نتائج قرعة الحج فى كربلاء اليوم الثلاثاء 27/3/2018 وأسماء الحجاج الفائزين للأعوام الخمسة القادمة 2019-2023

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ما هو رابط موقع نتائج قرعة الحج فى كربلاء ومعرفة قوائم أسماء الحجاج الفائزين هى أسئلة تشغل تفكير الجميع الأن فى المحافظة سنجيب عنها جميعا وسنقدم لكم رابط النتيجة وهو رابط موقع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، هذا وتقام اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 قرعة الحج فى 4 محافظات عراقية وهى كربلاء والنجف والمثنى والديوانية والفائزين فى القرعة اليوم سيؤدوا الحج خلال أى من الأعوام الخمسة القادمة وهى أعوام 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 على أن يتم نشر النتيجة عصر اليوم.

أسماء الفائزين فى نتائج قرعة الحج فى كربلاء اليوم الثلاثاء سيكونوا ممن تقدموا للتسجيل فى القرعة للخمسة سنوات القادمة فى بداية هذا العام، حيث يذكر أن باب التسجيل فى تلك القرعة بدأ فى السابع من يناير 2018 وأغلق باب التسجيل فى العشرون من فبراير 2018 حيث أستمر التسجيل رسميا لمدة 45 يوم كاملة، بدأت بعد ذلك عمليات مراجعة وتنقية اسماء المتقدمين واستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط لنكون اليوم على موعد مع ظهور النتائج رسميا.

ظهور نتائج قرعة الحج فى كربلاء اليوم سيكون تحت إشراف قضائى كامل حيث تشرف على مراسم سحب القرعة لجنة قضائية وستكون قرعة علنية بحضور كل وسائل الاعلام العراقية المتنوعة المرئية والمسموعة والالكترونية، كما سحضر مراسم سحب القرعة بكربلاء كل قيادات المحافظة ومندوبى الوزارات والجهات الحكومية المختصة كما سيكون هناك لفيف من الاهالى المتقدمين والراغبين فى أداء الحج فى أى من السنوات الخمسة القادمة.

نتائج قرعة الحج فى كربلاء اليوم الثلاثاء 27/3/2018 من موقع هيئة الحج والعمرة العراقية

جميع من تقدموا بالقرعة اليوم فى انتظار النتيجة وأسماء الحجاج الفائزين ليكونوا ضمن الحجيج فى الاعوام القادمة والحصول على الخدمات المتميزة التى تقدمها هيئة الحج العراقية من خلال السفر مع أفضل شركات الطيران والنزول فى افضل فنادق مكة والمدينة المنورة، أسماء الفائزين كالتالى :

نسبة 60% لكبار السن كربلاء



نسبة 40% المتبقية كربلاء



مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

وحج مبرور وذنب مغفور.