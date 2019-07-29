أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر بعد غياب عن الساحة الفنية

حصلت الفنانة ليلى طاهر على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وكان من المفترض بأنها تكون أخصائية اجتماعية، كما كان يتمنى والدها ولكنها اتجهت إلى الفن أثناء دراستها، بدأت شهرتها من خلال عملها بالإذاعة ومراسلة بالتليفزيون المصري في عام 1960، ثم بعد أن أصبحت مذيعة مشهورة اتجهت إلى العمل بالتمثيل منذ عام 1958، وشاركت في هذه الفترة في العديد من الأعمال الفنية والمسرحية، اسمها الحقيقي هو “شرويت مصطفى إبراهيم”.

الفنانة ليلى طاهر بعد غياب عن الأضواء

أثارت أحدث صورة للفنانة “ليلى طاهر” ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت المذيعة “هند رضا” بنشر هذه الصورة التي تجمعها بالفنانة الكبيرة، وكانت هذه الصورة في الساحل الشمالي، وكتبت عليها قائلة: “مع السيدة الرائعة ليلى طاهر”.

تفاعل المتابعين على هذه الصورة، مؤكدين على أنها لم تتغير كثراً ولكنها ما زالت جميلة كما هي، بينما عبر الآخرون عن سعادتهم برؤية الفنانة على خير وبصحة جيدة، بعد أن ابتعدت عن الأضواء والساحة الفنية.

عن الفنانة ليلى طاهر

يذكر بأن تزوجت الفنانة ليلى طاهر ست مرات،زواجها الأول كان من “محمد الشربيني” وأنجبت منه نجلها الوحيد “أحمد الشربيني”، ثم تزوجت المرة الثانية من المخرج “حسين فوزي” ولكنهما انفصلا، وتزوجت بعد ذلك من الصحفي “نبيل عصمت”، وبعد انفصالهما تزوجت من الفنان “يوسف شعبان”، وتزوجت بعد الفنان “خالد الأمير” ثم تزوجت من شخص آخر خارج الوسط الفني.

تكون الفنانة ليلى طاهر من أحد أعضاء نادي (الليونز)، ومن أحد مؤسسي جمعية (قلوب مصر)، وتهتم هذه الجمعية بإجراء عمليات القلب المفتوح بالمجان لغير القادرين والفقراء.