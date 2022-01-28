أخر حوار بين شريفة ماهر وابنها الذي توفى اليوم بعد مقاضاته لها

فقدت اليوم الفنانة المصرية المعتزلة شريفة ماهر، ابنها الأكبر مجدي والذي كان قد أثار أزمة كبيرة منذ شهور قليلة بسبب رفعه هو وأخوته قضية على والدته للحصول على أموالها.

وفاة ابن شريفة ماهر

وكانت شريفة ماهر قد صرحت من قبل من خلال برنامج “90 دقيقة” على قناة المحول في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها بالرغم من توزيعها لجزء كبير من ثروتها على أبنائها إلى أنها تعيش أزمات متكررة معهم بسبب رغبتهم في الحصول على أموالها، واتهمتهم بأنهم اعتدوا عليها جسديا، كما وصفت ابنتها بأنها “مش حنينة وقلبها جامد على أمها”.

أول تصريح لشريفة ماهر بعد علمها بخبر وفاة ابنها

وبالرغم من مقاضاته لها إلا أنها فور علمها بخبر وفاته صرحت قائلة “أنا حزينة جدا على وفاة ابني، وأكثر ما يحزنني أنني لم أره قبل أن يموت، ولم أحضر غسله، ولم أعرف حتى أنه مات إلا بعد أن دفنوه”.