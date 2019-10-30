أغنية جديدة للفنان محمد رمضان تعرف عليها وعلى كلمات أغنية السلطان

أغنية جديدة للفنان محمد رمضان تعرف عليها وعلى كلمات أغنية السلطان

قام الفنان محمد رمضان بالإنتهاء من تسجيل الأغنية الجديدة له “العبد لله السلطان، فقد عودنا الفنان محمد رمضان منذ فترة ليست ببعيدة على نزول أغانيه التي يكثر عليها الكثير من الجدل، ومنها نمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا وفيرس وبوم وبابا وإنساي مع الفنان المغربي سعد المجرد وهما عايزينها فوضى، وغيرها من أغاني الأفلام، وأخيراً أغنية العبد لله السلطان، والتي تم تصوير لها فيديو كليب تم نشره عبر اليوتيوب في القناة الرسمية الخاصة بالفنان “محمد رمضان” من خلال ما يلي نتعرف على كلمات أغنية السلطان لمحمد رمضان.







كلمات أغنية السلطان لمحمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان في أغنيته الجديدة العبد لله السلطان بلوك يشبه فيه اللوك الذي ظهر الفنان في أغنيته “الملك” وقدحققت الأغنية بمجرد نزولها على اليوتيوب نسبة مشاهدة عالية.







والجدير بالذكر أن الفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني، وألحان وكلمات أمير شيكو .

العبد لله السلطان السلطان السلطان

العبد لله السلطان السلطان السلطان أنا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين

وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين

أصل النجاح ده رزق يبعتوا رب العالمين أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي

في الغابة الأسد ملك ما اتعلمش إنه يطاطي المكسب عندي غية مش هحلكوا المرة دي

كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش فاضي مطلوب منافس أو محارب أو مقاتل

أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل مكمل لسه في الطريق عمال أماطل

أنا أخذت كل الساحة ما سبتش متر فاضل