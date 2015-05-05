40 سنه مسجون وتظهر برائته بعد حكم مؤبد فما التعويض الغريب الذى طلبه من القضاه ؟

انه “كوامى اجامو” اعتقل وهو فى 17 من عمره ، واتهموه بالقتل وتم الحكم بالسجن مدى الحياه ، وبعد ان قضى “كوامي أجامو” 40 سنه من عمره فى السجن ، ظهرت بعض الامور فى ملابسات قضيته ليتم فتح القضيه من جديد ويثبت براءته ويتم الافراج عنه وهو يبلغ من العمر 57 عاما وعند دخوله كان عمره 17 عاما فضاع من عمره 40 عاما وهو مظلوم .
وفى جلسة تبرئة “كوامى اجامو” فى 9 ديسمبر 2014 ، طلب منه القاضى “ريتشارد بيكار” ان يقول لهيئة المحكمه عن التعويض المناسب والذى يقبل به بعد عمره الذى ضاع فى السجن ، وحينها فوجئ الجميع بالتعويض الذى طلبه “كوامي أجامو” ، حيث طلب من المحكمه ان يتم “اعادة النظر فى القوانين التى تسببت فى اعتقاله وظلمه ” فقط ، فلم يطلب اجامو ان يتم تعويضه بالمال ، وقال طلبه والدموع تنزل من عينيه عن عمره الذى ضاع بين جدران السجن وهو لم يفعل شئ ، حينها تركت القاضية “باميلا باركر” منصة القضاء لتعانق “أوجامو” وهو يبكى .
وبعد الانتهاء من الجلسه ، صدرت اوامر من البيت الابيض بسرعة تشكيل لجنه من القضاء والاستشاريين ليقوموا باعادة النظر فى القوانين التى تسببت فى اعتقال “اجامو” وبقاءه كل هذه الاعوام بالسجن .
ولم يتم الاسبوع الاو من خروج “اجامو” من السجن حيث تفاجأ بالرئيس الامريكى “باراك اوباما” يزوره فى منزله ومعه اسرته ليتناولوا عشاء اعدته السيده الاولى .
الفيس بوك
اولا القناعه كنزا لا يفني لانه اول ما طلب عن الذي يعوضه عن عمره لا يطلب شئ مادي ولكنه طلب النظر الي القوانين الذي احكمت عليه هذا الحكم وبالتالي لو تعدلت هذه القوانين فيوجد غيره الكثير ولن تطبق عليه القوانين القديمه وان كان مظلومه فطلبه هذا لا يعني التحدث عن نفسه بس بل عن الكثير من المظلومين
اعوذ بالله من الشيطاان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعاالى ان الله اذااا احب عبداا ابتلاه فلا ندري لعل الله ابتلاه في الدنيااا ليعوضه بهذا الابتلاء في الاخره فليس لنااا الا ان نقول الحمد لله على كل حااال دائماا وابدااا
فى سوره ياعم الحاج بخه ده هو فيه ايه ابدا بلشكل ده ياخى حرام عليكو والله
والله هاي لو عدنا بلعراق لو ظل 1000 سنه محد يدري بيك
سبحان الله الكفار اصبحوا يتعاملون كالمسلمون والمسلمون يتعاملون كالكفار اوباما يزور المتهم والمسلم يحكم على الرئيس مرسي بالاعدام و الله يا اوباما عدلت فامنت فنمت
انها،مظلوم
حسبنا الله ونعم الوكيل ___ والله مناويج الظلموه
لدينا في سجوننا آلاف موءلف من الأبرياء يتمنون الموت اليوم قبل غدا في ظل الظروف التي يعيشونها في ظلمات السجون
ثلاث أرباع الظلم فى مصر والربع يلف حول العالم ويرجع يلتقى مصر
ويامه مضاليم في سجون العراق وبدون ذنب واعدمو بدون ذنب حسبنا الله عالظالم
ليس جديد على امريكا ان تظلم الناس نحنو العراقين اعتقلنا ظلم من قبل الاحتلال الامريكي لمدة اكثر من سنتين ونصف بدون اي سبب وكان هناك من اعتقل اكثر من خمس سنوات في سجن بوكا بالعراق ولم يعوضنا احد ولم يتناول العشاء منا احد لا حول ولا قوة الا بالله
المحكمه الأمريكية تطلب من المظلوم أن يطلب تعويض. طيب وانا عراقي تسجني القوات الامريكيه أربع سنوات ونصف وبعدها تقول اعتذر. في أي قانون تتكلمون لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
اتت الاية الكريمة الى بالي “ظهر الحق وزهق الباطل” ففي كل القصص العالم نهايتها ظهور الحق حتى وان تاخر كثيرا وحسبنى ان لن يظهر وهذا هن حكمته صبحانه
طلب ( اعادة النظر فى القوانين التى تسببت فى اعتقاله وظلمه )
عشان يعرفوا أن القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر لا تلائم البشر
وحين يطالب المسلم بتحكيم شرع الله ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) يتهم بالتزندق والتشدد وخارجي داعشي تكفيري
كل ذلك لأنه طالب بشرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .
