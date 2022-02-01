“أبو العروسة ۳” تشغيل الآن تحديث تردد قناة dmc الناقلة لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث بعد نجاح كبير 2022

يهتم عدد كبير من المتابعين في جميع أنحاء مصر والدول العربية في هذا التوقيت بمتابعة مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث، والذي يعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية، حيث بدأ عرض المسلسل رسميا بداية من يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير، حيث حققت الحلقات الاولى من المسلسل نجاح كبير نظرا لكونه من اشهر المسلسلات العربية المصرية التي حققت نجاح كبير وشعبية جارفة في عرض الموسم الأول والثاني خلال السنوات الماضية، ونستعرض الآن تردد قناة dmc الناقلة لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث.

تردد قناة dmc الناقلة لمسلسل أبو العروسة 3

تعتبر شاشة قنوات dmc الفضائية هي الناقل الحصري لمسلسل ابو العروسة الجزء الثالث، والتي تقوم بنقل المسلسل بشكل يومي بجودة مشاهدة عالية من خلال شاشة قناة dmc الفضائية وكذلك قناة dmc دراما التابعة لشبكة قنوات dmc، حيث يمكن متابعة مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث بسهولة من خلال استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي.

تردد قناة dmc الفضائية المصرية على القمر الصناعي نايل سات هو 11449.

من خلال اختيار الاستقطاب الافقي.

معدل الترميز للقناة 27500.

من خلال تحديد معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

موعد عرض مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث على dmc

وقد أعلنت شبكة قنوات dmc عن المواعيد الخاصة بعرض الجزء الثالث من مسلسل ابو العروسة، والذي يعرض يوميا بداية من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء من كل أسبوع، لتنقل في المواعيد التالية.