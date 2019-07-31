أفلام عيد الأضحى 2019.. أكشن وكوميديا ودراما لمحمد رمضان وأحمد عز وحلمي وتامر حسني

أفلام عيد الأضحى 2019 ينتظرها عشاق السينما بترقب شديد خلال واحد من أقوى مواسم عرض الأفلام الجديدة على الإطلاق بعد الإعلان عن مجموعة كبيرة من الأفلام في وقت واحد لكبار نجوم الفن في مصر، حيث سيكون الجمهور في حيرة كبيرة لاختيار الفيلم الذي سيقرر مشاهدته نظرا للجودة العالية التي ظهرت بها الإعلانات الدعائية لتلك الأفلام والتي تتسابق شركات الإنتاج بها لجذب المشاهدين من خلال استعراض أهم المشاهد بالأفلام، وكوكبة النجوم التي يضمها فريق عمل كل واحد منها، ويضم موسم أفلام عيد الأضحى 2019 باقة من أفلام الأكشن والإثارة والدراما والكوميديا نستعرضها في هذا التقرير.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2019

يرى نقاد سينمائيون أنه من الصعب أن ينضم لقائمة أفلام عيد الأضحى 2019 أعمال أخرى حيث يعد هذا العام أحد أقوى السنوات في تاريخ السينما المصرية وهو ما دفع شركات الإنتاج لإقامة أعمال ضخمة لكبار النجوم مثل كريم عبدالعزيز، ومحمد رمضان، ومحمد سعد، وأحمد عز، وهند صبري، وأحمد حلمي، وتامر حسني، وسيكون من الصعب التوقع بمن سيستحوذ على شباك التذاكر من بين كل هؤلاء النجوم.

ومما سيزيد الصراع على شباك التذاكر في أفلام عيد الأضحى 2019 هو ما حققته الأفلام التي صدرت سابقا في هذا العام حيث صعد النجم أمير كرارة على قمة قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بفيلم “كازابلانكا” الذي صدر في عيد الفطر، وشاركه بطولته عمر عبدالجليل، وكذلك فيلم “الممر” الذي دخل القائمة ويتناول بطولات الجيش المصري، للنجم أحمد عز وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، وإياد نصار.

فيلم ولاد رزق 2

يريد أحمد عز الاستحواذ على شباك التذاكر في أقل من شهرين مرة أخرى من خلال فيلم “ولاد رزق الجزء الثاني: عودة أسود الأرض”، الذي صدر الجزء الأول منه عام 2016 وحقق نجاحا باهرا نظرا لضمه نخبة من ألمع نجوم التمثيل في مصر بجانب أحمد عز منهم محمد ممدوح، وسيد رجب، وأحمد الفيشاوي، وعمرو سعد، وكريم قاسم، وأحمد داوود.

ويقوم ببطولة فيلم ولاد رزق 2 أبطال الجزء الأول المذكورين سابقا ما عدا سيد رجب، بالإضافة لنسرين أمين وخالد الصاوي، ومجموعة من ضيوف الشرف بينهم غادة عادل، وباسم سمرة، والفيلم من إخراج طارق العريان، وإنتاج شركة “سينرجي”.

فيلم ولاد رزق 2 يأتي على رأس قائمة الأفلام المتوقع نجاحها وبشدة في موسم أفلام عيد الأضحى 2019، خاصة بعد الاستحسان الكبير الذي لاقاه الإعلان الدعائي للفيلم من قبل الجمهور، حيث حقق نسبة مشاهدات عالية وتصدر “تريند” موقع مشاهدة مقاطع الفيديو “يوتيوب” في مصر، ويمكنك مشاهدة الإعلان من هنا.

فيلم الفيل الأزرق 2

تدور قصة الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق بعد 5 سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الطبيب النفسي يحيى، والذي يقوم بدوره النجم كريم عبدالعزيز بطل العمل، من حبيبته السابقة “لبنى”، وتجسد شخصيتها نيللي كريم، ولكن الأمور لا تستقر بعد استدعاءه لأحد أقسام النساء بالسجن حيث تواجهه أمور غريبة تتسبب بها هند صبري التي تشاركه بطولة الفيلم.

