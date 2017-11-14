مواعيد الصلاة فى مكة الان 1439 الموافق 2017-2018

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متى مواعيد الصلاة فى مكة المكرمة الان اليوم 1439الموافق 2017-2018، متى موعد اذان صلاة الفجر فى مكة المكرمة، كلها أسئلة كثيرة تشغل الجميع الأن، وذلك على مدار العام حيث يتوافد على مكة المكرمة الملايين القادمين من كل أنحاء العالم سواء لأداء العمرة أو لأداء فريضة الحج، والصلاة فى مكة المكرمة وتحديدا فى المسجد الحرام ثوابها وفضلها عظيم ولها أجر كبير من الخالق العظيم حيث لا تضارع الصلاة فى الحرم أى صلاة فى مكان أخر على وجه الارض.

فضل الصلاة فى مكة والمسجد الحرام

عزيزى المتواجد فى مكة الأن لديك فرصة عظيمة للخصول على إحدى النفحات السماوية من الخالق وهى عن طريق “الصلاة فى مكة” وتحديدا فى المسجد الحرام خير بقاع الأرض، حيث أن الصلاة فى المسجد الحرام تساوى 100 ألف صلاة فى اى مسجد أخر، وذلك ينطبق على صلاة الفرض وصلاة التطوع، اللهم لا تحرمنا أجر الصلاة فى بيتك الحرام، اللهم اننا نتوق الى قربك فامنحنا فرصة زيارتك بيتك الحرام والصلاة فية.

مواعيد الصلاة فى مكة 1439 الموافق 2017-2018

سوف نتابع معكم باستمرار تقديم مواعيد الصلاة فى مكة بداية من اذان صلاة الفجر وجميع مواعيد باقى الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الصلاة تعنى انك يا عبد على موعد مع خالق الكون وخالق السماوات والارض حيث يجب ان تكون فى أفضل صورة وأفضل تركيز.

مواعيد الصلاة فى مكة 1439

اللهم تقبل من عبادك المخلصين.