مجموعه من الصور المجمعه الساخره لعيد الحب ” صور كوميكس عيد الحب “

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الرابع عشر من فبراير من كل عام هى مناسبه يحتفل بها الكثير من الناس فى مختلف أنحاء العالم وخاصة فى البلدان الناطقه باللغه الانجليزيه ومن ثم أصبح هذا اليوم احتفالا فى مختلف بلدان العالم حتى لو كانت بصوره رمزيه فهو يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو “يوم يوم القديس فالنتين”

ويحتفل الملايين من الناس بعيد الحب عن طريق ارتداء الملابس ذات اللون الاحمر وأيضا يتبادل العشاق والمحبين الورود فى عيد الحب ويرسلون لبعضهم بطاقات عيد الحب أو صور عيد الحب أو بعض الرسائل الخاصه بعيد الحب .

ويختلف الناس فى الاحتفال بعيد الحب يوم الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام فمن العشاق من يحتفل بسهره رومانسيه فى منزله فى يوم عيد الحب وسط بعض الديكورات الرومانسيه ومنهم أيضا من يأخذ حبيبه فى نزهه ويستمتع ببعض الأوقات من المرح والسعاده فى عيد الحب .

وفريق اخر وهو الاكثر انتشارا وهو الاحتفال بعيد الحب عن طريق ارسال الرسائل الرومانسيه او رسائل خاصه بعيد الحب عن طريق الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعى .

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وأيضا نجد فريق من رواد مواقع التواصل الاجتماعى يحتفلون بعيد الحب على طريقتهم الخاصه عن طريق مشاركة صور كوميكس عيد الحب .

وصور كوميكس عيد الحب هى عباره عن صور مضحكه يسخر منها رواد الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى بطريقه كوميديه جدا ويسمى البعض هؤلاء اللذين يسخرون من عيد الحب بنشر كوميكس عيد الحب على صفحاتهم ب ” السناجل “

واليوم نقوم بتجميعه خاصه لكوميكس عيد الحب التى يتداولها الساخرون على مواقع التواصل الاجتماعى .

اليكم صور كوميكس عيد الحب 2015 .

تابعوا مشاهدة مجموعه اخرى من صور كوميكس عيد الحب

قدمنا اليكم زوارنا الكرام مجموعه من صوركوميكس عيد الحب 2016 ونتمنى لكل العشاق عيد حب سعيد عليكم جميعا وأن تكون الحياة كلها مليئه بالحب والسعاده .