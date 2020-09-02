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أحداث مسلسل الميراث الحلقة 134 عبر شاشة mbc1

بواسطة مصطفى عبده
أحداث مسلسل الميراث الحلقة 134 عبر شاشة mbc1 أحداث مسلسل الميراث الحلقة 134 عبر شاشة mbc1

يذاع مسلسل الميراث الحلقة 134 الليلة عبر شاشة إم بي سي 1، وشهدت الحلقة الماضية 133 التي عرضت يوم أمس نشوف خلاف بين أفراد عائلة غادة ويتفرق الجميع عنها أثناء تناول العشاء، وعلى جانب أخر تحاول سحر معرفة سبب مغادرة عهود، الجدير بالذكر أن مسلسل الميراث هو مسلسل درامي سعودي طويل يناقش قضية الميراث والنزعات التي تعقب وفاة كبير العائلة.

1 توقيت اذاعة مسلسل الميراث الحلقة 134
2 كم عدد حلقات مسلسل الميراث السعودي
3 أبطال مسلسل الميراث السعودي وفريق العمل كاملاً

توقيت اذاعة مسلسل الميراث الحلقة 134

يذاع الميراث عبر تطبيق “شاهد vip” التابع لشبكة mbc، يومياً من السبت إلى الخميس، فيما يبث المسلسل عبر شاشة إم بي سي يومياً من الأحد إلى الخميس في المواعيد التالي ذكرها:

  • البث المباشر: 7 مساءً بتوقيت مكة.
  • الإعادة الأولى: 12 صباحاً.
  • الإعادة الثانية 6:30 صباحاً.
  • الإعادة الأخيرة: 12 ظهراً.

تذاع الحلقة الجديد 134 من مسلسل الميراث الليلة عبر إم بي سي وتكون متاحة على تطبيقات mbc بعدها بساعات قليلة.

كم عدد حلقات مسلسل الميراث السعودي

كم عدد حلقات مسلسل الميراث السعودي سؤال هام ودائم الطرح من قبل جمهور المسلسل في كافة ربوع الوطن العربي، حيث أن المسلسل تخطى حاجز 130 حلقة ومازال مستمراً في العرض.

مسلسل الميراث الحلقة 134
صورة من الحلقة 133 من مسلسل الميراث

الميراث يمتد إلى 500 حلقة حسب تصريحات فريق عمل المسلسل ليكون بذلك أطول مسلسل درامي سعودي يعرض عبر شاشة Mbc1، ورغم عدد حلقات المسلسل الكبيرة إلا أنه مازال يحقق نجاحاً ونسب مشاهدة عالية ولم يمل المشاهدين من متابعة حلقاته.

أبطال مسلسل الميراث السعودي وفريق العمل كاملاً

يضم مسلسل الميراث مجموعة مميزة من نجوم الدراما الخليجية على رأسهم الفنان تركي الكريديس، والفنانة هند محمد، ونور حسين، بجانب كلاً من:

  • عهود السامر.
  • فيصل فريد.
  • عبدالعزيز السكيرين.
  • مريم الغامدي.
  •  بندر الخضير.
  • رانا الشافعي.

الميراث من إنتاج شركة إم بي سي ستوديوز، وشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة، وبدأ عرض أولى حلقاته في 1 مارس الماضي، وتمتد الحلقة الواحدة إلى 45 دقيقة.

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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