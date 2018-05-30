بوابة وزارة الحج والعمرة .. رابط المسار الالكترونى لحجاج الداخل 1439/2018 لحجز رحلات الحج من موقع الرسمى

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ما هو رابط المسار الالكترونى لحجاج الداخل 1439/2018 وما هو رابط موقع بوابة وزارة الحج والعمرة السعودية للتسجيل والحجز فى رحلات الحج الداخلى كلها أسئلة تشغل الجميع الأن داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين الراغبين فى أداء الفريضة هذا العام، حيث توفر وزارة الحج والعمرة السعودية حجز رحلة الحج الداخلى إلكترونيا والتعاقد مع إحدى شركات السياحة المرخصة من خلال المسار الالكترونى والذى يعتبر السبيل الوحيد والطريقة الوحيدة لأداء الحج الداخلى، وسنقدم لكم كل التفاصيل التى نشرتها الوزارة.

المسار الالكترونى لحجاج الداخل 1439/2018 لحجز رحلات الحج الداخلى

ستكون عملية حجز رحلات الحج الداخلى 1439 على مرحلتين الأولى للتعريف بالبرامج والخدمات التى تقدمها شركات السياحة الدينية السعودية، والمرحلة الثانية إتمام عملية الحجز والتعاقد عبر المسار الالكترونى لوزارة الحج والعمرة السعودية، تبدأ عملية التسجيل والاختيار بين البرامج والخدمات المقدمة على المسار الالكترونى لحجاج الداخل من يوم 30 مايو 2018 من الساعة الثانية ظهرا، وتستمر عملية الاخيار وتكوين القائمة المفضلة حتى يوم أخر أيام شهر شوال 1439 الموافق 13 يوليو 2018 ويمكن خلال تلك الفترة التعديل على قائمتك المفضلة والتى إخترتها.

ومن أول أيام شهر ذى القعدة 1439 الموافق 14 يوليو 2018 تبدأ مرحلة تأكيد الحجز والتأكيد على حجز القائمة التى قمت بإعدادها فى المرحلة الأولى وتستمر تلك المرحلة حتى يوم 7 ذى الحجة 1439 الموافق 18 أغسطس 2018، ورابط الموقع لحجز رحلات الحج الداخلى 1439 هو كالتالى :رابط المسار الالكترونى لحجاج الداخل 2018

بالتوفيق للجميع بأداء فريضة الحج لهذا العام.

فتح موقع المسار الالكترونى لحجاج الداخل 1439 ابوابة للراغبين فى الحج هذا العام 2018 من المواطنين والمقيمين، حيث سيقوم الراغب فى أداء الفريضة باختيار قائمته المفضلة من على المسار من بين عروض وبرامج شركات الحج السعودية، يمكن اختيار خمسة برامج مختلفة بحد أقصى فى قائمتك المفضلة فى المرحلة الأولى