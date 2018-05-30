موقع التسجيل وحجز رحلات الحج الداخلى اليوم 30/5/2018 المسار الالكترونى لحجاج الداخل

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يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين بالسعودية عن موقع التسجيل والحجز فى رحلات الحج الداخلى وعن رابط المسار الالكترونى لحجاج الداخل للمشاركة فى فريضة الحج هذا العام، حيث يفتح موقع المسار الالكترونى لحجز الحج الداخلى فى تمام الساعة 2 بعد ظهر اليوم الاربعاء 10 مايو 2018 للتسجيل وألإختيار بين برامج وخدمات الحج المقدمة والمعروضة من شركات السياحة المرخصة، حيث ستكون الوسيلة الوحيدة للحجز فى رحلات الحج الداخلى هو المسار الالكترونى التابع لبوابة وزارة الحج والعمرة السعودية.

المرحلة الأولى والتى تبدأ اليوم وحتى أخر أيام شهر شوال هى المرحلة التى يختار فيها المواطن أو المقيم قائمته المفضلة من بين البرامج والخدمات وعروض شركات الحج المرخصة والموجودة فى المسار الالكترونى لحجاج الداخل، وحتى أخر شوال سيتمكن من سجل واختار القائمة أن يعدل فيها، وتبدأ المرحلة الثانية من أول أيام شهر ذى القعدة حتى 7 من شهر ذى الحجة، وخلال تلك المرحلة سيتوجه الراغب فى حج الداخل للمسار الالكترونى مجددا ليؤكد الحجز ويؤكد إختيار حملة الحج الداخلى التى إختارها والقائمة المفضلة.

موقع التسجيل وحجز رحلات الحج الداخلى 1439 المسار الالكترونى لحجاج الداخل

هذا وسنتابع معكم اليوم اسعار البرامج للحج الداخلى 1439 سواء البرنامج العام أو الحج المخفض وغيرها من البرامج للشركات المرخصة، هذا وسيتمكن المسجل من اختيار 5 برامج فى قائمته المفضلة وذلك كحد أقصى، والقائمة المضلة تهدف إلى تسهيل تأكيد الحجز بعد ذلك، هذا والبيانات المطلوبة لانشاء القائمة المفضلة هى رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وللمقيم رقم هوية المقيم وتاريخ الميلاد، رابط موقع الحج الداخلى هو:

المسار الالكترونى لحجاج الداخل 1439

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