أول ظهور لـ سلمى الشيمي عقب الافراج عنها من النيابة

نالت عارضة الأزياء سلمى الشيمي شهرة واسعة في الايام الأخيرة بعد انتشار جلسة التصوير التي قامت بها في منطقة أثرية بدون تصريح وتم القبض عليها وتم عرضها على نيابة حوادث جنوب الجيزة، وعقب الافراج عنها أثارت حالة من الجدل في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جديدها لها.

أول ظهور لسلمى الشيمي

بحسب ما جاء في الصورة التي نشرتها الشيمي عبر صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت وهي ترتدي عباءة بيضاء وحجاب، وبيدها سبحة،

وتعتبر هذة الصورة هي الأولى من نوعها التي تظهر فيها عارضة الأزياء بالحجاب منذ خلعها له، لتثير من الجدل بين متابعيها بعد الإفراج عنها بسبب تصويرها بدون تصريح أمام الأهرامات.

والجدير بالذكر أن الشيمي أنكرت مما نسب إليها من اتهامات أمام النيابة، وقالت إنها اعتادت تصوير السيشن ونشره على صفحاتها وأنها تحب الشهرة والمشاهدات العالية.

واعترفت خلال التحقيقات، بأنه تم الاتفاق مع المصور «محمد» على تصوير «سيشن» أمام هرم سقارة، وإنها تربطهما علاقة عمل معه قبل ذلك وقالت «هو اللي صورني الصورة الشهيرة أمام عربة الموز»، مشيرةً إلى أنها فور نشرها لصور سقارة على «تيك توك»، و«الفيسبوك»: «قامت الدنيا ولم تقعد».

كما قالت سلمى من خلال برنامج «صوت الشعب» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إنها فتاة مصرية مثل أي فتاة مصرية بدأت في عرض الملابس وهي طفلة عمرها 9 سنوات.