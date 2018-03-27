تعرف على أسماء الحجاج الفائزين فى نتيجة قرعة الحج “النجف الأشرف” الان موقع الهيئة بالعراق 2019..2020..2021..2022..2023

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قوائم أسماء الحجاج الفائزين فى نتيجة قرعة الحج محافظة النجف الاشرف تعلن عصر اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 على موقع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، حيث تقام القرعة بعد قليل صباح اليوم الثلاثاء فى محافظة النجف الأشرف تحت إشراف قضائى كامل وبحضور كل وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة والالكترونية، هذا وسننشر قوائم أسماء الفائزين لكم عند الإعلان عنها رسميا، يذكر أن بابا التقديم والتسجيل لقرعة الحج للأعوام الخمسة القادمة من 2019 حتى 2023 بدأ من يوم 7 يناير وانتهى فى 20 فبراير 2018.

بعد الإعلان عن أسماء الحجاج الفائزين فى النجف الأشرف سيتوجب على الفائزين متابعة المكتب التابعين له فى النجف لاستكمال الاجراءات بخصوص السنة التى سيؤدوا فيها فريضة الحج، هذا ويحصل الحاج العراقى على أفضل الخدمات السياحية خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق خالص الجهود لراحة الحجيج العراقيين بداية من النقل بالطيران مع أفضل خطوط الطيران العربية العراقية، ونزول الحجيج فى أفضل فنادق مكة المكرمة القريبة من الحرم، والنزول فى أفضل فنادق المدينة المنورة، كما توفر أفضل الخدمات فى المشاعر المقدسة فى منى وعرفات.

أسماء الحجاج الفائزين فى نتيجة قرعة الحج بالنجف الاشرف الان من موقع هيئة الحج

نتائج قرعة الحج فى محافظة النجف الاشرف للأعوام الخمسة القادمة 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 سيكون 60% منها لكبار السن من المتقدمين، بينما ستكون نسبة 40% للبقية من المتقدمين للمحافظة، هذا ويتمنى الجميع الأن أن يكون اسمائهم ضمن الاسماء الفائزة والتى ستكون ضمن المسافرين لأداء الفريضة الهامة وزيارة المسجد المكى والمسجد النبوى، والنتيجة كالتالى :

أسماء الفائزين فى النجف نسبة 60% هى



اسماء الفائزين النجف نسبة 40%



حج مبرور وذنب مغور للفائزين

وحظ اوفر فى المرات القادمة لكل من لم يوفق.