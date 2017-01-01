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مواعيد الاجازات الرسمية فى الكويت 2017 تشغل فكر الكثيرين من المواظفين والعاملين فى الكويت الان حيث يرغب الجميع فى الحصول على جدول مواعيد الاجازات فى الكويت 2017 لتنظيم اوقاتهم فى العام الجديد ، كما يرغب الكثيرين فى تحديد مواعيد معينة خلال 2017 لقضاء اجازة وعطلة سياحية متميزة تعيد لهم النشاط لاستكمال الاعمال بكل كفاءة وفعالية وتتنوع العطلات السياحية بين داخل او خارج دولة الكويتوالكثير من الوجهات السياحية عبر العالم.

مواعيد الاجازات الرسمية فى الكويت 2017

تبدأ الاجازات فى الكويت مع اول ايام العام الجديد معه اجازة راس السنة الميلادية فى الاول من يناير ، وثانى الاجازات فى الكويت 2017 ستكون فى شهر فبراير وعطلات الاعياد الوطنية عيد التحرير والعيد الوطنى يومى 25 و 26 فبراير حيث تحتفلكل الدولة بتلك المناسبات الوطنية الهامة والتاريخية .

ثالث المناسبات فى جدول اجازات الكويت الرسمية فى 2017 ستكون مع مناسبة الاسراء والمعراج وعطلة رسمية يوم 27 ابريل ، رابع العطلات الرسمية ستكون عطلة عيد الفطر ثم عطلة عيد الاضحى ، بعدها عطلة السنة الهجرية ثم عطلة واجازة المولد النبوى الشريف ، جدول اجازات الكويت 2017 هو :