s une belle histoire mais vous savez pas inventé les histoir parceque obama a été elu preasedant pour la 1er foix 4 novembre 2008
كون. جاء. ف. دزاير. والله. معلبالي.
لعمال. على. ربي. الى. راح. مايرجع
الله ياخذ حقه منهم الله لايوفقهوم مظلوم
الله على الظالم
نصيبه هكي
اين نحن من هؤولاء من المرؤوس البسيط الذي كان مسجون الى الرئيس وتواضعه لقد اخذو اخلاق الاسلام بل نحن اللذين فرطنا وضيعنا هذه الاخلاق ( التسامح والتواضع )
المهم أنه عندهم قضاء احنا في ليبيا مفيش قضاء كل واحد ياخد حقه بسلاحه بس
سبحانه الله قلبي وجعني الله يعوضك اللي راح وتشوف سعادة في دنيا وأخرة من ليبيا
لو سالت احد الحكام ماد تعشيت ليلة البارح لنسى فما بالك . انا اتكلم عن حكام عرب كلهم ضالمين ولا احد تكلم معهم الا متى يا حكام.يوم الحساب قريب سوف تحاسبون
حرام والله مظلوم
هذه هي الدنيا .تستطيع أن تتصور كل شيئ لأنها دار فناء
اذا سئلوك عن العدل في الكرة الارضية فقل لهم مات عمر
awalan maynf3sh wa7a 3ano 17 sana ad5ok sagn ant maganin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد انا ارى ان هذا الشخص قد اخذ حقه من الدنيا كاملاً لانه من يدري اذا لم يدخل السجن لعله اصبح مدمناً للمخدرات او الكحول او ان يرتكب جريمة ما ويسجن بها او يحدث له حادث فيموت فيه او يشل فيه اما بفعلته هذه دخل التاريخ و صار مثالاً للمضلوميه الحديثه ودخل قلوب جميع الناس وتعاطف الجميع معه وانا ترى انه هذا التوفيق الحقيقي
ف مصر الالاف من كوامي أجامو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد انا ارى ان هذا الشخص قد اخذ حقه من الدنيا كاملاً لانه من يدري اذا لم يدخل السجن لعله اصبح مدمناً للمخدرات او الكحول او ان يرتكب جريمة ما ويسجن بها او يحدث له حادث فيموت فيه او يشل فيه اما بفعلته هذه دخل التاريخ و صار مثالاً للمضلوميه الحديثه ودخل قلوب جميع الناس وتعاطف الجميع معه وانا ترى انه هذا التوفيق الحقيقي
انه فعلا رجل حر وعرف ان المال والتعويض لا يفيده ولا يعوضه بسنين عمره التي ذهبت سداً الى ان طلبه بالتعويض الغير مادي هو اجمل هدية قدمها لغيره حتى لا يضلموا كما ظلم هو
يا ما في سجون العراق مظلومين بسبب أمريكا التي أسست للظلم وأحتظنة الظالمين في هذا العصر
هاذا لو بلسعوديه جان حته الخبر مانشرو من السره الملعونه
نتم كلاب اهل انار لسجنكم هاذا الرجل البريئ فحسابكم شديد مع الله
يظهر الحق ولو بعد حين
حسبنا الله ونعم الوكيل
ويل لقاضي الارض من قاضي السماء
محد يعرف معنه لاسلام المريكان ارحم
اس
كل هذا التطور في امريكا ولازال لديهم قوانين عمياء خوش حرية راي
ان سألتم عن الظلم فإنه في بلادي . العراق
وماقصة اجامو الا واحدة من مئات الاف في بلادي
انا لله وانا اليه راجعون كان المفروض يطلب الشكوى ضد القاضي الذي حكم عليه بالسجن ويدفع له ماضاع من عمره كديه بدل لذا احب ان اقول ان عندنا في سجون العراق كثير جدا من هذه القصص
أن سألت عن العدل فأنه مات مع علي أبن أبي طالب
ظلم
مسكين معه حق ان يطلب ماطلب ضاع عمره في السجن ظلما لابيت لازوجة لااولاد لم يستمتع بطعم الحياة مثل بقية الناس ويقولون اموال بماذا سوف تقيده الاموال
اذا سجن في سن 17و خرج في سن 57 كيف راحوا وعائلة الي بيت الابيض
وان سالوك عن العدل في الارض فقل ضاع العدل بعد استشهاد امير المؤمنين علي عليه السلام
في قصة حقيقية للمظلوم الطيّار المغربي إسمه خالد هلالي من مدينة مراكش.
