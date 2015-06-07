من هو إبراهيم غندور وزير الخارجية السودانى الجديد والسيرة الذاتية له

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أعلن الرئيس السودانى عمر البشير عن تعيين البروفيسور إبراهيم الغندور فى منصب وزير الخارجية السودانى الجديد فى يونيو 2015 ، ليكون خلفاً لوزير الخارجية السابق على كرتى ، وجاء تعيين إبراهيم غندور خلال الحكومة السودانية الجديدة التى أعلنها البشير وشهدت تغييرات وزارية جديدة طالت 80% من الحكومة الماضية.

إبراهيم غندور وزير الخارجية السودانى الجديد

هو البروفيسور إبراهيم أحمد عبد العزيز غندور ، وهو من مواليد الدويم عام 1952 ، قبل تعيينه وزير للخارجية كان يشغل منصب مساعد الرئيس السودانى عمر البشير وهو نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان ، له خبرة متميزة فى الشئون الخارجية تتيح له إدارة تلك الوزارة بنجاح وتميز خلال الفترة القادمة.

تخرج وزير الخارجية الجديد إبراهيم غندور من جامعة الخرطوم بعدما حصل على بكالوريوس فى طب الاسنان ، بعدها حصل على ماجستير فى امراض اللثة من جامعة لندن ، ثم حصل على دبلوم كلية الجراحين الملكية فى إنجلترا ، بدأ عمله كطبيب أسنان ثم التحق بالعمل الجامعى حى أصبح عميد كلية طب الاسنان جامعة الخرطوم ، ومدير جامعة الخرطوم ، كما شغل الوزير ابراهيم غندور عدد من المناصب القيادية منها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ومستشار منظمة الصحة العالمية.