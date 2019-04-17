أحدث ظهور للفنانة “رغدة” بطلة فيلم (الحدود)، وتغير صادم في ملامحها

رغداء محمود ، الفنانة السورية رغدة، تبلغ من العمر الآن 61 عاماً، من مواليد حلب لأم وأب سوريين ولكنها تعيش في مصر، جاءت الفنانة السورية إلى مصر لكي تستكمل مشوارها الدراسي بجامعة القاهرة، ثم اتجهت إلى العمل بالمجال الفني بالسينما والمسرح والتليفزيون، وعملت بالتمثيل بين مصر وسوريا، ثم شاركت في الإذاعة، ولكن ظهر نجاحها من خلال مشاركتها في بطولة فيلم (الحدود) وفيلم (التقرير)، وأصبحت في التسعينيات واحدة من نجمات السينما العربية والمصرية، ومن أعمالها: (مجرم مع إيقاف التنفيذ – بناتنا في الخارج – زوجتي والذئب – اختفاء جعفر المصري – ذكريات العام القادم – المفسدون في الأرض – اسطبل عنتر – إستاكوزا – برج المدابغ – البر الغربي) وغيرهم العديد من الأعمال منذ دخولها عالم الفن في عام 1984.

أحدث ظهور للفنانة السورية رغدة:

يذكر بأن الفنانة رغدة تزوجت من “عبد الله الكحال” الذي يعمل تاجراً للسجاد، وأنجبت منه أربعة أبناء وهم (تميمة – محمد – منة – بثينة)، ولم يستمر زواجهما وتم الانفصال.

ظهرت الفنانة رغدة بصورة تجمعها بالإعلامية “سالي عبد السلام” التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل، بإحدى المناسبات الخاصة، وظهرت الفنانة السورية بملامح متغيرة تماماً وتقدم في العمر، ولون شعر أشقر فاتح مما جعلها تظهر بصورة أكثر عمراً وأكثر تقدماً.

عبر عدد كبير من الجمهور عن إطلالة رغدة بصدمة شديدة، وأكدوا على تغير ملامحها تماماً، وأنهم لم يعرفوها في بداية رؤيتهم بها.

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