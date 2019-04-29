أحداث مسلسل صراع العروش الحلقة الثالثة game of thrones season 8 episode 3 موت الساحرة الحمراء وآريا ستارك تنقذ العالم

يحظى مسلسل صراع العروش الجزء الثامن بمتابعة كبيرة جداً في الدول العربية لما يقدمه هذا العمل من مشاهد أكشن وقصة خيالية تجذب المشاهد والمتابع العربي والأجنبي حول العالم، ونستعرض معكم تفاصيل مسلسل Game of thrones season 8 صراع العروش الحلقة الثالثة والتي يُطلع عليها اسم The Long Night، والتي تم عرضها فجر اليوم الإثنين الموافق 29-4-2019 وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل صراع العروض اندلاع الحرب الكبيرة مع ملك الليل.

وبدأ مسلسل صراع العروض الحلقة الثالثة Game of thrones season 8 بالاستعداد الكامل لمواجهة الحرب الكبيرة مع ملك الليل الذي أتى مع جيش الموتي ووصول الساحرة الحمراء ميليساندر إلى أرض وينترفل لتشارك في هذه الحرب الدامية والمشاركة في الدفاع عن مملكة الشمال.

Game of thrones season 8

مسلسل صراع العروش Game Of Thrones بدأ العرض الأول له في عام 2011 واشتهر كثيراً خلال هذه الفترة لما يقدمه المسلسل من خبال علمي ودراما أجنبية تجذب المشاهد أينما كان، وقد حقق نجاح كبير جداً منذ بداية العرض، ويذاع مسلسل صراع العروش الجزء الثامن على قناة HBO الأمريكية.

وحصل مسلسل صراع العروش Game Of Thrones على الكثير من الجوائز وهو للكاتب للكاتب جورج أر أر مارتن، ومن بطولة إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

مسلسل صراع العروش الحلقة الثالثة Game of thrones season 8

والجدير بالذكر فقد انتهت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل صراع العروش بموت جورا مورمنت وموت الساحرة الحمراء أو ميليساندر، وينتظر جميع متابعي هذا المسلسل الرائع أحداث الحلقة المقبلة.

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