متى موعد أول أيام عيد الاضحى 1438/2017 فلكيا فى السعودية، الامارات، الكويت، قطر

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موعد أول أيام عيد الاضحى 1438/2017 فلكيا فى السعودية والامارات والكويت وقطر هو الموعد الهام والمرتقب والمنتظر من كل الامة الاسلامية فى كل العالم، حيث سيشارك البعض فى موسم الحج والبعض الاخير يريد معرفة موعد أول أيام عيد الاضحى 1438/2017 فى السعودية ليتعرف على توقيت أجازة العيد حيث تعتبر كل الدول الاسلامية ايام العيد سواء الفطر او الاضحى اجازة رسمية هامة، كما سننشر ونقدم لكم موعد أول أيام شهر ذى الحجة 1438 فلكيا فى السعودية وكل العالم الاسلامى.

موعد أول أيام عيد الاضحى 1438/2017 فلكيا فى السعودية والامارات والكويت وقطر

بخصوص تحديد موعد أول أيام شهر ذى الحجة وعليه يترتب موعد اول ايام عيد الاضحى تكون المملكة العربية السعودية هى من تحدد هذا الامر وتعلن عنه ويتبعها فى ذلك كل العالم الاسلامى حتى يتوافق الجميع فى يوم وقفة عرفات ويكون هو نفس اليوم فى كل دول العالم،زمزعد اول ايام عيد الاضحى 2017 فلكيا فى السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان هو يوم الجمعة 1 سبتمبر 2017 الموافق 10 من ذى الحجة 1438.

وعليه يكون يوم وقفة عرفات هو يوم الخميس 31 اغسطس 2017 ، واول ايام شهر ذى الحجة 1438 فى السعودية وكل العالم سيكون يوم 23 اغسطس 2017، وبالرغم من ان الحسابات الفلكية اصبحت دقيقة جدا واقرب الى الواقع ، لكن المملكة العربية السعودية تعتمد الرؤية الشرعية بالعين المجردة او بالمناظير لتحديد بدايات الشهور الهجرية، وعليه سننتظر نتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع هلال ذى الحجة 1438 لنتعرف على موعد اول ايام عيد الاضحى 2017 فتابعونا.

قبل موعد وتاريخ أول ايام عيد الاضحى 2017 فى السعودية وكل العالم العربى والاسلامى سنكون جميعنا على موعد الايام والليالى العشرة الاولى من شهر ذى الحجة 2017، حيث تعتبر تلك الايام العشرة من ذى الحجة فى كل عام هى افضل ايام العام، حيث يعتبر العمل الصالح والعبادة والتقرب الى الخالق فى الايام العشرة احب الى الله والاعظم اجرا من اى شىء وجاء فضل تلك الايام فى القرأن والسنة.