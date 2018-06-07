موعد عيد الاضحى 2018 فى السعودية 1439 ووقفة عرفات

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ننشر لكم الان تاريخ غرة شهر ذى الحجة فى المملكة العربية السعودية حيث هى من تعلن نتيجة استطلاع غرة وهلال هذا الشهر ثم يتبعها كل دول العالم كى يتفق الجميع فى تاريخ وقفة عرفات 1439، كما سنقدم لكم أيضا تاريخ موعد عيد الأضحى 2018 فى السعودية العيد الكبير والفرحة الثانية هذا العام مع العيد الكبير والمناسبة الهامة والمنتظرة فى كل العالم الاسلامى، هذا ويشهد شهر ذى الحجة مسو الحج وتلك الفريضة على كل من إستطاع اليها سبيلا.

موعد عيد الاضحى 2018 فى السعودية

فلكيا سيكون عدة شهر ذى القعدة 1439 لهذا العام هى 29 يوما وأخر أيامه هو يوم الاحد 12 أغسطس 2018 وأول ايام ذى الحجة 1439 فلكيا يوم الاثنين 13 اغسطس 2018، حيث تبدأ مع هذا الشهر اللبالى العشر الكريمة والمباركة والتى تنتهى بفرحة وموعد عيد الاضحى 2018 فى السعودية والعالم، وفلكيا سيكون أول ايام العيد يوم الاربعاء 22 أغسطس 2018 ويوم وقفة عرفات يوم الثلاثاء 21 اغسطس.

يختار الكثيرين الأن برنامجهم السياحى والترفيهى والذى سيبدأ موعد موعد عيد الاضحى 2018 فى السعودية والعالم، حيث يفاضل الكثيرين بين قضاء العطلة فى جولات ترفيهية داخلية بالبلد المقيمين بها، بينما يدرس الكثيرين القيام برحلات سياحية خلال اجازة العيد فى إحدى الوجهات السياحية العالمية، ومن ضمن الجهات المتميزة هى السياحة فى دبى والسياحة فى سلطنة عمان، والسياحة فى تركيا، أو السياحة فى جنوب شرق أسيا.