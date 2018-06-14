توقيت صلاة عيد الفطر 1439/2018 فى الباحة بالسعودية

كَتَب: .



متى موعد صلاة عيد الفطر 1439/2018 فى مدينة الباحة بالسعودية هو سؤال الجميع الأن والمنتظرين للمشاركة فى الصلاة والإستماع لخطبة العيد وترديد التكبيرات فرحين بأستقبال هذا الحدث السعيد، ويتوجه كل أفراد الأسرة السعودية للمشاركة فى الصلاة ويرتدى الجميع الزى الجديد وترتسم على وجوههم كل معالم الفرحة والسعادة، وتم تجهيز المصليات والمساجد بالباحة الأن وأصبح فى أبهى صورها وزينتها لاستقبال المصلين وتم تزويدها بالفرش الجديد ومكبرات الصوت، بالاضافة إلى إتمام كل عمليات الصيانه لمرافقها، لتيسير أمور المصلين خلال أداء الصلاة.

وتعتبر مدينة الباحة من أهم وأجمل الوجهات السياحية فى المملكة العربية السعودية ويقصدها السائح السعودى الداخلى لقضاء أوقات متميزة هناك وهى وجهه متميزة خلال الصيف وإجازة العيد، لذا سيشهد وقت صلاة العيد فى الباحة إقبال كبير جدا من المشاركين فى الصلاة، وبعد المشاركة فيها سيبدأ الجميع فى قضاء وتنفيذ البرامج الترفيهية والتى أعدوها مسبقا لإجازة العيد السعيد، كما أعدت الهيئة العامة للترفية عشرات الفعاليات المبهرة والمتنوعة.

موعد صلاة عيد الفطر 1439/2018 فى الباحة

تقول الحسابات الفلكية الدقيقة أن أول أيام وغرة شهر شوال 1439 هو يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018 وأن أخر أيام شهر رمضان هو يوم الخميس الموافق 14 يونيو حيث ستكون عدة أيام الشهر الفضيل غير كاملة وسوف ينتهى عن 29 يوما، اى ان صلاة العيد ستكون صباح الجمعة.

موعد صلاة عيد الفطر فى الباحة الساعة 5.49 صباحا.