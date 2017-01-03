نظام حساب المواطن للحصول على الدعم النقدى

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نظام حساب المواطن هو برنامج سعودى جديد لتفعيل الدعم النقدى للمواطنين ليكون بدل ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء والمياة المزمع تنفيذها خلال 2017 ، ومن خلال برنامج نظام حساب المواطن سيصل الدعم المادي الى الفئات والاسر المستحقة للدعم فى السعودية ، سيبدأ التسجيل فى نظام حساب المواطن فى الاول من فبراير 2017 على ان يتم صرف الدعم النقدى الشهرى فى شهر يونيو وستكون زيادة اسعار الطاقة فى شهر يوليو 2017.

نظام حساب المواطن

تعتبر الفئات المستحقة والتى عليها التسجيل فى برنامج نظام المواطن هى التى دخل او دخل عائلها اقل من 20160 ريال شهرياً حيث سيتم تقيم الفئات المستحقة الى خمسة مستويات ، ومن الفئات المستحقة للدفع النقدى الاسر التى تحصل على معاش الضمان وهى تم تسجيلها مباشرة فى برنامج حساب المواطن ولا يتطلب من تلك الاسر اى اجراءات.

هذا وستحصل الاسر التى يحصل عائلها على راتب اقل من 12 الف ريال شهرياً على الدعم النقدى كاملاً بقيمة 1200 ريال شهريا ، ومن يحصل على راتب من 12 الف حتى 15129 سيحصل على 1000 ريال شهرياً ومن 15130 حتى 20159 سيحصل على نصف الدعم وهو 600 جنية شهرياً ، موقع نظام حساب المواطن السعودى للدعم النقدى سيتم تدشينه على شبكة الانترنت خلال الساعات القادمة قبل بداية التسجيل فى شهر فبراير.