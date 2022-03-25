آخر رسائل أحمد حلاوة لجمهوره قبل وفاته

رحل اليوم الفنان الكبير أحمد حلاوة، بعد صراع مرير مع فيروس كورونا ومضاعفاته الخطيرة، والذي كان قد أصيب به خلال شهر فبراير الماضي، رحل حلاوة عن عمر ناهز الـ73 عام وبعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية التي شارك فيها وأرتبط به الجمهور.

آخر رسائل أحمد حلاوة قبل وفاته

وكانت آخر رسالة وجهها حلاوة لجمهوره من خلال صفحته على موقع “فيسبوك” قال فيها «إلى كل حبايبى وأصدقائي وأولادي، إلى كل الناس لا أتمنى أبدا أن أرى مكروها في أحد وربنا يكفينا جميعا شر المرض، الحمد لله ربنا نجاني وقدمت بالسلامة من المرض المخيف ده، لكن في بعض الحاجات لسه بنعالجها»

وتابع حلاوة كلماته التي طمأن بها جمهوره قائلاً «اطمنوا.. أنا بخير وخلوها على الله، وإن كنت هقابل ربنا سأقابله بوجه كريم.. إيه المشكلة، مفيش مشكلة عندي خالص».

وكانت ابنة الفنان الراحل الإعلامية “هبة حلاوة” قد أكدت أن والدها كان غاضباً جداً قبل دخوله آخر غيبوبة تعرض لها بسبب الشائعات التي انتشرت حول وفاته، والتي تكررت كثيراً خلال فترة مرضه وتسببت في تدهور حالته الصحية أكثر خصوصا أثناء وضعه على أجهزة الأكسجين.