أفلام عيد الأضحي المبارك 2019 الأكثر بحث و موعيد العرض بالسينما

فيلم الفيل الأزرق 2

الفيلم المتصدر لشباك التذاكر في الوقت،حيث أعلنت الشركة المنتجة لفيلم الفيل الازرق “سينرجي” بعمل حملات إعلانية ضخمة على مواقع السوشيال ميديا،و قد حقق إعلان فيلم الفيل الأزرق 2 نجاح باهر،و قد أعلنت شركة “سينرجي” عن طرح فيلم الفيل الأزرق 2 قبل موعد عيد الأضحي المبارك بإسبوعين.

أبطال فيلم الفيل الأزرق 2

الفنان “كريم عبد العزيز” و الفنانة “هند صبري” و “نيلي كريم” و الممثل “إياد نصار”

وقد أخرج فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني المخرج الكبير “مروان حامد” و من تأليف “أحمد مراد”.

فيلم أولاد رزق الجزء الثاني

تم إنتاج فيلم ولاد رزق الجزء الأول منذ ثلاث أعوام و قرر “طارق عريان” المخرج المعروف عمل جزء ثاني للفيلم تحت مسمي “عودة أسود الأرض” و يشارك في فيلم ولاد رزق 2 باقة من ألمع نجوم السينما المصرية،و من المتوقع أن يكتسح فيلم ولاد رزق الجزء الثاني شباك التذاكر،و سيتم طرح الفيلم بشكل رسمي في أول أيام عيد الأضحي المبارك 1440.

أبطال فيلم ولاد رزق 2

ويشارك الفنان “أحمد عز” بطولة فيلم ولاد رزق 2 بالإضافة إلى “أحمد الفيشاوي” إبن الممثل فاروق الفيشاوي و الذي توفي أمس،و يشارك في التمثيل “خالد الصاوي”،”كريم قاسم” و مشاركة مجموعة من الفنانات مثل “ريم مصطفي” و الفنانة “نسرين أمين”

ويشارك بالتأليف المؤلف المعروف “صلاح الجهيني”.

الفيلم الجديد خيال مآته

فيلم خيال مآته هو فيلم تم إنتاجه لأول مرة و يشارك فيه الفنان “أحمد حلمي” بعد غياب فترة طويلة،و قرر الممثل أحمد حلمي يرجع بفيلم جديد ليدخل ماراثون أفلام عيد الأضحي 2019،ويشارك في فيلم خيال مآته مجموعة من الممثلين المعروفين.

أبطال فيلم خيال مآته

يشارك البطل “أحمد حلمي” مجموعة من فنانين الكوميديا مثل:”حسن حسني”،”بيومي فؤاد” بالإضافة إلي “خالد الصاوي” و الذي شارك بفيلم ولاد رزق 2 و الممثلة “منة شلبي”،و من الواضح من مشاركة الممثلين في هذا الفيلم أنه سيكون فيلم كوميدي،الفيلم تم إخراجة بواسطة “خالد مرعي” وشارك في تأليف فيلم خيال مآته “عبد الرحيم كمال”.

فيلم الكنز الجزء الثاني

هو فيلم تم إنتاجة منذ سنوات و بعد نجاح الفيلم في ذلك الوقت قرر المسؤلون عن شركة الإنتاج عمل جزء جديد من فيلم الكنز،و سيتم نشر الفيلم الكنز 2 في صالات السينما أيام العيد القادم،و من المتوقع تحقيق نجاح كبير و بخاصة مع مشاركة ممثلين بارزين مثل “محمد رمضان” و “محمد سعد”.

أبطال فيلم الكنز 2

يشارك في عمل فيلم الكنز 2 نجوم معروفين مثل:الفنان “أحمد رزق”،”محمد رمضان” و الكوميدى “محمد سعد” بالإضافة لمشاركة بعض الفنانات “أمينة خليل” و الممثلة “هند صبري”،شارك في الإخراج المخرج “شريف عرفة” وتم تأليف الفيلم بواسطة المؤلف الكبير “عبد الرحيم كمال”.