أبلغه البعض أن الزعيم سيعامله بإستهانة وأُصيب بـ «جلطة وشلل رباعي».. مقُتطفات في حياة الراحل «فؤاد خليل»

أدعى بأن «شادية» ابنة خالته حتى يلتحق بالمسرح المدرسي، وهو في عمر الـ 7 سنوت، ونسبة لذلك انضم للمسرح بل وأصبح رئيسًا لها، كما كون فرقة مسرحية وهو لا يزال صغيرًا، وأدواره مهما كانت صغيره ولكنها كانت تؤثر في الحضور، ما كان السبب في أن ينضم إلى عالم الفن والتمثيب، إنه الفنان الراحل فؤاد خليل، وفيما يلي سنعرض لكم مقتطفات عن حياة الراحل فؤاد خليل، من خلال موقعنا المتميز كلمة.

نشأته

الفنان فؤاد خليل من مواليد 19 يوليو 1940، في محافظة الإسكندرية، من أم تركية، كان عاشقًا للفن والتمثيل، وهو لا يزال في سن صغير، وفي السابعة من عمرة أراد الالتحاق بالمسرح المدرسي في مرحلة دراسته الابتدائية فادعى بأن «شادية» ابنة خالته، مستغلًا بأن والدته تركيةن وبالفعل انضم إلى المسرح المدرسي، كما أصبح رئيسًا لها، وفي الـ 11 من عمره كون فرقته التمثسلسة من الهواه تحت مسمى «شباب تمثيل المسرح» مع محيي إسماعيل ونور الشريف، وقدموا معًا مسرحية «بركة حي الفيل» وعدد من المسرحيات، وبعد انتهاء المرحلة الثانوية أراد الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إلا ان والده رفض فالتحق بكلية طب الأسنان في جامعة الإسكندرية، على رغبة والده، حيق يقول فؤاد خليل:

«قال لي أنا لدي ثلاث عمارات يقصدني أنا وشقيقي وشقيقتي، فقد كان الاثنان من أطباء الصيدلة وكان من الضروري أن أصبح مثلهما أو على نفس الدرجة، وقال حتى لو تحولت إلى أراجوز بعد ذلك لا يهمني»

بداية مشواره الفني

حاول إثناء دراسته بكلية طب الأسنان أن يطور من موهبة التمثيل، فتقدم للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية 3 مرات، إلا انه تم رفض إلى أن تخرج من كلية طب الأسنان عام 1961، وفي عام 1963 وبعد وفاة الفنان عادل خيري انضم إلى فريق التمثيل الذي كونه منير فتح الله وممدوح فتح الله في الإسكندرية، ومن ثم بدأ مشواره الفني عبر المسرح فاشترك في مسرحية «سوق العصر» عام 1968، وتدرب على التمثيل على يد الفنان الراحل عزالدين إسلام.

أنا عاوزه لإن شكله مطحون

رشحه عزالدين إسلام لدور في مسرحية «مع خالص تحياتي» عام 1980، وقال المخرج كمال ياسين عن اختياره:

«أنا عاوزه لإن شكله مطحون»

إلا أن فرحته بالاشتراك في المسرحية كادت أن تنتهي، بسبب تراجع كمال ياسين عن إخراج المسرحية، إلا أن الفنان عبدالمنعم مدبولي أخرجها، وقال الأخير عن فؤاد خليل:

«كان يعطيني مثل هذه الإفيهات وينصحني دائما ألا أزيد عليها وإلا أصبحت سخيفة‏»

وبالرغم من حبه للفن والتمثيل إلا أنه ظل يعمل كطبيب أسنان وأسس عيادته الخاصة بمحافظة القاهرة، بالرغم من إقامته في الإسكندرية، ومن ثم تزوج زميلته الدكتورة «عفاف»، والذي أنجب منها «أحمد» و«منة الله».

← آخر خبر: