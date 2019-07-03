أسبوع حزين على الوسط الفني ما بين رحيل ومرض

لقد شهد الوسط الفني والإعلامي في الأسبوع الجاري أخبار غير مؤسفه ما بين رحيل ومرض،سنعرض لكم عبر موقع كلمه تقريراً كاملاً عن حالات وفاه وحالات مرضيه حدثت في الوسطين الفني والأعلامي مما أثار ذعر الكثير من الجمهور.

1. وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف:



في صباح يوم الأثنين الماضي، رحل عن عالمنا الفنان القدير عزت أبوعوف عن عمر يناهز 70 عاماً،بعد صراع دام طويلاً مع المرض، حيثُ قضى في أحد المستشفيات قرابة الشهر ونصف ليتوفاه الله في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، وشُيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، حيثُ شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في تشييع جثمانه لمثواه الأخير، وكان للراحل الكثير من الأعمال السينمائيه والدراميه الموثره بالإضافة للكثير من المساهمات في الأعمال الموسيقية، رحم الله فناننا القدير وأسكنه الله فسيح جناته.

2.وفاة الفنان محمد أبو الوفا:

رحل الفنان محمد أبو الوفا في بداية الأسبوع الجاري عن عمر يناهز 63 عاماً، وتم تشييع جُثمان الفنان في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم، وقدم الفنان الراحل مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية حيثُ شارك في فيلم «الجزيرة» مع الفنان أحمد السقا والقدير محمود ياسين، بالإضافة إلى دوره في مسلسل «ابن حلال» مع الفنان محمد رمضان،ومشاركته المميزه مع الفنان عمرو سعد في مسلسل «شارع عبد العزيز»، وشارك الفنان في العديد من الأعمال الأخرى منها «كلبش – الميزان – يونس ولد فضه» حيثُ قدم أكثر من 80 عملاً فنياً.