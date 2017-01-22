موقع حساب المواطن للحصول على الدعم النقدى وكيفية التسجيل فى الموقع

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موقع حساب المواطن هى منصة سعودية لأعادة توجية الدعم والمنافع الحكومية المقدمة للمواطنين ، حيث يتطلب الان من الاسر السعودية متوسطة ومحدودة الدخل ومن يقل راتبها الشهرى عن 20 الف و160 ريال التسجيل فى موقع حساب المواطن التابعة لوزارة العمل السعودية للحصول على الدعم الشهرى النقدى بديلاً عن ارتفاع اسعار الطاقة والمياة ، يبدأ التسجيل على موقع حساب المواطن بداية من الاول من شهر فبراير 2017 .

هذا ويعتبر من اهداف موقع حساب المواطن ايضاً تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الوقود والمياة وتخفيف الاثار المباشرة وغير المباشرة للاصلاحات الاقتصادية ، هذا وسيتم رفع الدعم تدريجياص عن منتجات الطاقة والمياة بداية من الاول من يوليو القادم 2017 على ان يتم صرف او شهر من الدعم النقدى فى شهر يونيو 2017 للمقبولين فى برنامج حساب المواطن.

موقع حساب المواطن

فى بداية التسجيل على موقع حساب المواطن لن يطلب اى اوراق او مستندات لاثبات البيانات التى تم ادخالها لكن الموقع سيطلب من صاحب حساب المواطن او رب الاسرة الاوراق فيما بعد حيث سيكون هناك وقت لاستخراج تلك الاوراق ، يذكر ان جهة التواصل الوحيدة والمواطن للحصول على الدعم النقدى هو الموقع الالكترونى الرسمى وليس هناك اى مكاتب او فروع بديلة عن الموقع ، رابط الموقع هو :

موقع حساب المواطن