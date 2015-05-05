40 سنه مسجون وتظهر برائته بعد حكم مؤبد فما التعويض الغريب الذى طلبه من القضاه ؟

وفى جلسة تبرئة “كوامى اجامو” فى 9 ديسمبر 2014 ، طلب منه القاضى “ريتشارد بيكار” ان يقول لهيئة المحكمه عن التعويض المناسب والذى يقبل به بعد عمره الذى ضاع فى السجن ، وحينها فوجئ الجميع بالتعويض الذى طلبه “كوامي أجامو” ، حيث طلب من المحكمه ان يتم “اعادة النظر فى القوانين التى تسببت فى اعتقاله وظلمه ” فقط ، فلم يطلب اجامو ان يتم تعويضه بالمال ، وقال طلبه والدموع تنزل من عينيه عن عمره الذى ضاع بين جدران السجن وهو لم يفعل شئ ، حينها تركت القاضية “باميلا باركر” منصة القضاء لتعانق “أوجامو” وهو يبكى .

وبعد الانتهاء من الجلسه ، صدرت اوامر من البيت الابيض بسرعة تشكيل لجنه من القضاء والاستشاريين ليقوموا باعادة النظر فى القوانين التى تسببت فى اعتقال “اجامو” وبقاءه كل هذه الاعوام بالسجن .

ولم يتم الاسبوع الاو من خروج “اجامو” من السجن حيث تفاجأ بالرئيس الامريكى “باراك اوباما” يزوره فى منزله ومعه اسرته ليتناولوا عشاء اعدته السيده الاولى .