هذا الطيار المغربي له قصة حقيقية تقريبا نفس هذه القصة. كان سجينا ظلما لمدة 6 شهور بسبب طلبه الطلاق من زوجته.
قصة حقيقية بسبب الموثقة الكذابة المرتشية و الغشاشة جعلته يمضي وثائق بالرغم منه وهو في السجن بطريقة لا قانونية مطلقا.
من فضلكم إقرأو قصته تحت إسمه “خالد هلالي” التي لازالت في أيادي محاميهه بمدينة مراكش بالمغرب لحدّ الآن
شكرًا بتحملكم لهذا المظلوم.
ياما ف السجون مظاليم
اللة لا يسامحهم ناس كفرة
ان سالوك عن العدل فـ مصر فقل لهم الذند اصبح وزيرآ له
ربنايعوضه خير والحمد لله ان ربناظهربرائته وربنايظهربرائت كل مظلوم ويفك ديقتهم يارب
لايوجد عدل مطلق في هذه الدنيا والقوانين التي وضعها البشر لاترقى إلى درجة الكمال فالكمال لله عز وجل
Lah y3awdo
لو أنه طلب كنوز الأرض تعويض له
ما كانت تستحق
أول ليله له داخل السجن وهوا قاصر خائف لايدري لماذا هو بذات من بين أطفال الحي يودع خلف القضبان
يااااااا الله النظر إليه فقط تصيبني بقشعريرة
معادن الناس ليس بألوانهم وأشكالهم بل بمايحملونه من أرواح نقية.
وصاحب هذة القصة أحد هذة الأرواح..
لو أنه طلب كنوز الأرض تعويض له
ما كانت تستحق
أول ليله له داخل السجن وهوا قاصر خائف لايدري لماذا هو بذات من بين أطفال الحي يودع خلف القضبان
يااااااا الله النظر إليه فقط تصيبني بقشعريرة
معادن الناس ليس بألوانهم وأشكالهم بل بمايحملونه من أرواح نقية.
وصاحب هذة القصة أحد هذة الأرواح..
روعه كلام ذهب
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زي عندنا بالظبط
حسبى الله ونعم الكيل
الظلم:ظلمات:يوم:القيامه
اصلا من اللي اخترع السجن وليه في حاجة اسمها سجن ومن اللي يعطي الحق لشخص ان يضع الآخر فيه كلها كلام فاضي وانا ما اعترف بشي اسمه حكم ولا سجن بس الناس جبناء ما تقول شي
الله يهبلهم قنبله فالمحكمه
كلهم كدا تقبيل وحكايا لكن هو الخسران الحقيقي
الفرق ان قضاه مصر عمرهم ما كانوا هيطلوه خوف علي السمعه ولا كانوا هيعيدوا النظر في القوانين
والله حقه اللهم سددنا على الحق امييييييييييييييييين
وانا اعيط
ياسلام
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء : 47]
لو انا مكانه ارجع السجن تاني لانه ملوش حد بره
يا جماعه دي تلاقيها بتحصل مره وحده في 100 سنه بس هنا في مصر بتحصل كل يوم
الظلم لا ينتهي عايش معنا لحظه بلحظه
عندنا فى مصر اول مايكتشفوا انو مظلوم بيقتلوا علشان الموضوع ميتفضحش
او عرف القضاة معني ان يكون كلمه منه تحدد مصير انسان مثله – كان يبقي عنده تواضع ورحمه حتي في حديثه معه – ولاكن للااسف القاضي يقبض فلوس بلاوي وشايف نفسه علي خلق الله وياارض اشتدي ماعليكي قدي – الرحمه حلوه واتقان العمل والتواضع من تواضع لله رفعه
الله يعينو نص ثلاث ارباع عمره في السجن
المرجو من الإخوة العرب إذا تكلموا عن شيء قبيح في بلدهم أن يعمموا ؛ لأن ما يحصل في مصر يحصل في السعودية و في الجزائر و في المغرب … لا يجب أن تكونوا أنانيين أيها الإخوة.
