متى موعد أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439- 2017 وبداية وغرة محرم

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مع موعد بداية وأول أيام السنة الهجرية الجديدة تقام الاحتفالات فى كل العالم الاسلامى بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة هذا الحدث الاسلامى العظيم الذى بدأ معه التقويم الهجرى، وتقدم الهجرة النبوية الشريفة دروس كثيرة لكل الاجيال الاسلامية وكل العالم والانسانسة، هذا ويترقب الجميع الان موعد أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 وبداية غرة واول ايام شهر المحرم أول الشهور الهجرية وأحد الشهور الحرم، هذا وتعتبر بداية كل عام هجرى اجازة رسمية فى معظم الدول العربية والاسلامية.

هذا ويتمنى الجميع فى كل البلدان الاسلامية ان يكون العام الهجرى الجديد 1439 عام خير ويمن وبركات، وان يشهد هذا العام انتهاء المشاكل الكثيرة التى تمر بها الامة الاسلامية والعالم، وان تكون السنة الهجرية الجديدة سنة يعم فيها السلام والاخوة كل ارجاء الكرة الارضية وتظهر في هذا العام سماحة الاسلامية بين كافة الاطراف المتصارعة والمتنافسة، وبقدوم عام جديد ينتهى عام سابق بحله ومره وبخيره وشره، عسى ان يكون العام القادم عام تقرب الى الخالق أكثر وأكثر يرضى فيه عنا ويتقبلنا من عباده الصالحين ورثة جنة النعيم.

موعد أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 وبداية المحرم

صبقا للحسابات الفلكية سيكون أول ايام السنة الهجرية الجديدة 1439 هى يوم الخميس 21 سبتمبر 2017 فى السعودية والكويت والامارات وقطر الاول من محرم 1439، وعليه سيكون أخر ايام ذى الحجة يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2017 حيث ستكون عدة ايام ذى الحجة لهذا العام 29 يوما.