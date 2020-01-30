أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 8.. عثمان ينقذ باتور والشيخ أديب علي

عرض أمس مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 8 التي انتظر الجمهور عرضها كثير، ولم تخيب الحلقة آمال الجماهير العريضة وكانت مليئة بالاثارة والمتعة والحماس، المؤسس عثمان مسلسل تركي تاريخي يعرض عبر فضائية atv التركية ولاقى منذ عرض الحلقة الأولى له أقبال كبير من الجمهور العربي نظرا لأن المؤلف يضفي على العمل الكثير من الإثارة.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 8

عبر هذه المقالة نتعرف على الأحداث التي جرت خلال الحلقة الثامنة من مسلسل المؤسس عثمان، حيث بدأت الحلقة بحالة الحزن التي كان عليها عثمان بعد رفض أديب علي أن يزوجه بابنته بالا والجميع يحاول أن يقف بجانبه، عثمان لم يتخلى عن بالا ولا الشيخ أديب علي بل سيقف بجوارهم حتى النهاية.

طلب ديندار من ابنه باتور أن يقوم بالإغارة على قافلة لكفار القلعة ويحمل الغنائم إلى القبيلة وذلك رداً على قتل رجال عثمان، وبالفعل تم ذلك وأخذ الذهب والغنائم إلى قبيلة كايي ولكن بعدما علم عليشار رئيس القبائل أتى إلى كايي وأخذ الغنائم وردها إلى صوفيا، وصفع باتور أمام جميع أسياد القبائل ليغضب جميع الحاضرين من ذلك.

خرج باتور غاضباً وتعرض إلى كمين من رجال سلفادور ولكن عثمان أنقذ حياته وقبض على سلفادور وعلم منه خطة صوفيا للقضاء على أديب علي وتمكن من إنقاذ أديب علي من كالانوس وقتله لتحزن صوفيا عليه كثير وعندما علم عليشار ذهب إلى قبيلة كايي ليقبض على عثمان.