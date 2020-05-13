أحمد زاهر يكشف كواليس شخصية فتحي: ربنا هيعاقبه وممكن يموت بعد حلقتين

كشف الفنان أحمد زاهر، أحد أبطال مسلسل البرنس، عن كواليس المسلسل، الذي يحظى بحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة بسبب الشخصية الشريرة التي يقدمها زاهر “فتحي”، مشيرا إلى أنه يكن كرها شديدا لشخصية “فتحي”: “لما قريت الورق كرهته أوي”.

كواليس تجسيد شخصية فتحي

وروى الفنان أحمد زاهر، في لقاء مع برنامج “One Take – وان توك”، تحضيراته لشخصية فتحي، قائلا: “فتحي شخصية قاسية جدا وصعبة، واستعنت بخبراتي الحياتية في وضع تفاصيل الشخصية مع المخرج محمد سامي، وقرأت الورق أكتر من 50 مرة”. وزاد:

“فتحي أشر دور شوفته في الدراما المصرية، وأنا بقرا الورق كرهته، وكان لازم الناس تكرهه، لأنه ده نجاح ليا إنما لو حبوه أو الشخصية عدت مرور الكرام يبقى أنا فشلت”

أحمد زاهر: قابلت فتحي في حياتي

ورفض الفنان أحمد زاهر، الحديث عن أي مبررات لخلق شخصية بهذا الجحود، مشددا على أن “المبررات غير كافية، ولكن هو مقتنع بذلك، حتى لو كان عندك كل المبرارات، لأ يجب أن يصل الأمر إلى القتل، سواء الأخ أو أي أحد”. وأضاف: “قابلت كذا فتحي في حياتي وخدت من كل فتحي صفة عشان أخرج بالشخصية دي”.

وعن مصير فتحي، قال زاهر في مداخلته: “طبعا فتحي هيتعاقب وياخد جزاءه، ممكن يموت بعد حلقتين ويكمل الصراع مع حد تاني، شخصية شريرة زي دي لازم ربنا يعاقبها”.

من الجدير بالذكر، أن مسلسل البرنس، من بطولة الفنان محمد رمضان، الفنانة نور، والفنان أحمد زاهر، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة روجينا، والفنان إدوارد، والفنانة صفاء الطوخي، والفنانة سلوى عثمان، والفنان محمد علاء، والفنانة رحاب الجمل، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان محمد مهران، والفنان محمد جمعة، والفنان عبد العزيز مخيون، والفنانة بدرية طلبة، والفنان أحمد داش والفنانة ريم سامي، تأليف وإخراج محمد سامي.