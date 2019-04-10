أغنية بنت أكابر أصالة نصري 2019 الكلمات كاملة

عبرت أصالة النجمة السورية، عن سعادتها بأغنية بنت أكابر والتي تم طرحها خلال أحد التطبيقات الشهيرة ديزر الخاصة بالأغاني، وتعد أغنية بنت أكابر أحدث أغاني الفنانة أصالة وهي ضمن ألبومها الجديد «في قربك» والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ونعرض على قرائنا كلمات أغنية بنت أكابر مكتوبة كاملة.

أغنية بنت أكابر أصالة 2019

ونشرت أصالة عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: «وأخيرًا وبعد أن امتدحت من أحبّهم.. بيسعدني عبّر عنّ سعادتي وامتناني وفخري لقبولكم أغنيتي الجديدة، والّلي بعشقّها وبترقّص لي قلبي، وبتتحدّى فلسفاتي بالغُنا، ورائعة صديقي ملحّنها محمود خيّامي كلمات المُبدع أبو نعمة وتوزيع العالمي علي فتح الله وهي بعنوان.. بنت أكابر».

أغنية بنت أكابر كلمات الشاعر أبو نعمة، ألحان محمود خيامي وتوزيع علي فتح الله، وتغني فيها أصالة باللهجة الصعيدية، وإليكم كلمات أغنية بنت أكابر مكتوبة كاملة

كلمات أغنية بنت أكابر

عمال يعادي ويتكابر ويسوء في عنده ومش صابر

وأنا من عيلة وبنت أكابر وفي وسط ناسي يا ناس أيه

سبحان ما زاد حسنة ورسمة ده الناس بيتغنوا بأسمه

ورد وطرح قبل مع اسمه من غير لا زرع ولا سقاية

يا بوي على جماله رواية شربات عنب يروي رواية

عطشانه جبني على عماية ومشيت وقلبي يا ناس خالي

مع إن توبة ماهوش توبي طالع في قدري ومكتوبي

وعشان ما سبني ورمى توبي بشكي لناسه وناس خالي

عمال يعادي ويتكابر ويسوء في عنده ومش صابر

وأنا من عيلة وبنت أكابر وفي وسط ناسي يا ناس أيه

سبحان ما زاد حسنة ورسمة ده الناس بيتغنوا بأسمه

ورد وطرح قبل مع اسمه من غير لا زرع ولا سقاية

من تقله أنا جزيت نابي بتسوى منه على جنابي

يظهر ميعرفش جنابي ولا يعرف أني بمية عيلة

كل البلاد هنا دعياني بنت الأصول عين أعياني

وده صابني همه وآه ياني وعيلتي يمه أنا مية عيلة

يا بوي على جماله رواية شربات عنب يروي رواية

عطشانه جبني على عماية ومشيت وقلبي يا ناس خالي

مع إن توبة ماهوش توبي طالع في قدري ومكتوبي

وعشان ما سبني ورمى توبي بشكي لناسه وناس خالي

عمال يعادي ويتكابر ويسوء في عنده ومش صابر

وأنا من عيلة وبنت أكابر وفي وسط ناسي يا ناس أيه

سبحان ما زاد حسنة ورسمة ده الناس بيتغنوا بأسمه

ورد وطرح قبل مع اسمه من غير لا زرع ولا سقاية

غناء: أصالة نصري

كلمات: أبو نعمة

ألحان: محمود خيامي

توزيع: علي فتح الله

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