يستعين الدكتور يحيى مجددا بحبوب الفيل الأزرق التي تمكنه من الدخول إلى عوالم خفية وتكشف له أسرار قديمة عن الأمور التي تواجهه، ليتمكن من حل اللغز.

ولم تنتظر الشركة المنتجة للفيلم وهي شركة “سينيرجي” قدوم أول أيام عيد الأضحى لعرض فيلم الفيل الأزرق الفيلم، ولكنها عمدت إلى عرضه قبل موسم أفلام عيد الأضحى 2019 بأسبوعين تقريبا، وتحديدا في يوم الخميس 25 يوليو، للابتعاد عن المنافسة الشرسة خلال أيام العيد، على أن يستمر عرض الفيلم خلال أيام العيد بشكل طبيعي.

ويقوم ببطولة فيلم الفيل الأزرق 2 النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه في البطولة نيللي كريم وهند صبري وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار، ومن تأليف صاحب رواية الفيل الأزرق، الكاتب أحمد مراد، ويقوم بإخراجه مروان حامد.

فيلم الكنز 2

في قالب من الغموض والتشويق يعود فيلم الكنز بجزء ثاني حيث يكمل الشاب الذي يؤدي دوره الفنان أحمد حاتم، مذكرات والده المصورة عن تاريخ مصر في ثلاثة عصور مختلفة وهي عصر الفراعنة والعصر العثماني وأخيرا عصر احتلال مصر من قبل دول أجنبية وتنكشف العديد من الحقائق التاريخية طوال أحداث الفيلم ويحكيها الأب بشر الكتاتني الذي يؤدي دوره محمد سعد، والوثائق التي يقرأها ولده.

بطولة الفيلم ليست مطلقة وإنما تضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم محمد سعد في دور درامي لأول مرة منذ فترة طويلة، ومحمد رمضان الذي يجسد شخصية علي الزيبق وهند صبري في دور الملكة حتشبسوت وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق، ويخرج الفيلم شريف عرفة، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.

فيلم خيال مآتة

بعد غياب استمر لمدة ثلاث سنوات عن شاشة السنما يطل الفنان أحمد حلمي على جمهوره بفيلم خيال مآتة ضمن أفلام عيد الأضحى 2019، بعد آخر أعماله فيلم لف ودوران.

ويعود أحمد حلمي مرة أخرى للعمل مع خالد الصاوي ومنة شلبي بعد فيلم “كده رضا” حيث قصة الفيلم تدول حول مهندس ديكور يجسد دوره أحمد حلمي يبدأ في الشك بكل شيء في حياته، ومن المتوقع أن نرى تجربة جديدة لأعمال أحمد حلمي الناجحة التي تحكي قصص تتعلق بالمرض النفسي، ويشاركه البطولة في هذا الفيلم، كلا من نجم الكوميديا بيومي فؤاد، والفنان القدير حسن حسني، وأيضا لطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة.

فيلم الطيب والشرس واللعوب

الشباب أيضا حاضرون في أفلام عيد الأضحى 2019 حيث يشهد هذا العام صدور فيلم “الطيب والشرس واللعوب”، والذي يشارك بطولته مجموعة من النجوم الشباب بينهم محمد سلام الذي اشتهر بدور “هجرس” في مسلسل الكبير، والمطربة مي كساب التي تغيب عن الشاشات منذ فترة، ونجم الكوميديا أحمد فتحي، بالإضافة لطارق الإبياري.

الفيلم من تأليف رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني وأحمد حلمي.

فيلم كل سنة وانت طيب

ويشارك النجم تامر حسني في موسم أفلام عيد الأضحى 2019 بفيلم يحمل اسم “كل سنة وانت طيب” بعد باقة من الأفلام الناجحة خلال السنوات الأخيرة كان آخرها فيلم البدلة بصحبة أكرم حسني، وتم استئناف تصوير الفيلم بعد تعويض غياب النجم الراحل عزت أبو عوف بممثل آخر، بعد أن كان له دور رئيسي في الفيلم.