اليوم الوطنى 87 .. تعرف على موعد إجازة اليوم الوطنى بالسعودية 2017-1439

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ينتظر الجميع فى المملكة العربية السعودية الان موعد إجازة اليوم الوطنى السعودى 2017 الذى سيوافق 1439 تلك الذكرى العظيمة والخالدة فى أذهان كل مواطن سعودى وذلك الموعد الذى تم فيه تأسيس المملكة السعودية فى 23 سبتمبر 1932، وهذا العام ستكون الذكرى واليوم الوطنى 87 من تاريخ التأسيس، هذا ويعتبر اليوم الوطنى عطلة واجازة رسمية فى المملكة منذ عام 2005 وحتى الأن ةتصدر وزارة الخدمة المدنية وتحدد موعد الاجازة كل عام.

موعد اجازة اليوم الوطنى 87 بالسعودية 2017

أعلن الاستاذ حمد المنيف المتحدث الرسمى لوزارة الخدمة المدنية فى تصريح وبيان رسمى ان موعد اجازة اليوم الوطنى 2017 بالسعودية سيكون يوم الاحد 24 سبتمبر 2017 الموافق الرابع من شهر المحرم 1439، وينص قانون ولائجة الاجازات الرسمى السعودة انه اذا تصادف يوم ذكرى اليوم الوطنى يوم سبت فيتم التعويض بالاجازة لليوم الذى يليه وهو الاحد، وبما ان اليوم الوطنى 23 سبتمبر 2017 تصادف يوف سبت فستكون الاجازة يوم الاحد فى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة فى جميع انحاء المملكة العربية السعودية.

وبالطبع الجميع فى السعودية على موعد مع الاحتفالات والابهار والمسابقات وغيرها من فعاليات اليوم الوطنى السعودى 2017، حيث تنظم امانات المناطق وبلديات المدن السعودية جميعها بالتعاون مع السياحة والهيئة العامة للترفية فعاليات كثيرة ومتنوعة سترضى جميع الاذواق والأعمار، كما ستتزين الطرق والساحات والميادين احتفالا بهذا الحدث والذكرى العظيمة ذكرى تأسيس المملكة.