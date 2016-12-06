موعد جنازة المذيع حمد الابراهيم مذيع قناة ابوظبى الرياضية

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تم الاعلان فى دولة الامارات اليوم عن وفاة المذيع حمد الابراهيم الاعلامى الاماراتى الشهير والمذيع المعروف فى قناة ابوظبى الرياضية وفاة المذيع حمد ابراهيم جاءت بعد معاناه كبيرة للراحل مع مرض السرطان ، ويتسائل الجميع الان عن موعد جنازة المذيع حمد الابراهيم ومكان صلاة الجنازة كما يتسائل البعض هل الاعلامى حمد الابراهيم متزوج وكم عمره وما هى سيرته الذاتية فى مجال الاعلامى الرياضى الذى تألق فيه وكون شعبيخ كبيرة له فى الخليج وفى كل المنطقة العربية.

موعد جنازة المذيع حمد الابراهيم

توفى الاعلامى الاماراتى حمد الابراهيم فى مدينة هانوفر الالمانية حيث كان يتلقى العلاج هناك حيث كان يعالج منذ فترة كبيرة ابعدته عن الظهور على شاشة قنوات ابوظبى الرياضية ولكنه عاد مؤخراً للظهور مع بداية الموسم الكروى الحالى ، تعرض المذيع حمد الابراهيم للدخول فى غيبوبة الشهر الماضى بسبب سوء حالته الصحية ، اصدقاء وزملاء الراحل يصفوه بأنه صاحب قلب طيب وكبير الى جانب الابتسامة التى لا تنقطع عن وجهه.

بحسب تصريح زوج شقيقة المذيع حمد الابراهيم فان الججثمان سيصل فجر الاربعاء السابع من ديسمبر 2016 الى مطار دبى على ان يتم بعدها التجهيز للجنازة ، الراحل متزوج ولديه طفلين تركى وجورى.