كرة ترتطم بزجاج المحطة الفضائية الدولية “ناسا” والمحطة تنشر صورة للكرة

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نقلت صحيفة “ديلي ميل”، حادثه تعتبر الأغرب من نوعها، حيث أكدت المحطة الفضائية الدولية “ناسا”، أن كرة قدم قد إرتطمت بزجاج نافذتها، وقد ظلت هذه الكرة تسبح في الفضاء قرابة الثلاثين عامًا إلى أن إستقرت على زجاج نافذة وكالة ناسا الفضائية.

وفيما نقلته لنا صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن “الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية ناسا”، فإن تاريخ الكرة المرتطمه بزجاج نافذة وكالة ناسا يعود إلى عام 1986، حيث كانت هذه الكرة موجودة بمكوك الفضاء المعروف “تشالنجر”، والذي إنفجر بعد خروجه من الغلاف الجوي مباشرة، وكانت “ناسا” قد اطلقت هذا المكوك عام 1968، ومات جميع أفراد طاقم “تشالنجر” فور إنفجاره، ولم ينج من المكوك سوى هذه الكرة.

كما ذكرت الديلي ميل أن كرة القدم تعود لصاحبها رائد الفضاء المعروف “إليسون اونيزوكا”، وقد أخدها معه كتذكار من إبنته التي كانت تلعب ضمن فريق تابع لمدرستها الثانوية،

وفي تصريحات لرائد الفضاء الأمريكي “شان كيمبروه”، – أحد أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية – صرح أنه كان في حالة ذهول عند رؤيته للكرة ولم يكد يصدق ما يراه، كما أنه راى على الكرة توقيعات لإبنة “إليسون اونيزوكا”، وتوقعات أيضًا من زملائها بالمدرسة، كما أكد أنه سوف يعيد الكرة إلى إبنة اونيزوكا، فور عودته إلى كوكب الأرض .

وقد نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورة للكرة وهي على زجاج نافذتها :