وهل الزيارة تغني عن تعديل القوانين اما ان هناك قوانين لسود فقط
يجب على كل فرد ان يعرف انه بشر يصيب ويخطأ وعليه ان يتقبل رأى الاخر لعل يجد فيه الخير ويعمل مافى وسعه قبل اصدار الحكم لاننا سنحاسب
لا يوجد عدل اساسا
لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم من جنه لبخل الظالم علی المظلوم بظلمه له
كل اللي اقدر اقوله ,, حسبي الله ونعم الوكيل . !!
بس يا تري العشاء كان فيه ايه
يحمد الله على أنه نظلم نيال المظلوم وعند ربه بريء بس هالشي لو صار عنا كان الرد هدا غلط نحنه ما بنتحملو ولو رد بيرجع السجن وحتى جاروا ما بيقلو الحمدالله على السلامه
ياااااااه نفس اللى بيحصل فى مصر
لو كل الحكام يعرفو كلام الله وقريبين منه ماصار الي صار
الله لايسمحهم على ظلم نصف حياتو ظاع المسكين الله يعودوا
لا يوجد عدل ولا اتقان العمل
نفس قضاة مصر
كوامي اجاموا لم يضيع من عمره أربعون عاما فقط بل ضاع عمره كله بظلم فهل بعد ذلك العمر عمر ! ولكنه بكلمته القصيرة تلك وبحكمة المظلوم استرد عمره كله وضاعفه أضعافا وسجل نفسه في سجل الخالدين !
adolm 40 ans
كاين ربي لي جيبلك حقك و انتا تشوف
Donya
Yama fee al7abs mazalem
متنسوش ارض فلصطين وشعبها مظلومين ارهم محتله منذو عام ٤٨ ربنا ينصرهم والمحكمه الدوليه ترد لهم ارضهم المغتصبه من قبل اسراءيل
حسبنا الله ونعم الوكيل ياما فالحبس مظاليم احنا عندنا قضائنا بياخد بالاوراق ويحكم مع انه ياما فالحبس مظاليم وفي مظاليم وعارفين انهم مظاليم بس هما بيسدوا مكان عن غيرهم ودا من ايام الاحتلال ولسة موجود ربنا موجود وهو الحق اللي مش بيغفل ولا ينام
يا ما في السجن مظاليم
إلى من يدعي أنه عاشق الجنة : أمثالك من لا يخافون الله هم من حكموا عليه
قدر الله سبحانه وتعالى والحمد لله على كل نعمه..
مصر دولة الظلم
وان سالوك عن العدل فى بلاد الاسلام فقل لهم مات عمر
هوقضاء الله مفيش شك
لكن عندنا احسن بكتير اللى سرقوا تعب شعب دولة كاملة 30 سنة ما شاء الله
بياخدوا براااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءة
allahoma hfadna man el batal ya rab amiin
fsaeef
اى عدل تحكو عنه بعد 40 سنة امريكا هى وهم كبير ومن عاش فيها يعرف ذلك
هههههههه
الحمد الله
الله ميخليش عبادو ولله ويكون 100ع لبريئ بريئ ربي يكشف برائتو لا إلله إلا الله محمد رسول الله
ياريت مصريكون فيها زرة عدل اهم حاجة ناخد الترقية والشعب نقلو كلمتين فى التلفزيون ينام ونشوف نبيع اية تانى
الله يكون في عونومن السنين الضاعة منو
والله لو عندنا مصر لو قعدت 100 سنه ولا حد هيسال فيك
ده ظهرت برائته وهو لسه عايش طب ال اتعدم وبعدين ظهرت برائته مين ال هيعوضه وهيعوضه ايه
كويس
حسبى الله ونعم الوكيل
اللهم افتح قلبه للأسلام
الهم امين
على ولاة الأمر أن يتقو الله في رعاياهم. إن دعوة المظلوم ليس بينها و بين الله حجاب…
دا القضاء الشامخ ما طلعش عندنا احنا بس ..اربعين سنه يا مفتريين
والله كويس ان بيعملوا كده عقبال بلدنا يا ريس
الله أنتم يا العرب بس تعرفون تتكلمون كلكم أقوال وليس افعال بسكم هراء يالعرب
لا حولة ولا بوة الا بالله
حدثت احكام مجاملات لبعض اقارب الواصلين
للرئيس ولانعلم عنهاشئ ويضيع
مالناواهلنا ولا يحضرالاالخصم
ذوالنفوزالواصل حتي وان كان سارق
اوقاتل محكمة اسوان في عهدموبارك
اتخيل انه بعد هذا الطلب الاول المدهش (تعديل القوانين) لا بد من منحه مبلغا معقولا من ا لمال لا يقل عن ملايين الدولارات.
