره فى السجن ، ظهرت بعض الامور فى ملابسات قضيته ليتم فتح القضيه من جديد ويثبت براءته ويتم الافراج عنه وهو يبلغ من العمر 57 عاما وعند دخوله كان عمره 17 عاما فضاع من عمره 40 عاما وهو مظلوم .

وفى جلسة تبرئة “كوامى اجامو” فى 9 ديسمبر 2014 ، طلب منه القاضى “ريتشارد بيكار” ان يقول لهيئة المحكمه عن التعويض المناسب والذى يقبل به بعد عمره الذى ضاع فى السجن ، وحينها فوجئ الجميع بالتعويض الذى طلبه “كوامي أجامو” ، حيث طلب من المحكمه ان يتم “اعادة النظر فى القوانين التى تسببت فى اعتقاله وظلمه ” فقط ، فلم يطلب اجامو ان يتم تعويضه بالمال ، وقال طلبه والدموع تنزل من عينيه عن عمره الذى ضاع بين جدران السجن وهو لم يفعل شئ ، حينها تركت  القاضية “باميلا باركر” منصة القضاء لتعانق  “أوجامو”  وهو يبكى .
وبعد الانتهاء من الجلسه ، صدرت اوامر من البيت الابيض بسرعة تشكيل لجنه من القضاء والاستشاريين ليقوموا باعادة النظر فى القوانين التى تسببت فى اعتقال “اجامو” وبقاءه كل هذه الاعوام بالسجن .
ولم يتم الاسبوع الاو من خروج “اجامو” من السجن حيث تفاجأ بالرئيس الامريكى “باراك اوباما” يزوره فى منزله ومعه اسرته ليتناولوا عشاء اعدته السيده الاولى .

التعليقات

  2. اولا القناعه كنزا لا يفني لانه اول ما طلب عن الذي يعوضه عن عمره لا يطلب شئ مادي ولكنه طلب النظر الي القوانين الذي احكمت عليه هذا الحكم وبالتالي لو تعدلت هذه القوانين فيوجد غيره الكثير ولن تطبق عليه القوانين القديمه وان كان مظلومه فطلبه هذا لا يعني التحدث عن نفسه بس بل عن الكثير من المظلومين

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  3. اعوذ بالله من الشيطاان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعاالى ان الله اذااا احب عبداا ابتلاه فلا ندري لعل الله ابتلاه في الدنيااا ليعوضه بهذا الابتلاء في الاخره فليس لنااا الا ان نقول الحمد لله على كل حااال دائماا وابدااا

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  5. سبحان الله الكفار اصبحوا يتعاملون كالمسلمون والمسلمون يتعاملون كالكفار اوباما يزور المتهم والمسلم يحكم على الرئيس مرسي بالاعدام و الله يا اوباما عدلت فامنت فنمت

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  11. ليس جديد على امريكا ان تظلم الناس نحنو العراقين اعتقلنا ظلم من قبل الاحتلال الامريكي لمدة اكثر من سنتين ونصف بدون اي سبب وكان هناك من اعتقل اكثر من خمس سنوات في سجن بوكا بالعراق ولم يعوضنا احد ولم يتناول العشاء منا احد لا حول ولا قوة الا بالله

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  12. المحكمه الأمريكية تطلب من المظلوم أن يطلب تعويض. طيب وانا عراقي تسجني القوات الامريكيه أربع سنوات ونصف وبعدها تقول اعتذر. في أي قانون تتكلمون لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل

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  13. اتت الاية الكريمة الى بالي “ظهر الحق وزهق الباطل” ففي كل القصص العالم نهايتها ظهور الحق حتى وان تاخر كثيرا وحسبنى ان لن يظهر وهذا هن حكمته صبحانه

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  14. طلب ( اعادة النظر فى القوانين التى تسببت فى اعتقاله وظلمه )
    عشان يعرفوا أن القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر لا تلائم البشر
    وحين يطالب المسلم بتحكيم شرع الله ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) يتهم بالتزندق والتشدد وخارجي داعشي تكفيري
    كل ذلك لأنه طالب بشرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

