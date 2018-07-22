تقويم سنة 1440 هجرى وميلادي

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مع إقترابنا من موعد نهاية العام الهجرى الحالى 1439 نقدم لكم الان تقويم سنة 1440 هجرى وميلادى للجميع فى الدول العربية والإسلامية وفى كل دول العالم المترقبين لهذا التاريخ الهام، تقويم سنة 1440 هجرى وميلادى مثله مثل كل السنوات الهجرية يتكون من 12 شهر هجرى أو قمرى منهم 4 من الشهور الحرم وهى شهور رجب وذى الحجة وذى القعدة والمحرم، وخلال العام الهجرى توجد مناسبات هامة ومتميزة تبدأ بعاشوراء ثم المولد النبوى الشريف والإسراء والمعراج، حيث تعتبر تلك المناسبات من أهم المناسبات فى التاريخ الإسلامى.

ومن المواعيد الهامة والمنتظرة فى تقويم سنة 1440 هجري وميلادى هى ليلة النصف من شعبان تلك الليلة العظيمة والمباركة والتى ترفع فيها أعمال العباد إلى خالقهم، وبعد ذلك موعدنا مع الشهر المرتقب من عام إلى اخر وهو شهر رمضان الفضيل شهر الخير واليمن والبركات، ثم من بعد ذلك يأتى موسم الحج والعيد الكبير ويوم عرفة خلال شهر ذى الحجة 1440 والذى يتضمن الليالى العشرة العظيمة والمباركة فى بداية هذا الشهر.

تقويم سنة 1440 هجرى وميلادى

من الجدير بالذكر أن التقويم الهجرى يبدأ من السنة التى حدثت فيها الهجرة النبوية الشريفة وأن أول من عمل وأسس التقويم الهجرى هو الخليفة عمر بن الخطاب، ويعتمد التقويم الهجرى على الميقات والشهور القمرية والتى كان يعمل بها قبل ظهور الاسلام فى الجزيرة العربية، ونقدم لكم التقويم وهو :

تقويم 1440 هجرى وميلادى

مع تمنياتنا بان يكون العام القادم والجديد عام خير وسعادة على كل الاسلامية والعربية وكل العالم.

وان يحقق الجميع أمنياته فيه وأن يتقبل الخالق خلاله الاعمال الصالحات.