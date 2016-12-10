من هو محمد الفارس وزير التربية والتعليم العالى الجديد 2016 فى الكويت والسيرة الذاتية له

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الدكتور محمد الفارس وزير التربية والتعليم العالى الجديد فى الكويت تم اختياره وتكليفه بهذا المنصب امس الجمعة 9 ديسمبر 2016 ليكون احد اعضاء الحكومة الكويتية الجديدة والتى تم الاعلان عنها رسمياً ، الدكتور محمد الفارس وزير التربية والتعليم العالى الجديد فى الكويت يملك سيرة ذاتية متميزة جعلته يترشح وبقوة لهذا المنصب الهام ، هذا ويذكر ان الحكومة الكويتية السابقة قد تقدمت باستقالتها بعد حل مجلس الامة السابق واختيرت الحكومة الجديدة بعد انتهاء انتخابات مجلس الامة رسمياً.

الدكتور محمد الفارس وزير التربية والتعليم الجديد

الدكتور محمد الفارس هو بالفعل احد اهم اعضاء المنظومة التعليمية فى الكويت حيث قبل اختياره فى منصب الوزير كان يشغل منصب امين عام جامعة الكويت ، الوزير الجديد من مواليد 1966 اى انه يبلغ من العمر الان 50 عام وهو متزوج وله ثلاثة بنات ، الدكتور محمد الفارس حصل على البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت .

الدكتور محمد الفارس بعد تخرجه من جامعة الكويت عمل فى وظيفة مهندس مختبر فى قسم الهندسة الميكانيكية فى كلية الهندسة والبترول بالكويت ، بعدها سافر الى الولايات المتحدة الامريكية وتحديداً جامعة ويسكونسن -ماديسون حيث حصل هناك على الماجستير ثم الدكتوراة فى فلسفة الهندسة الميكانيكية .