اسماء الوزراء فى الحكومة الجديدة بالكويت 2016

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نستعرض معكم الان اسماء الوزراء الجدد فى الحكومة الجديدة بالكويت الان حيث اصدر سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت مرسوم اميرى اليوم السبت 10 ديسمبر 2016 يتضمن اعلان اسماء الوزراء فى الحكومة الكويتية الجديدة ، وللمرة السادسة على التوالى سيكون رئيس الحكومة الكويتية الجديدة سمو الشيخ جابر الصباح والذى تولى رئاسة الوزراء لأول مرة عام 2011 ، هذا وستؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية خلال الساعات القادمة.

اسماء الوزراء فى الحكومة الكويتية الجديدة 2016

ويأتى الاعلان عن اسماء الوزراء فى الحكومة الكويتية الجديدة قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة الاولى من مجلس الامة الكويتى الجديد المنتخب ، شهدت الحكومة الجديدة عدد من الوزراء الجدد بينما تواجد عدد من الوزراء من الحكومة السابقة والتى تقدمت باستقالتها بعد حل مجلس الامة السابق بحسب الدستور الكويتى .

ومن ابرز التعديلات فى الحكومة الكويتية الجديدة تعيين الشيخ محمد خالد الصباح وزيراً للدفاع والشيخ خالد الجراح الصباح وزيراً للاخلية ، كما شهدت الحكومة الكويتية الجديدة عدد من الوزراء الجدد فى عدد وزارات منها التعليم والبترول والصحة واليكم الان اسماء الوزراء فى الحكومة الجديدة :