al3adab
مااصابك ماكان ليخطءك
حسبنا الله ونعم الوكيل
المسألة صعبة جدا، نتمنى له الصبر، تحدث مثل هذه الحالات في أغلب البلدان وليس فقط في أمريكا لكن بما أن الضحية سوط المحكمة بتلك الكلمات دون المطالبة بالتعويضات فنتمنى أن تكون عبرة ودرس لكل من يضع بريئا وراء القطبان ويترك المجرم حرا طليقا…!
ومن لم يحكم بما انزل الله فؤﻻئك هم الظلمون
ده لو عندنا في مصر كان اتفشخ
لقد سجن سيدنا يوسف بن يعقوب عليه وعلي نبينا السلام ظلما وصبر وعوضه الله وأصبح عزيز مصر…وﻻ تحسبن الىه غافلا عما يعمل الظالمون
ولو عندنا كانو عدموة علشان ميخرجش يسير الرئي العام
ده نفس اللي بيحصل عندنا في مصر الفرق الوحيد بنا وبين رئيس امريكا ان رئسنا بيروح علي الغدي ويجيب معاه وز وبط والمشروب بيرا والدخان حشيش وتبقي ليله يامعلم ولتحيا جمهورية مصر الاسماعيليه..
ده نفس اللي بيحصل عندنا في مصر الفرق الوحيد بنا وبين رئيس امريكا ان رئسنا بيروح علي الغدي ويجيب معاه وز وبط والمشروب بيرا والدخان حشيش وتبقي ليله يامعلم ولتحيا جمهورية مصر الاسماعيليه
احنا في مصر بنعمل كده بلظبط الاختلاف الوحيد بنا وبين امريكا ان الرئيس بتاعنا بيروح علي الغداء ويجيب معاه بط ووز وتبقي ليله .. شاب في التوهان
لو مواطن آخر لطلب المال
لو عندنا ف بلدنا مش هيخرج ولو بعد 100 سنه … عشان قضاءنا ميعرفش يعني ايه قضاء نزيه
نحاول نغير قوانين اجر الغلابه رجل عمره 41 عام يعمل باحدي القري بالعين السخنه يتقاضي يوميه 38 جنيه ولديه 6 اطفال 38جنيه هيعيش هوا ولا عيالو يابلد فيفي عبده ام مثاليه اخي احا
ان سألوك عن العدل في بﻻد المسلمين قل مات عمر
روحو لسجون سعودية وتشوفو الطلم الصح
يامافي السجون مضاليم
انه الاسلام في غير المسلمين
Justice you spike never be only racist
ان الله يبسن الحق حتى لو قضي في السجن 100 عام
هذا الرجل طلب ما أريده أنا وهو إعادة النظر فى كل قوانين البلد لى أهل فى خصومه ونزاع على أرض منذ خمسون عاما فى المحاكم وحتى اﻻن لم تنتهي بسبب قوانين البلد المطاطه وفساد طرفى العداله المحامون والقضاه نشكوا الى الله يصلحهم أو يريحنا منهم والله المستعان
العدل اساس الملك حسبى الله ونعم الوكيل
I have heard of that Story before and I think he got 2 or 3 million
To support his grand kids and kids for schooling snd stuff
عاشق الجنة..تعا عشقلي ايري….ومين قال انو الاسلام اساس العدل…ناس مرضی
بسم الله الرحمن الرحيم قول لن يصبنا الاه ما كتب الله لنا صدق الله العظيم
…good men because of you the rules gonna to change for others innocents…we call it … sacrifice
الذي يقول ليش الله يسمح بذالك . هذا ابتلاء لكل الناس فلو كان مسلم واحتسب وصبر لكان له أجر عظيم . ولا تنسون أن للمظلوم دعوة لا ترد . فالله سبحانه ارحم بنا من أمهاتنا ولا نعلم ما ينتظرنا من تعويض من الله سبحانه نظير الصبر والاحتساب والرضا بالقدر خيره وشره .