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  21. اين نحن من هؤولاء من المرؤوس البسيط الذي كان مسجون الى الرئيس وتواضعه لقد اخذو اخلاق الاسلام بل نحن اللذين فرطنا وضيعنا هذه الاخلاق ( التسامح والتواضع )

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  24. لو سالت احد الحكام ماد تعشيت ليلة البارح لنسى فما بالك . انا اتكلم عن حكام عرب كلهم ضالمين ولا احد تكلم معهم الا متى يا حكام.يوم الحساب قريب سوف تحاسبون

    رد

  29. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد انا ارى ان هذا الشخص قد اخذ حقه من الدنيا كاملاً لانه من يدري اذا لم يدخل السجن لعله اصبح مدمناً للمخدرات او الكحول او ان يرتكب جريمة ما ويسجن بها او يحدث له حادث فيموت فيه او يشل فيه اما بفعلته هذه دخل التاريخ و صار مثالاً للمضلوميه الحديثه ودخل قلوب جميع الناس وتعاطف الجميع معه وانا ترى انه هذا التوفيق الحقيقي

    رد

  31. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد انا ارى ان هذا الشخص قد اخذ حقه من الدنيا كاملاً لانه من يدري اذا لم يدخل السجن لعله اصبح مدمناً للمخدرات او الكحول او ان يرتكب جريمة ما ويسجن بها او يحدث له حادث فيموت فيه او يشل فيه اما بفعلته هذه دخل التاريخ و صار مثالاً للمضلوميه الحديثه ودخل قلوب جميع الناس وتعاطف الجميع معه وانا ترى انه هذا التوفيق الحقيقي

    رد

  32. انه فعلا رجل حر وعرف ان المال والتعويض لا يفيده ولا يعوضه بسنين عمره التي ذهبت سداً الى ان طلبه بالتعويض الغير مادي هو اجمل هدية قدمها لغيره حتى لا يضلموا كما ظلم هو

    رد

  43. انا لله وانا اليه راجعون كان المفروض يطلب الشكوى ضد القاضي الذي حكم عليه بالسجن ويدفع له ماضاع من عمره كديه بدل لذا احب ان اقول ان عندنا في سجون العراق كثير جدا من هذه القصص

    رد

  46. مسكين معه حق ان يطلب ماطلب ضاع عمره في السجن ظلما لابيت لازوجة لااولاد لم يستمتع بطعم الحياة مثل بقية الناس ويقولون اموال بماذا سوف تقيده الاموال

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  49. في قصة حقيقية للمظلوم الطيّار المغربي إسمه خالد هلالي من مدينة مراكش.
    هذا الطيار المغربي له قصة حقيقية تقريبا نفس هذه القصة. كان سجينا ظلما لمدة 6 شهور بسبب طلبه الطلاق من زوجته.
    قصة حقيقية بسبب الموثقة الكذابة المرتشية و الغشاشة جعلته يمضي وثائق بالرغم منه وهو في السجن بطريقة لا قانونية مطلقا.
    من فضلكم إقرأو قصته تحت إسمه “خالد هلالي” التي لازالت في أيادي محاميهه بمدينة مراكش بالمغرب لحدّ الآن
    شكرًا بتحملكم لهذا المظلوم.

    رد

  56. لو أنه طلب كنوز الأرض تعويض له
    ما كانت تستحق
    أول ليله له داخل السجن وهوا قاصر خائف لايدري لماذا هو بذات من بين أطفال الحي يودع خلف القضبان
    يااااااا الله النظر إليه فقط تصيبني بقشعريرة
    معادن الناس ليس بألوانهم وأشكالهم بل بمايحملونه من أرواح نقية.
    وصاحب هذة القصة أحد هذة الأرواح..

    رد

  57. لو أنه طلب كنوز الأرض تعويض له
    ما كانت تستحق
    أول ليله له داخل السجن وهوا قاصر خائف لايدري لماذا هو بذات من بين أطفال الحي يودع خلف القضبان
    يااااااا الله النظر إليه فقط تصيبني بقشعريرة
    معادن الناس ليس بألوانهم وأشكالهم بل بمايحملونه من أرواح نقية.
    وصاحب هذة القصة أحد هذة الأرواح..

