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أماكن كتيرة وغريبة.. تعرف على مناطق تصوير مسلسل النهاية ليوسف الشريف

بواسطة آية أحمد

يعد مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف من أقوى المسلسلات التي تنافس في سباق الدراما الرمضانية بقوة، حيث حصد المسلسل بمجرد عرض الحلقات الأولى منه على فضائية” ON E ” على متابعة للأحداث ونسبة مشاهدة عالية من الجمهور والنقاد ، وذلك يرجع للقصة المختلفة للمسلسل الخارجة عن المألوف حيث أن الإطار الزمني الذي تدور أحداث المسلسل فيه 2120 ، الأنر الذي يميز العمل على غيره من سائر الأعمال الفنية الأخرى.

مسلسل النهاية

أماكن تصوير مسلسل النهاية

ومن أهم العوامل التي ساهمت في جذب انتباه الجمهور لمتابعة العمل هو تصوير العمل حيث أن أغلب المشاهد تم تصويرها في مصر بجانب المفأجاة الكبري التي تكمن في أن من المفترض أن أحداث المسلسل تدور في القدس، وهو الأمر الذي كشفت عنه كاتبةومصممة أزياء ” مسلسل النهاية ” الكاتبة إنجي علاء، حيث أوضحت أن جزء من التصوير الخارجي تم عمله في دولة الأردن ولم يتم تصويره في القدس في الحقيقة.

مسلسل النهاية

وقد أشادت كاتبة مسلسل النهاية بالمخرج ياسر سامي الذي جعل المشاهد يصدق أن جميع أماكن التصوير مرتبطة ببعضها ولم يشعر باختلاف المناظر بشكل كبير، كما أشارت إلى قدرته في أن يجعل جميع الجرافيكس في العمل تظهر كما لو كانت واقعية، وذلك على الرغم من تصوير المسلسل الداخلى تم في أستوديو المسلمي بالإضافة إلى عدة مناطق مناطق مختلفة منها مصانع بطريق السويس وفي حلوان، وتصوير مشاهد في المقطم ووادي دجلة، قصر الأمير طاز ومتحف الحضارات، وأماكن تصوير كتير وغريبة جداً.

مواعيد عرض المسلسل على قناة ON E ومتى  تنتهي تصوير المشاهد الأخيرة من  المسلسل

ويعرض المسلسل في تمام 10:15 مساء والإعادة تكون الساعة 12:00 بعد منتصف الليل ،  مسلسل النهاية بطولة كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم بطل العمل الفنان يوسف الشريف ويشاركه البطولة عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعي وتحتوي الحلقات على بعض المشاهد لعدد من النجوم كضيوف شرف، وجدير بالذكر أن طاقم العمل لم ينتهي من تصوير مشاهد المسلسل حتى الآن، ومن المفترض الانتهاء من تصوير جميع المشاهد في منتصف شهر رمضان المبارك ،

آية أحمد
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