وﻻ كنوز الدنيا كلها
العدل في السماء مع رب السماء
حرام عمر راجل ذي ده 40سنه حرام ليه علشلن ملهوش دهر يحميه لو ليه دهر يحميه كان ظهرت برائته
مافي عدل بلعالم
انا فعلا حزينه على الرجل ده
حسبى الله ونعم الوكيل
ياما في السجن مظاليم
هكذا تتقدم الامم
ياحول العالم
حرام حرام حرام
حرام الظلم
إلى من يدعو بلقب عاشق الجنة انت سافل وجاهل وجهول
الله على روح القانون ونعم الحرية
للأسف احنا عندنا تتغير القوانين لمصلحة الظلم عندما يرتكبون جرما وما أكثر من جرائمهم
ا
وهل زيارت اوباماله تعوضةسنين الظلم
لا دنيا بلا دين
عارف الفكرة مش انه بيبكي علي عمره الضاع الفكرة انه اخيراااااااااااااااااااااااااااا اصبح براء امام الناس ودي اول بداية عمره
هذا هو المعنى الحقيقى للتحضر والرقى ..
عندي فكرة اتمني الاهتمام. ما حدث هذا ليس الحدث الوحيد. ولاكن ذي ما تحاسب الناس تحاسب متخذ القرار الخطا، يحاسب من عمل محضر .يحاسب من اتبلا علي الناس . المحضر الخطا يسال ليه اخطات علشان لا يستسهل ازا الناس و هوة مش خصران حاجه.
الله لا يسامح اللى منه السبب
ليت الشباب يعود يوما فاخبره بمافعل بي المشيب…لك الله ياهذا
سبحان الله العظيم
هذا عدل الله في الدنيا فهو يمهل ولايهمل لحكمة يعلمها هو وأما العدل في الأ خرة فهو عدل يحكم فية رب العالمين وخشعت الأصوات للرحمن فلاتسمع الا همسا فالشهود يتكلمون وتشهد عليهم جلودهم وأ يدهم وأرجلهم نعم لا ظلم اليوم فالقاضي هو الله الذي لايظلم أحد
حسبناونعم الوكيل في الظالمين …ويعوض عليه ربنا احسن من اي حد…
كل ظلم وله نهايه
اوحش احساس هو احساس الظلم
رجل كالشمع احترق من اجل ان ينير للاخرين . جنى عليه القاضى ام القانون ؟ وعجبى
الحكم مع الزوجة للأسف مو مؤبد ( إعدام )
زي عندنا قوانين تحمي قطاعات كثيره بالدول ونفس الوقت لا يوجد قانون واحد يحمي الموظف الحكومي الغلبان يجب أن تتغير القوانين حتي تسطع العداله الاجتماعيه
اتمنى من الجميع قراءة رواية القوقعه للكاتب مصطفى الخلف هو سوري مسيحي سجن ١٥ سنه في سجن تدمر العسكري وبتهمة الاخوان المسلمون وعندما اصبح خاله وزيراً توسط لدى حافظ الاسد لخروجه ولكن طلب منه ان يكتب رساله لحافظ ويشكره ويطلب منه السماح . تصبحو على خير
غير دينك يا ارثدوكسي
فعلا لا عمر بعد العمر
الشاهد بالقصه ان الشعب الممثل بهذا المواطن واعي و مسؤول … لو عنا كان طالب بمليون او مليونين دولار و ترك القانون ليظلم من بعده.
كما تكونو يولا عليكم
ما عندى كلام يعبر سوى كلام الله تبارك وعالى
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبه قالو إن لله وإنا إليه راجعون #
والله مافي شي في الدنيا يعوض الانسان عن حريته ولكن الريس عدل القانون ولا كانو بيرضوه بكلمتين زي مصر مابترضي الناس
عاشت المروءة والشهامة التي تؤثر المستقبل علي الماضي ، والغير علي الذات .
