أول كلمات الفنانة كندة علوش بعد إنجاب طفلتها

حرصت الفنانة السورية كندة علوش على توجيه كلمات الشكر لأصدقائها ومعجبيها وهذا بعد إنجابها لطفلتها حياة، حيث قامت الفنانة السورية كندة علوش بنشر كلمات الشكر والتقدير لاصدقائها من الوسط الفني وخارجة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقد قامت الفنانة السورية كندة علوش بنشر صورة طفلتها حياة والتى يجملها زوجها الفنان المصرى عمرو يوسف وكتبت تعليق على هذه الصورة قائلة:(شكراً من قلبي لكل اللي باركو لنا ودعو لنا واتمنوا لنا الخير،شكراً لكل الأصدقاء والمحبين وبعتذر إني مارح لحق رد عالكل).

وقد أضافت بعض العبارات الأُخرى قائلة:( الشكر الأكبر لرب العالمين اللي بعتلنا أحلى هدية (حياة عمرو يوسف)، الله يحفظها ويحفظ ولادكن ويطعم كل مشتهي يا رب).

وقد حرصت الفنانة حلا شيحه وشقيقتها على تهنئه الفنانة كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف على انجاب طفلتهما حياة ، حيث قامت الفنانة هنا شيحه بنشر صورة الفنان عمرو يوسف وابنته حياه وكتبت لف مبروك كنده وعمرو تتربى في عزكوا ربنا يبارك فيها ويجعلها الذرية الصالحة وتتهنوا بيها.