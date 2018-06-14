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ننشر موعد صلاة عيد الفطر 2018 – 1439 فى حائل بالسعودية حيث دخلنا الأن فى الساعات الأخيرة من شهر رمضان الفضيل وأصبحنا الأن قريبين جدا من غرة وأول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد، هذا وقد تم تجهيز المساجد والمصليات التى ستقام بها صلاة العيد 2018 بحائل ومدها بالفرش الجديد وتوفير كل عمليات الصيانة المطلوبة وأصبحت فى أبهى صورها وزينتها، هذا وقد قام فرع وزارة الشؤون الاسلامية بتحديد المساجد والمصليات التى ستقام بها الصلاة.

طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة فسوف يكون شهر رمضان 1439 لهذا العام غير كامل وعدته هى 29 يوما وأخر أيامه هو يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر يونيو 2018، وعليه سيكون وقت صلاة عيد الفطر فى حائل هو صباح يوم الجمعة 15 يونيو 2018 أول أيام وغرة شهر شوال 1439 وأول أيام عيد الفطر السعيد فى السعودية وكل الدول الخليجية والعربية، هذا وتعتبر صلاة العيد هى عنوان الفرحة والسعادة خلال تلك الأيام المباركة حيث تشارك الأسرة فيها بكامل أفرادها.

صلاة العيد 2018 – 1439 فى حائل

وبعد المشاركة فى صلاة العيد سيتوجه الجميع لتنفيذ برامجهم الترفيهية والسياحية والتى اعدوها مسبقا لإجازة العيد، وتقدم أمانة حائل مجموعة متميزة جدا من الفعاليات بالتعاون مع هيئة الترفية، كما تم تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين والمقيمين.

موعد صلاة العيد فى حائل الساعة 5.32 صباح يوم الجمعة

كل عام وانتم بخير.