العدل اساس الملك حسبى الله ونعم الوكيل
كويس انهم طلعوه بدلا من دفن القضيه مثلما يحدث من ظلم وقهر في بلادنا العربية. لاحول ولا قوة إلا بالله. فوضت امري اليك يا الله
مفيش حاجة تعوض الرجل المسكين ده. أحلي سنين عمره ضاعت في السجن. حرم من الزواج ومن الأولاد ومن إنشاء مشاريع. و من الحب ومن حقه كأنسان ومن كل شئ
وهل زيارة أوباما له عوضته عن أي شئ فقده. ما ذنب هذا الرجل. ولماذا يسمح الله بذلك. أني كلي أسف لهذا الرجل
مفيش حاجة تعوض الرجل المسكين ده. أحلي سنين عمره ضاعت في السجن. حرم من الزواج ومن الأولاد ومن إنشاء مشاريع. و من الحب ومن حقه كأنسان ومن كل شئ
وهل زيارة أوباما له عوضته عن أي شئ فقده. ما ذنب هذا الرجل. ولماذا يسمح الله بذلك. أني كلي أسف لهذا الرجل
فى امريكا طلبه منه يقول التعةيض المناسب اما فى مصر بقولوا غلطة ويتحصل كتير ياما فى الحيس مظاليم كأنه كلب ملهوش لازمة
الظلم ظلمات يوم القيامة أين ضمير القضاء
انا سجنت 25 سنة ضلما و عدوانا الله لا يسامح من كان سببي
حسبي الله ونعم الوكيل
Na9l li hi3ziz fasbir wahtasib ibtila btla allh kamitl ywsf nabi allh ina allh layoday3 ajra sabirin
الانسان المحترم يزن الامور فقد ظهر مدي ضياع العمر داخل السجن ولم يستطع ان يقع اخرون في ذلك فطلب. النظر في القوانين فعلا رجل نبيل ومحترم ونموذج طيب علي الصبر للقدر
احنا حنشغل دماغ دين ابونا ليه بامريكا هى من امتى امريكا بتشغل دماغها بينا يا عم خلينا فى حالنا وملناش دعوه بحد ماهو خلاص قضى ال٤٠سنه هيطلع ويرضو ونطلع احنا ولااااااااد ٦٠فى٧٠ هه. هه
في عندنا في كرداسه ناس دخلت السجن وهيا فعلا تستاهل
وناس قسما بالله ماليها اصلا في الكوسه ولا عملو اي حاجه واخدو اعدام
اللهم احمي مصر وشعبها
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
كل واحد بياخد نصيبه من الدنيا واللی مكتوب له حيشوفوا وده كان قدره والله قادر علی كل شیء قادر المولی عز وجل ان يعوضه بالخير ان شاء الله
سبحان الله ربنا ظهر الحق
قصه مؤثره جدا ولكن انظر الي حكمة هذ ا الرجل في طلبه ﻻصﻻح القوانين لكي ﻻيقع فالظلم انسان آ خر . هذ ه واحده اما اﻻخري فضمير القضاء اﻻمريكي الذي بعد 40 سنه ماذال يبح ث عن الحقيقه . وانظر في سرعة استجابة المسؤل لهذا الضحيه الذي طلب من المحكمه مالم يتوقعه احدا قط فعﻻ امريكا تستحق ان تكون في هذ ه المكانه طالماتتعامل مع مواطنيها بهذاالشكل .
لا اله الا الله
الله أكبر الظلم في أمريكا
ظلم في أمريكا
العدل اساس الملك
سحبنا آلله و نعم الوكيل 40 سنة وين العدل
مفيش تعويض يعوض
ياما فالسجن مظليم وال افتروا بره حسبي الله ونعم الوكيل
ربنا يكرمه
حض الاسمربالاسمر
الله اكبر
يا ايها الناس لا نتعب فإن العدل الإسلااااااااام
عندك حق استاذ غير معروف ..
فانتازيا وشغل أمريكاني على تقيل لتمرير قوانين جديدة.. قد تسمح للسود (ولو ظاهريا) مزيدا من الحريات وعدم التمييز.. وتخفيف حالة الإحتقان الشديدة الحرارة التي تعاني منها الإمبراطورية الماسونية في أكبر حصونها وقلاعها العالية.. أميركا.. وإن سعيهم خائب لا محالة في بلد بلغت فيه حدة العنصرية أن كتبت فيه على أبواب كثير من محلاتها.. ممنوع دخول السود والكلاب.. وما هو قادم شنيع المنظر شئنا أم أبينا.. ولعمري إن القادم لشديد القسوة.. يارب سلمنا و اجعل كيدهم في نحرهم.. آمين.
