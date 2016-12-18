احداث الكرك الان اليوم الاحد 18-12-2016 (احداث الاردن)

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احداث الكرك الان اليوم الاحد 18 ديسمبر 2016 تصدرت كل وسائل الاعلام الاردنية والعربية والعالمية حيث بدات احداث الكرك الان اليوم فى الاردن قامت مجموعة مجهولة مسلحة بمهاجمة الامن الاردنى فلا عدد من النقاط وتحصنت فى النهاية بقلعة الكرك التاريخية ، وتقتحم قوان خاصة اردنية الان قلعة الكرك لأنهاء تلك الواقعة المؤسفة وانهاء حالة الترقب فى الشارع الاردنى ومحافظة الكرك ، هذا وقد قامت قوات الامن الان بغلق كل مداخل ومخارج الكرك .

احداث الكرك الان اليوم واخبار الاردن

حتى هذه اللحظات نتج عن احداث الكرك الان اليوم سبعة ضحايا اربعة من الشرطة وثلاثة مدنيين بينهم سائحة كندية هذا وقد بلغ عدد المصابين فى احداث الكرك الان 22 حالة بينهم بعض الحالات الخطرة ويتم علاجهم فى عدد من المستشفيات الان ، وتم الاعلان الان ان قوات الامن والدرك تمكنوا من القبض على جميع منفذى احداث الكرك الان.

وبدات احداث الكرك الان اليوم الاحد فى الاردن عند تلقى الامن الاردنى بلاغ عن حريق فى منزل بمنطقة القطرانة فى محافظة الكرك غرب الاردن وعند توجه القوة الامنية الى الموقع هاجمهم المجهولون بوابل من الاعيرة النارية ، بعدها استقل المهاجمون سيارة وخلال طريقهم هاجموا عدد من الدوريات الامنية ثم تحصنوا فى قلعة الكرك التاريخية واطلقوا منها النيران على مركز قريب للامن اوقعوا فيه عدد من الضحايا .