    رد

  62. اصلا من اللي اخترع السجن وليه في حاجة اسمها سجن ومن اللي يعطي الحق لشخص ان يضع الآخر فيه كلها كلام فاضي وانا ما اعترف بشي اسمه حكم ولا سجن بس الناس جبناء ما تقول شي

    رد

  69. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء : 47]

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  74. او عرف القضاة معني ان يكون كلمه منه تحدد مصير انسان مثله – كان يبقي عنده تواضع ورحمه حتي في حديثه معه – ولاكن للااسف القاضي يقبض فلوس بلاوي وشايف نفسه علي خلق الله وياارض اشتدي ماعليكي قدي – الرحمه حلوه واتقان العمل والتواضع من تواضع لله رفعه

    رد

  76. المرجو من الإخوة العرب إذا تكلموا عن شيء قبيح في بلدهم أن يعمموا ؛ لأن ما يحصل في مصر يحصل في السعودية و في الجزائر و في المغرب … لا يجب أن تكونوا أنانيين أيها الإخوة.

    رد

  83. يحمد الله على أنه نظلم نيال المظلوم وعند ربه بريء بس هالشي لو صار عنا كان الرد هدا غلط نحنه ما بنتحملو ولو رد بيرجع السجن وحتى جاروا ما بيقلو الحمدالله على السلامه

    رد

  89. كوامي اجاموا لم يضيع من عمره أربعون عاما فقط بل ضاع عمره كله بظلم فهل بعد ذلك العمر عمر ! ولكنه بكلمته القصيرة تلك وبحكمة المظلوم استرد عمره كله وضاعفه أضعافا وسجل نفسه في سجل الخالدين !

    رد

  95. حسبنا الله ونعم الوكيل ياما فالحبس مظاليم احنا عندنا قضائنا بياخد بالاوراق ويحكم مع انه ياما فالحبس مظاليم وفي مظاليم وعارفين انهم مظاليم بس هما بيسدوا مكان عن غيرهم ودا من ايام الاحتلال ولسة موجود ربنا موجود وهو الحق اللي مش بيغفل ولا ينام

    رد

  101. هوقضاء الله مفيش شك
    لكن عندنا احسن بكتير اللى سرقوا تعب شعب دولة كاملة 30 سنة ما شاء الله
    بياخدوا براااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءة

    رد

  120. حدثت احكام مجاملات لبعض اقارب الواصلين
    للرئيس ولانعلم عنهاشئ ويضيع

    مالناواهلنا ولا يحضرالاالخصم
    ذوالنفوزالواصل حتي وان كان سارق
    اوقاتل محكمة اسوان في عهدموبارك

    رد

  125. المسألة صعبة جدا، نتمنى له الصبر، تحدث مثل هذه الحالات في أغلب البلدان وليس فقط في أمريكا لكن بما أن الضحية سوط المحكمة بتلك الكلمات دون المطالبة بالتعويضات فنتمنى أن تكون عبرة ودرس لكل من يضع بريئا وراء القطبان ويترك المجرم حرا طليقا…!

    رد

  130. ده نفس اللي بيحصل عندنا في مصر الفرق الوحيد بنا وبين رئيس امريكا ان رئسنا بيروح علي الغدي ويجيب معاه وز وبط والمشروب بيرا والدخان حشيش وتبقي ليله يامعلم ولتحيا جمهورية مصر الاسماعيليه..

    رد

  131. ده نفس اللي بيحصل عندنا في مصر الفرق الوحيد بنا وبين رئيس امريكا ان رئسنا بيروح علي الغدي ويجيب معاه وز وبط والمشروب بيرا والدخان حشيش وتبقي ليله يامعلم ولتحيا جمهورية مصر الاسماعيليه

    رد

  132. احنا في مصر بنعمل كده بلظبط الاختلاف الوحيد بنا وبين امريكا ان الرئيس بتاعنا بيروح علي الغداء ويجيب معاه بط ووز وتبقي ليله .. شاب في التوهان

    رد

  135. نحاول نغير قوانين اجر الغلابه رجل عمره 41 عام يعمل باحدي القري بالعين السخنه يتقاضي يوميه 38 جنيه ولديه 6 اطفال 38جنيه هيعيش هوا ولا عيالو يابلد فيفي عبده ام مثاليه اخي احا