الله علي روح الاسلام وسماحته .. ولكن من غير المسلمين !
العذاب بين الجدارن 40 عام ﻻيعوض ثمن فما اﻹفاده بأن براك أوباما يغرم هذا الرجل عشاء ليس له فائده
تسجنى أربعين سنه وبعد أما أخرج تعذم نفسك وتتعشى عندى
يافرحتى أستفدت أيه
ياريت يبقى فيه تقدير مش يجن وغرامه
بجد الضعفاء ليس لهم نصف فى القضاء فى كل الدول مصالح الحكماء عندهم اهم من انفس الشعب ومن قضيه يمسكوها ويتفكهوها جيدا عشان محدش يظلم لكن مع الاسف
bullshit
انا حزينة علي عمره اوي
ياما نفسي اديله من عمري وشبابي
حسبنا اللهً ونعمً الوكيلً
?????????
الحمد لله الذي اعزنا بالاسلام
اهم ما فى الامر انه فعل شيء مهما ومحترما يحسب له فقد يعيش المرؤ ويرحل وكانه لم يعش
ربنا مبيرضاش بلضلام حتي لو بعد حين
da3at hyato dolm
alert(‘hi’)
إن مات العدل فلم يعد لوجود الانسان قية
ربنامعاك
تريد ان تتخلص من زوجتك ? اعطيها الي ارجوك فانا مللت الوحدة
كتييييييييييييير في الحبس مطاليما
على الأقل توجد محاكم وقضات ويحكمون بالعدل والدليل ولو متاخرقد ظهر اما في دولنا العربية هذه لا قضاء ولا قضات ولا محاكمات الا في لاهاي . ويقولون ام الشرائع وأم القانون
وأم …؟؟؟؟؟
ان الله يمهل ولا يهمل
الناس ولادلاه كلب
مافي اعدل من علي بن ابي طالب بهل دنيا لا قاضي ولا محكمه
إسلام بالا مسلمين
فعلا اسلام بالا مسلمين
حسبى الله ونعم الوكيل
انا معتقل منذ 40 سنه بالتمام والكمال مع زوجتى واطالب بتعديل قانون الزوجيه المصرى الارثوذكسى للافراج بعد 20 سنه غير قابله للتجديد
بلبنان هيك
العدل أساس الملك
والأسلام أساس العدل
بجد مفيش حاجة تعوضة عن عمر الي ضاع منة اكتر من دموعة التي تعبر عن مدي العذاب الذي عانها
في الحقيقة تبدو قصة مؤثرة وما اكثر مثل هذه القصص لكن اكثر ما يؤثر في هذا هو طلب المواطن والذي يعطي احسن مثال لروح المواطن والتي أصبحت ناذرتا في وقتنا هذا بحيث سوف يتم اصلاح القونين ومحاولة للحد من سنوات الضياع الت يعيشها المضلومون في السجون نتيجة قوانين اضحت ضامرتا
إنا حزين علشان هذا الرجل من سنى
بجد بعد العمر دة كولو انا لو ف مكانو كنت طلبت منهم…رجعونى بسن 17 سنة..زاى ما دخل..حسبي الله ونعم الوكيل ف كل انسان ظالم
حسبنا اللهً ونعمً الوكيلً
في القضاء الأمركي ضيعتو من عمر الراجل ٤٠سنه وفي الاخر اوباما ريح يزورو في البيت
الرافع المسكين من التراب و البائس من المزبلة لكي يجلسه مع رؤساء شعبه….
شي بيدحك مهزلي اصلا القوانين حطوها اناس بالحكومة لتحمي مصالحهم وليس مصالح الشعب
عاشت الإنسانيه والحريه والديمفراطيه
كل هذا تمثيل على العرب لقد كفرت بالحريه المزعومه لان الكيل بمكاييل متعدده ليست من العدل وهؤلاء ينشرون مالا يعملون وماذا استفاد هذا المسكين من زيارته
طبعا دي واقعه لاتحدث الافي دوله تحترم البني ادم مش بتحترم القانون مهما كانت القوانين ورئيس جمهوريه بيقول انا لااتدخل في القضاء علشان قضاؤنا نزيه
إذا كان هذا حدث فى أمريكا فما بالكم بأرض مصر
متل عنا بالدول العربيه بسرعة البرق ترد المظالم الى اهلها والحاكم بامره يستدعي المظلوم ويتناول العشاء وبيسهرو ليتناولو اطراف الحديث