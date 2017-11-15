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مواعيد الصلاة فى المدينة المنورة 1439 هو السؤال الأهم للجميع، حيث نقدم لكم الان جدول جميع التوقيتان واالماقيت للصلاة فى المدينة واحدة من المدن الطارهة والمباركة حول العالم والتى يوجد بها قبر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، خير البشر الأولين والأخرين، وأمام المرسلين، والرحمة المهداه الى العالمين، يسأل عن مواقيت الصلاة بالمدينة المواطنون السعوديون الى جانب المقيمين فى المدينة المنورة والزائرين للمملكة العربية السعودية على مدار العام لأداء الحج أو العمرة ثم زيارة بيت الرسول.

تلك المدينة الرائعة والبقعة المقدسة يتوافد عليها الملايين من المسلمين من كل بلدان العالم، وبالطبع الجميع يتساءل عن مواقيت الصلاة فى المدينة المنورة 1439 للفوز بالقضل والأجر العظيم الخاصل بالصلاة فى المسجد النبوى، وأجر الصلاة فى المسجد النبوى الشريف يعادل أجر ألف صلاة فى اى مسجد أخر سواء لصلاة الفرض أو التطوع، بينما أجر الصلاة فى المسجد الحرام يعادل أجر 100 ألف صلاة.

مواعيد الصلاة فى المدينة المنورة 1439

سنقدم لكم مواقيت الصلاة فى المدينة خلال العام الهجرى الحالى 1439، والمواعيد اليومية بداية من موعد اذان الفجر ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتعتبر صلاة الفجر هو أروع وأجمل الصلوات خلال اليوم ولها أجر عظيم أيضا، وبالطبع باقى الصلوات لها خصوصية كبيرة ويتواصل فيها العبد مع خالقه على مدار اوقات اليوم.

مواعيد الصلاة فى المدينة المنورة 1439

اللهم تقبل من عبادك المسلمين صالح الاعمال.