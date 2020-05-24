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أول تعليق من محمد رمضان على نجاح مسلسل البرنس (فيديو)

بواسطة عبدالرحمن خالد
رضوان البرنس محمد رمضان مسلسل البرنس

كشف الفنان محمد رمضان، عن أنه لم يكن يتوقع النهاية لمسلسل البرنس في التي ظهر بها المسلسل، خاصة أن المخرج محمد سامي لم يقل لأحد عن النهاية في البداية، لافتا إلى أنه سعيد جدا بردود الافعال التي جاءت من خلال الشاشات المصرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مع المسلسل في مصر والوطن العربي.

1 محمد رمضان: سعيد بنجاح مسلسل البرنس
2 محمد رمضان: كنا نسعى لعمل مسلسل يكون الأفضل في مسيرتنا

محمد رمضان: سعيد بنجاح مسلسل البرنس

وأضاف محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” أن محمد سامي مخرج العمل ومؤلفه كان تاركا لكل فنان مساحة ليظهر فيها الموهبة التي يمتلكها ولذلك تفاعل الجمهورة بشكل واضح مع جماهير المسلسل، مقدما الشكر لكل القائمين على العمل الفني خاصة في ظل الجهد المبذول من كل فنان لإخراجه بالشكل المتميز الذي ظهر به.

محمد رمضان: كنا نسعى لعمل مسلسل يكون الأفضل في مسيرتنا

وتابع بطل مسلسل البرنس، أن كل الفائمين على العمل الفني كانوا يسعون لعمل فني يكون هو الأفضل في مسيرتهم الفنية وليس فقط خلال شهر رمضان وهو أحد أسباب خروج العمل الفني بذلك الشكل المتميز بحسب أراء الناس والجماهير التي شاهدت المسلسل.

وأردف: “الحمد لله ربنا وفقنا في اختيار فريق عمل مميز فنيا وإنسانيا قدر يطلع أفضل ما عنده خلال أحداث المسلسل وده ظهر بشكل واضح خلال المسلسل من تفاعل الناس الكبير مع كل القائمين على العمل الفني وحتى الآن”.

عبدالرحمن خالد
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