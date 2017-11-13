أخبار ألمانيا اليوم الثلاثاء 14/11/2017 بالعربى

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نقدم لكم الان أخبار المانيا بالعربى يوميا لكل العرب المتواجدين فى المانيا والمهتمين بالشأن العام لتلك الدولة الكبيرة، ونقدم لكم الان أهم وأخر أخبار ألمانيا اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 السياسية والرياضية والاقتصادية وفى كافة المجالات، وتعتبر دولة ألمانيا أهم الدول ليس فى اوروبا فقط ولكن على مستوى العالم، كما انها تعتبر أقوى قوة اقتصادية فى العالم وهى القلب النابض لدول الاتحاد الاوروبى وترعى امور الاتحاد وتؤمن مستقبله.

أخبار ألمانيا اليوم الثلاثاء 14/11/2017 بالعربية

أعلنت ألمانيا اليوم وتحديدا وزراة الاقتصاد عن حجم صادرات السلاح الألمانية الى السعودية، وذلك بعد طلب من نائب البرلمان عن حزب اليسار المعارض، حيث أكدت وزارة الاقتصاد ان صادرات السلاح الالمانية إلى السعودية بلغت فى الربع الثالث من هذا العام 148 مليون يورو مقابل 48 مليون يورو عن الربع نفسه العام الماضى 2017 فى زيادة كبيرة جدا، وتعتبر القطع العسكرية الحربية من ابرز صادرات المانيا الى السعودية.

مهرجان فصل السنة الخامس المانيا 2017

بدأت فى المانيا منذ ساعات احتفالات فصل السنة الخامس الذى يقوم المواطنون فى المانيا بالاحتفال به من الساعة 11 من يوم 11 لشهر 11 من كل عام وينتهى عند موعد بداية الصوم الكبير، ويتخلى الالمان خلال تلك الفترة من العام وخلال احتفالات فصل السنة الخامس عن الجدية المعهودة وتنتشر الاحتفالات فى كل مكان والفرحة والبهجة والسعادة، كما يرتدى الجميع الملابس الكرنفالية والاحتفالية.

قطار المستقبل الالمانى

أعلنت هيئة السكك الحديدية الالمانية عن قطار المستقبل فى المانيا والذى سيقدم امكانيات مبهرة جدا، ومن اهم مميزات قطار المستقبل الالمانى الجديد توافر صالة العاب رياضية متنوعة الى جانب العاب الفيديو لكبار السن، كما توجد به منصات لرجال الاعمال، يذكر ان المانيا قد أعلنت من قبل انها ستطلق قطار يعمل بالهيدروجين فى عام 2021 وهو ما سيمثل ثورة فى وسائل النقل العام.