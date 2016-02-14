ثمرة صغيرة تعالج السرطان في دقائق فما هي

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مرض السرطان مزمن للغاية يعانون الكثير من الأشخاص من هذا المرض العصيب المميت الذي يؤدى إلى وفاة 70 بالمائة من مرضاه وخاصة الأطفال لأنهم لا يستطيعون محاربة هذا المرض اللعين الذي يهدد طفولتهم وحياتهم .

لكن في يومنا هذا قد اكتشف العلماء والأطباء بعد إجراء الكثير من الأبحاث ثمرة تساعد على الشفاء من هذا المرض وهى تسمى ( picrosperma fontainea ) وهذه الثمرة المذهلة الساحرة تشفي من مرض السرطان في دقائق معدودة وقد اكتشفها العلماء في شرق استراليا ولا توجد في أي مكان آخر وسبب فحص العلماء لهذه الثمرة هي ملاحظة حب الحيوانات لها بشكل غير طبيعي فقاموا الأطباء بإجراء الأبحاث في ( QiMR Berghofer ) وهذا أشهر معمل في العالم بأكمله فقد قاموا الأطباء بوضع دواء لعلاج السرطان من هذه الثمرة يسمى (ETC- A6) وبعد استخدام هذا العلاج رأوا الأطباء انه له تأثير فعال لعلاج مرض السرطان .

وقد اجروا تجارب على الحيوانات وقد اكتشفوا اختفاء المرض منهم خلال أسبوعين فقط وكان هناك مثال لهذه التجربة وهى (Martina toso) كانت تعانى من مرض مسرطن بالجلد فقامت بتناول هذا العلاج الساحر لمدة قصيرة وقد ساعدها على الشفاء من هذا المرض واختفاء أي أثر ولكن يكون هذا العلاج فعال وسريع لعلاج هذا المرض في المراحل الأولى قبل انتشاره بالجسم وحالياً العلماء يقوموا بتحسين إنتاج هذه الثمرة لأنها نادرة جدا حتى يستطيعون توزيعها في أنحاء العالم.