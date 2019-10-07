أسرار وكواليس فيلم الممر بطولة أحمد عز وأخراج شريف عرفة

على قناة (إم بي سي مصر) في برنامج (يحدث في مصر) صرح المخرج (عمرو عرفة) أن تصنيف فيلم (الممر) علي أنة (فيلماً حربياً) لا يعتبر تصنيفاً دقيقاً وأن التصنيف الحقيقي الذي سعى إليه هو (فيلم إنساني)، وقال أيضاً أن المدة التي استغرقت في التحضير إلي هذا الفيلم تجاوزت العام، وقال أنه كان يحلم بصنع فيلم مماثل منذ 30 عاماً، وتسائل هل الهدف من أن نصنع فيلماً مماثل هو الشكر والتمجيد أم الهدف هو تقديم فيلم إنساني يتحدث عن ناس حقيقيين لفترة من التاريخ مرت وأولادنا لا يعرفون عنها شيئاً.







قال أيضاً أن الفيلم تم بمشاركة 600 فرد منهم عسكريين وفنيين خلف الكاميرا.







كشف الفنان أحمد عز بسعادته البالغة عن ردود افعال الجمهور بعد مشاهدتهم فيلم الممر، والحماس بين الشباب للالتحاق بالجيش بعد مشاهدتهم الفيلم.

وقال أحمد عز أن فريق عمل الفيلم تم تدريبة بإحدى القواعد العسكرية على استخدام السلاح ومضادات الطائرات والمدفعية التي في الفيلم هي حقيقية.

وقال عز إنه لولا مساعدات الجيش في تحريك الدبابات والطائرات الهليكوبتر لما تم الفيلم.







وانة تم تدريبات الصاعقة يومياً، والسفر للسويس يومياً حتى موقع التصوير بأحد معسكرات الجيش من السادسة صباحاً حتى الحادية عشر مساءً.

وقال عز إن المنتج هشام عبد الخالق أنفق على الفيلم اموالاً تعادل إنتاج ثلاثة أفلام، وأن الفيلم لم يستعين بدوبلير و انه قد اصيب في ثاني يوم تصوير في فقرات الظهر وغادر موقع التصوير للعلاج.

وعن الإصابات التي حدثت لهم في الفيلم قال إن حدثت لهم خدوش وضربة شمس وهي كانت بسيطة ولم تعطل تصوير الفيلم.

وأضاف أنه بعد انتهاء تصوير الفيلم زعل فريق العمل لان هذا الفيلم من الأفلام القليلة في الحياة التي نزعل عليها عندما تنتهي.

وعن مشهد السنترال في الفيلم قال احمد عز ان هذا المشهد كان من أصعب مشاهد فيلم الممر، وتم تصوير المعارك بمنتهى الاحتراف والتقنيات الجديدة والغير مسبوقة في مصر.

والجدير بالذكر انها قصة حقيقية حدثت للواء (محيى نوح) أحد أبطال المجموعة 39 قتال.

وصرح هشام عبد الخالق منتج فيلم الممر انه توقع نجاح الفيلم ولكنه لم يتوقع نجاحة بهذة الطريقة التي حدثت وشاهدها الجميع، وأضاف انة استعان بخبراء أجانب في المعارك لتظهر بهذا الشكل.

وتابع قائلاً أنه في البداية ذهب الي الشئون المعنوية للقوات المسلحة ليعرض عليهم فكرة الفيلم ولاقي استجابة ورغبة اكيدة لتقديم شئ جيد واستعدادهم لتقديم المساعدات والنعدات والمتفجرات والآليات العسكرية.

وأكد الفنان أحمد رزق ان اشتراكة للفيلم كان لوجود شهادة ضمان للفيلم وهو المخرج شريف عرفة.

أحمد صلاح حسني علق على دوره في فيلم الممر في الصاعقة البحرية احتاج الى تدريبات في المياة فى الاسكندرية، وانة تعرض أثناء تصوير الفيلم إلى التواء في الكاحل مرتين، وقال كنت هطير عين أحمد عز بفارغ رصاص وربنا ستر.

تم تصوير الفيلم في مدة ثلاثة أشهر وفي 5 مدن هي السويس وجنوب سيناء وأسوان والإسماعيلية والقاهرة.