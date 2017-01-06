فعاليات هلا فبراير 2017 بالكويت وعروض فنية وتخفيضات تجارية

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فعاليات هلا فبراير 2017 ينتظرها الجميع الان حيث تقيم دولة الكويت طوال شهر فبراير من كل عام احتفالات مبهرة ومتميزة فى كافة المجالات ولكافة الاعمار ، احتفالات فعاليات هلا فبراير 2017 تقام بمناسبة احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية وهى عيد الاستقلال وعيد التحرير ، وسيدعم احتفالات هلا فبراير هذا العام دار الاوبرا الكويتية الجديدة والتى تم افتتاحها مؤخراً وستساهم هذا العام باستضافة الكثير من الفعاليات لكافة الاعمار.

فعاليات هلا فبراير 2017

تستضيف دولة الكويت خلال مهرجان هلا فبراير 2017 نجوم الفن والفرق الفنية المتنوعة من الخليج العربى والمنطقة العربية وتستضيف ايضاً الكثير من الفرق العالمية فى كافة الفنون ومنها فرق السيرك الكبرى فى اوروبا وامريكا ، كما ستقام فى الكويت خلال فعاليات هلا فبراير 2017 المسرحيات العالمية الكبرى للاطفال ، كما تستضيف الكويت خلال المهرجان كبار علماء وشيوخ الدين الاسلامى لاحياء ليالى دينية فى هلا فبراير 2017.

عروض التسوق والتخفيضات الهائلة والحسومات الكبيرة على كافة المنتجات هو اهم ما يجذب الجميع خلال فعاليات مهرجان هلا فبراير 2017 وخلال المهرجانات السابقة حيث تشارك مئات المحلات والماركات العالمية فى تخفيضات وعروض هلا فبراير كما ستتواجد هدايا وجوائز وكوبونات شراء بالألاف للكثيرين.