    رد

  142. هذا الرجل طلب ما أريده أنا وهو إعادة النظر فى كل قوانين البلد لى أهل فى خصومه ونزاع على أرض منذ خمسون عاما فى المحاكم وحتى اﻻن لم تنتهي بسبب قوانين البلد المطاطه وفساد طرفى العداله المحامون والقضاه نشكوا الى الله يصلحهم أو يريحنا منهم والله المستعان

    رد

  148. الذي يقول ليش الله يسمح بذالك . هذا ابتلاء لكل الناس فلو كان مسلم واحتسب وصبر لكان له أجر عظيم . ولا تنسون أن للمظلوم دعوة لا ترد . فالله سبحانه ارحم بنا من أمهاتنا ولا نعلم ما ينتظرنا من تعويض من الله سبحانه نظير الصبر والاحتساب والرضا بالقدر خيره وشره .

    رد

  167. عندي فكرة اتمني الاهتمام. ما حدث هذا ليس الحدث الوحيد. ولاكن ذي ما تحاسب الناس تحاسب متخذ القرار الخطا، يحاسب من عمل محضر .يحاسب من اتبلا علي الناس . المحضر الخطا يسال ليه اخطات علشان لا يستسهل ازا الناس و هوة مش خصران حاجه.

    رد

  171. هذا عدل الله في الدنيا فهو يمهل ولايهمل لحكمة يعلمها هو وأما العدل في الأ خرة فهو عدل يحكم فية رب العالمين وخشعت الأصوات للرحمن فلاتسمع الا همسا فالشهود يتكلمون وتشهد عليهم جلودهم وأ يدهم وأرجلهم نعم لا ظلم اليوم فالقاضي هو الله الذي لايظلم أحد

    رد

  177. زي عندنا قوانين تحمي قطاعات كثيره بالدول ونفس الوقت لا يوجد قانون واحد يحمي الموظف الحكومي الغلبان يجب أن تتغير القوانين حتي تسطع العداله الاجتماعيه

    رد

  178. اتمنى من الجميع قراءة رواية القوقعه للكاتب مصطفى الخلف هو سوري مسيحي سجن ١٥ سنه في سجن تدمر العسكري وبتهمة الاخوان المسلمون وعندما اصبح خاله وزيراً توسط لدى حافظ الاسد لخروجه ولكن طلب منه ان يكتب رساله لحافظ ويشكره ويطلب منه السماح . تصبحو على خير

    رد

  181. الشاهد بالقصه ان الشعب الممثل بهذا المواطن واعي و مسؤول … لو عنا كان طالب بمليون او مليونين دولار و ترك القانون ليظلم من بعده.

    كما تكونو يولا عليكم

    رد

  186. كويس انهم طلعوه بدلا من دفن القضيه مثلما يحدث من ظلم وقهر في بلادنا العربية. لاحول ولا قوة إلا بالله. فوضت امري اليك يا الله

    رد

  187. مفيش حاجة تعوض الرجل المسكين ده. أحلي سنين عمره ضاعت في السجن. حرم من الزواج ومن الأولاد ومن إنشاء مشاريع. و من الحب ومن حقه كأنسان ومن كل شئ
    وهل زيارة أوباما له عوضته عن أي شئ فقده. ما ذنب هذا الرجل. ولماذا يسمح الله بذلك. أني كلي أسف لهذا الرجل

    رد

  188. مفيش حاجة تعوض الرجل المسكين ده. أحلي سنين عمره ضاعت في السجن. حرم من الزواج ومن الأولاد ومن إنشاء مشاريع. و من الحب ومن حقه كأنسان ومن كل شئ
    وهل زيارة أوباما له عوضته عن أي شئ فقده. ما ذنب هذا الرجل. ولماذا يسمح الله بذلك. أني كلي أسف لهذا الرجل

    رد

  194. الانسان المحترم يزن الامور فقد ظهر مدي ضياع العمر داخل السجن ولم يستطع ان يقع اخرون في ذلك فطلب. النظر في القوانين فعلا رجل نبيل ومحترم ونموذج طيب علي الصبر للقدر

