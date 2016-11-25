نشوب حرائق جديدة داخل اسرائيل اليوم الجمعة 25/11/2016 وحملات اعتقالات موسعة للتعرف على السبب

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رغم التشديدات الأمنية التي أتخذتها دولة الإحتلال تجاه الحرائق التي نشبت بها واحدة تلو الأخرى دون التوصل إلى سبب صريح وواضح لنشوب تلك الحرائق ، إلا أن الحرائق تستمر لليوم الرابع على التوالي داخل اسرائيل ونشبت بعض الحرائق الجديدة فجر اليوم الجمعة الموافق 25/11/2016 .

ذكرت المصادر الصحفية الاسرائيلية ان حرائق جديدة نشبت اليوم في أماكن متفرقة داخل دولة الإحتلال ، وأشهعر تلك الحرائق كانت في قرية “بيت مئير” ، وصرحت بعض المصادر بأن قوات الشرطة اسرعت الى مكان الحادث وقامت بإجلاء كافة السكان والمواطنين منها واصيب عدد من رجال الإطفاء والسكان بسبب استنشاق دخان الحرائق .

وأشافت بعض المصادر الصحفية داخل دولة الإحتلال بان الحكومة الاسرائيلية قامت بحملة إعتقالات موسعة داخل اسرائيل للقبض على مرتبكي تلك الجريمة على حد تعبيرهم ، وصرحت بأنه تم اعتقال أكثر من 3 أشخاص على الأقل خلال حملة مداهمات شنتها الحكومة الاسرائيلية صباح اليوم ، بالإضضافة إلى اعتقال 8 أشخاص أمس الخميس للاشتباه في تورطهم في أعمال الحرائق التي نشبت داخل دولة الإحتلال .