    رد

  195. احنا حنشغل دماغ دين ابونا ليه بامريكا هى من امتى امريكا بتشغل دماغها بينا يا عم خلينا فى حالنا وملناش دعوه بحد ماهو خلاص قضى ال٤٠سنه هيطلع ويرضو ونطلع احنا ولااااااااد ٦٠فى٧٠ هه. هه

    رد

  196. في عندنا في كرداسه ناس دخلت السجن وهيا فعلا تستاهل
    وناس قسما بالله ماليها اصلا في الكوسه ولا عملو اي حاجه واخدو اعدام
    اللهم احمي مصر وشعبها

    رد

  201. قصه مؤثره جدا ولكن انظر الي حكمة هذ ا الرجل في طلبه ﻻصﻻح القوانين لكي ﻻيقع فالظلم انسان آ خر . هذ ه واحده اما اﻻخري فضمير القضاء اﻻمريكي الذي بعد 40 سنه ماذال يبح ث عن الحقيقه . وانظر في سرعة استجابة المسؤل لهذا الضحيه الذي طلب من المحكمه مالم يتوقعه احدا قط فعﻻ امريكا تستحق ان تكون في هذ ه المكانه طالماتتعامل مع مواطنيها بهذاالشكل .

    رد

  214. فانتازيا وشغل أمريكاني على تقيل لتمرير قوانين جديدة.. قد تسمح للسود (ولو ظاهريا) مزيدا من الحريات وعدم التمييز.. وتخفيف حالة الإحتقان الشديدة الحرارة التي تعاني منها الإمبراطورية الماسونية في أكبر حصونها وقلاعها العالية.. أميركا.. وإن سعيهم خائب لا محالة في بلد بلغت فيه حدة العنصرية أن كتبت فيه على أبواب كثير من محلاتها.. ممنوع دخول السود والكلاب.. وما هو قادم شنيع المنظر شئنا أم أبينا.. ولعمري إن القادم لشديد القسوة.. يارب سلمنا و اجعل كيدهم في نحرهم.. آمين.

    رد

  216. العذاب بين الجدارن 40 عام ﻻيعوض ثمن فما اﻹفاده بأن براك أوباما يغرم هذا الرجل عشاء ليس له فائده
    تسجنى أربعين سنه وبعد أما أخرج تعذم نفسك وتتعشى عندى
    يافرحتى أستفدت أيه
    ياريت يبقى فيه تقدير مش يجن وغرامه

    رد

  217. بجد الضعفاء ليس لهم نصف فى القضاء فى كل الدول مصالح الحكماء عندهم اهم من انفس الشعب ومن قضيه يمسكوها ويتفكهوها جيدا عشان محدش يظلم لكن مع الاسف

    رد

  231. على الأقل توجد محاكم وقضات ويحكمون بالعدل والدليل ولو متاخرقد ظهر اما في دولنا العربية هذه لا قضاء ولا قضات ولا محاكمات الا في لاهاي . ويقولون ام الشرائع وأم القانون
    وأم …؟؟؟؟؟

    رد

  242. في الحقيقة تبدو قصة مؤثرة وما اكثر مثل هذه القصص لكن اكثر ما يؤثر في هذا هو طلب المواطن والذي يعطي احسن مثال لروح المواطن والتي أصبحت ناذرتا في وقتنا هذا بحيث سوف يتم اصلاح القونين ومحاولة للحد من سنوات الضياع الت يعيشها المضلومون في السجون نتيجة قوانين اضحت ضامرتا

    رد

  249. كل هذا تمثيل على العرب لقد كفرت بالحريه المزعومه لان الكيل بمكاييل متعدده ليست من العدل وهؤلاء ينشرون مالا يعملون وماذا استفاد هذا المسكين من زيارته

    رد

  250. طبعا دي واقعه لاتحدث الافي دوله تحترم البني ادم مش بتحترم القانون مهما كانت القوانين ورئيس جمهوريه بيقول انا لااتدخل في القضاء علشان قضاؤنا نزيه

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  252. متل عنا بالدول العربيه بسرعة البرق ترد المظالم الى اهلها والحاكم بامره يستدعي المظلوم ويتناول العشاء وبيسهرو ليتناولو اطراف الحديث

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